Beat Film Festival 2022: выбор Корецкого. 100 тысяч моржей, год в метро, светомузыкальный арт и ФК «Асмарал»

Очередной фестиваль документальных фильмов о музыке, кино и поп-культуре вообще пройдет с 19 июня по 3 июля. О лучших картинах из его программы рассказывают авторы Кинопоиска. В топе Василия Корецкого — картины из национального конкурса.



Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске

Василий Корецкий Кинокритик, старший редактор Кинопоиска

«Выход»» Столпотворение моржей на Чукотке

Главная цель каждого документалиста — увидеть и снять чудо. Так, во всяком случае, считает один из лучших постсоветских документалистов, Сергей Дворцевой. Евгении и Максиму Арбугаевым удалось увидеть чудо на Чукотке: за одну ночь арктический берег от горизонта до горизонта покрылся десятками тысяч моржей, а камера и герой фильма, биолог Максим Чакилев (сам по себе колоритный персонаж, больше похожий на каторжанина), оказываются запертыми на несколько суток посреди живого моря, состоящего из многотонных туш, вооруженных огромными клыками. То, что мы видим на экране, идеально попадает под определение величественного: нечто колоссальное, завораживающее и вместе с тем несущее смерть, но не угрожающее нам непосредственно. Столкновение зрителя с чистой силой природы, которая не нуждается ни в сюжете, ни в закадровом комментарии ведущего-натуралиста.

Но любой честный и открытый взгляд на дикую природу может увидеть в ней только трагедию, и массовый выход моржей на пустынный берег Чукотки — это действительно не доброе волшебство, а катастрофа колоссальных масштабов. Уйдя обратно в море, животные оставляют на берегу десятки трупов забитых и задавленных в толчее. Этого не случилось бы, если бы не человек: глобальное потепление все дальше отодвигает сроки осеннего ледостава в Арктике, и мигрирующие моржи не могут отдыхать на льдинах, им приходится всем вместе выбраться на берег, и год от года все больше их гибнет. Вид с дрона на побережье, усеянное гигантскими вздувшимися трупами, производит странное, сюрреалистическое впечатление; им сложно ужаснуться, пока камера не приблизится вплотную к горе мяса с «50-процентной степенью мацерации» и не покажет нам мертвую самку, рядом с которой лежит ослабевший годовалый детеныш; растревоженный съемочной группой, он скроется в волнах — видимо, навсегда. Первый фильм Максима Арбугаева, «Генезис 2.0», был посвящен сибирским охотникам за мамонтовой костью, и «Выход» кажется прологом к следующей картине, героями которой снова станут моржи, но уже к тому времени совершенно вымершие.

«Куда мы едем?» Календарь московского метро

Фильм Руслана Федотова, награжденный зимой на престижном фестивале IDFA за лучший дебют и операторскую работу, должен был бы стать гвоздем национальной программы «Битфеста». Но за это время в стране все слишком радикально изменилось, и вынесенный в название вопрос после 24 февраля подразумевает совсем иной ответ. Куда же и на чем ехали герои Федотова?

На метро, из зимней стужи и тьмы к летнему солнцу. Именно так, по календарному принципу, и организована эта хроника московской подземки — вполне репрезентативного среза столичного социума. Тут есть все: москвичи и приезжие, российские десантники и американские военные из охраны Посольства США, китайские туристы и бездомные-странники, полиция, хулиганы и участники протестов. Здесь дерутся, мирятся, обсуждают вопросы космогонии и жизни, молятся своим странным богам (например, известной Птичнице со станции «Площадь Революции»), смотрят на салют (на Ленинских горах), празднуют Новый год и победу Хабиба Нурмагомедова. Все это, с одной стороны, поражает точно подобранной интонацией, уникальной фактурой (особенно трогательно выглядит тихо матерящийся от общего экзистенциального ошеломления юный кадет лет четырнадцати) и бесконечной любовью авторов к своим героям. С другой — это подземное царство сейчас выглядит почти как утопия, как картинки из прошлой жизни, которую уже не вернуть и смотреть на которую просто больно.

«Прометей. Поэма казанского огня» История советского мультимедиа-арта в Казани

Снятый в скучноватом формате телепередачи, с говорящими головами и фрагментами хроники, фильм Дидара Оразова затягивает и ошеломляет так, как не под силу и иным бодрым экспериментам. Да и действительно, к чему формальные изыски доку, посвященному невероятному эксперименту (шел с 1960-х по 1990-е) нескольких энтузиастов из студенческого (поначалу) конструкторского бюро, озадачившихся реконструкцией «Поэмы огня» Скрябина? Эта мультимедийная симфония, написанная в самом начале XX века, состоит не только из музыкальной, но и из световой партитуры: слушатели должны были наблюдать игру света и огней, которые в финале по замыслу радикального композитора должны были воспламенить занавес; очистительный огонь, перекинувшись на зрителей, очистил бы землю от скучных обывателей и мещан, расчистив место для нового человека. По понятным причинам поэма (второе название — «Прометей») никогда не исполнялась в задуманном автором виде. Но казанские студенты почти полностью реконструировали ее и исполнили вживую на придуманных ими же световых инструментах (разумеется, обошлось без пожара).

Но эта удивительная история — только первая страница увлекательной хроники КБ «Прометей», очень точно попадающей в актуальный тренд децентрализации, критической ревизии советского наследия и медиаархеологии. Энтузиасты из «Прометея» работали с мультимедийным искусством, дизайном городской среды и стали пионерами российского видео-арта. Правда, и тут невозможно отделаться от мысли о том, что мы смотрим артефакт уже ушедшей цивилизации: главный эксперт фильма, специалист по российскому видео-арту Антонио Джеуза, покинул страну после 24 февраля, интерес к советской культуре сейчас как-то больше упирается в тему цензуры, да и одна из самых остроумных видеоработ «Прометея» — экран, забранный тюремной решеткой, на котором посетитель выставки видит себя — смотрится сегодня скорее страшно, чем смешно.

«Асмарал» Воспоминания о самом необычном футбольном клубе России

История футбольного клуба «Асмарал» могла случиться только в 1990-е и закономерно закончилась к нулевым, после почти семи лет постепенного упадка. Он, сформированный на базе советской команды «Красная Пресня», выступавшей от таксомоторного парка, стал первым частным футбольным клубом в стране. Его владельцем был иракский бизнесмен, британский подданный Хусам Аль-Халиди. А управляла клубом женщина — жена Аль-Халиди, Светлана Бекоева. Домашним полем «Асмарала» был стадион «Красная Пресня» рядом с Белым домом — эта близость к власти и уничтожила команду. Во время событий 1993 года (которые буквально происходили на стадионе «Асмарала» — его периметр до сих пор украшен мемориалом павшим коммунистам и националистам) Аль-Халиди поставил не на тех и после подавления восставших парламентариев оказался в опале. Фильм Николы Пророкова подробно рассказывает невероятную историю предприятия Аль-Халиди, осуществившего в России свою детскую мечту и сумевшего заполучить в свою команду лучшие кадры советского футбола. В «Асмарале» много не только интервью с очевидцами, но и лоу-фай-видеохроники, которая позволяет мгновенно окунуться в атмосферу того ужасного и прекрасного времени.