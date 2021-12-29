Еще один год: 8 самых уставших героев 2021-го

Дедлайны горят, пандемия все еще остается беспощадной и продолжает душить нас защитными масками. В последних числах декабря так и хочется бросить все дела, свалиться на кровать и пролежать обездвиженным несколько дней подряд. Если все вокруг вас подозрительно бодры и не могут разделить эту боль, то всегда можно обратиться к искусству и посмотреть на героев, которые страдают не меньше вас. Кинопоиск выбрал самых утомленных персонажей из фильмов и сериалов уходящего года — возможно, их усталость заставит вас почувствовать себя живее перед наступлением 2022-го.

Сон Ки-хун

Здесь, конечно, можно было перечислить еще 455 других игроков, на месте которых вряд ли кто-то из нас захотел бы оказаться, но это будет слишком долго. Чего не сказать про количество ужаса, который пережил главный герой: конские долги, жестокие игры на выживание и заваленные трупами комнаты. Тот случай, когда ты вроде бы победитель, но травмирован так, что от этого уже не легче.

Маурицио Гуччи, Жак Ле Гри и Генри МакГенри

Актеру Адаму Драйверу в этом году можно только позавидовать, а вот его персонажам не везло: двоих настигла смерть, а одного — тюрьма. Если бы герои Драйвера вели себя достойно, то Маргарите де Каруж не пришлось бы на суде отвечать на унизительные вопросы, семья Гуччи сохранила бы семейные ценности, а малышка Аннетт не осталась бы без матери. В каждом из фильмов им было настолько тошно от самих себя, что они решили испортить не только свою жизнь, но потащили с собой на дно всех приближенных.

Мейр Шиэн

Детективу полиции городка Исттаун тоже завидовать не приходится. Сын покончил с собой, внука пытается отобрать его мать, бывший муж поселился с новой пассией в соседнем доме, а к самой Мейр переехала ее собственная мама, с которой у той сложные отношения. Всю семью теперь детектив тащит на себе. На работе дела не лучше: ей попалось сложное дело, в напарники дали человека, с которым она никак не может найти общий язык. Мейр, конечно же, пытается со всем справиться, но дается ей это с титаническим трудом.

Питер Паркер

Питер Паркер в предыдущих фильмах, видимо, настрадался недостаточно, поэтому его нужно было окончательно добить в новой части. Загибаем пальцы: Человека-паука успели «отменить», не приняли в университет, Доктор Стрэндж заставил друзей забыть о его существовании, а попытка спасти злодеев обернулась для Паркера огромной трагедией. Но не только по Питеру прошлась череда жизненных неурядиц — зрители также остались изможденными в ожидании трех Пауков.

Павел Карнаухов

Иногда усталость может быть буквально смертельной. Герой Сергея Бурунова из роуд-муви по сценарию Жоры Крыжовникова — Павел Карнаухов — узнает, что смертельно болен, и напоследок решает исполнить свою мечту. Он хочет выступить на Грушинском фестивале авторской песни. Только для этого ему нужно на машине проехать всю Россию вместе с семьей — женой (Ирина Пегова), сыном (Семен Трескунов) и дочерью (певица Монеточка). Угодить всем домочадцам непросто: экзистенциальную усталость добивают близкие люди, но у Павла нет времени опускать руки.

Кендалл Рой

После успеха в финале второго сезона Рой начинает кампанию против отца и пытается привлечь на свою сторону братьев и сестру, которые его в этом не поддерживают. А дальше, как это часто бывает, беда не приходит одна. Он остается без адвоката и поддержки семьи, брат над ним морально издевается, а дети не поздравляют его с днем рождения. В итоге он решает сдаться и выйти из компании, продав собственную долю, но отец не только не разрешил ему это сделать, но и в очередной раз попытался убедить в том, какой он плохой. Вот от этого Кендалл точно очень устал — настолько, что вся эта история чуть не стоила ему жизни.

Ученики школы Мурдэйла

Новая директриса Хоуп Хэдден в исполнении Джемаймы Кёрк всех поставила на уши. Одержимая идеей вывести школу на более высокий уровень, она заметно подпортила самооценку многим ученикам и вообще усложнила им жизнь. Сексуальная революция затормозилась, макияж и пирсинг запрещены, строгой школьной форме — решительное да, а про небинарных персон Хэдден не желает слышать. Неудивительно, что любой подросток начинает воспринимать это как личный вызов и бросает все свои силы на ожесточенную борьбу. А ведь по плану еще уроки, работа над отношениями, саморефлексия и всплывающие комплексы и травмы прошлого. Расслабиться не удается даже на школьной экскурсии, закончившейся засором автобусного туалета и потерей Отиса с Мэйв, которым пришлось несколько часов торчать на заправке. Вот уж достало так достало!

Томас Андерсон

Разработчик видеоигр Томас Андерсон (личность Нео в Матрице) думает, как все закончить. Вся его жизнь — мучительный день сурка и бесконечные срывы. Синие таблетки сводят Томаса с ума, Аналитик вызывает лишь приступы тремора, груз ответственности за созданную им легендарную игру «Матрица» и назойливые требования студии продолжить серию лишь отягощают страдания. Никто не помогает, не спасает, кругом одно большое одиночество. Благо в какой-то момент Томас понимает: все, что ему нужно, — это любовь.