Бой Брюса Ли и героя Брэда Питта: фрагмент из романа Тарантино «Однажды в… Голливуде»

Все, что вы хотели узнать о прошлом Клиффа Бута, раскрывается в одной сцене поединка каскадера и звезды кунг-фу-боевиков.



В издательстве Individuum выходит русский перевод литературного дебюта Квентина Тарантино, рассказывающего о тех же событиях, что и одноименный фильм, но с несколько другой перспективы (сразу после публикации книги в Америке мы уже писали о ней подробнее тут). Синефильских деталей в романе, кажется, еще больше, чем в кино, так что для удобства читателей издательство подготовило отдельный справочник по Голливуду 1960–70-х. Он доступен и в бумажной книге (по ссылке в QR-коде), и в ее электронной версии на Bookmate. Также роман выходит в формате аудиокниги; текст читает актер дубляжа Всеволод Кузнецов — в фильме он озвучивал персонажа Питта, каскадера Клиффа Бута.

С разрешения издательства Кинопоиск публикует фрагмент романа, описывающий сцену, которая запомнилась всем зрителям фильма (и вызвала ряд скандалов с наследниками Ли), — драку звезды и Бута.

Драка Клиффа и Брюса состоялась, когда Клифф работал на площадке «Зеленого Шершня» дублером Рика. Брюс, как обычно, разглагольствовал перед съемочной группой о своем могуществе. И тут кто-то задал ему вопрос, который Брюсу задавали всегда: если он будет против Али, кто кого заборет? Этим Брюса донимали постоянно. И каждый раз он отвечал по-разному в зависимости от момента и настроения. Позже на площадке «Выхода дракона», когда об этом спросил Джон Сэксон, Брюс, предположительно, сказал: «У него кулаки больше моей головы». Но все же Брюс восхищался мастерством Али и взял за привычку изучать 16-миллиметровые пленки с его боями. И совершил открытие: Али открывается справа.

На боксерском ринге, знал Брюс, Али его убьет.

Но, если честно, Брюсу казалось, что нет человека, которого он не может победить. Главное, чтобы в драке Али был без перчаток, а Брюсу разрешалось бить ногами.

Так что, когда его спросили в тот день на площадке «Зеленого Шершня», он ответил:

— Если закрыть нас в комнате и сказать, что никаких правил нет? Я его вырублю.

А Клифф — каскадер на эпизод — рассмеялся.

— Что смешного? — спросил Брюс.

Сперва Клифф вяло пытался избежать конфликта.

— Эй, слушай, я тут просто по работе.

Но Брюсу этого было мало.

— Но ты смеешься над тем, что я сказал, а я не сказал ничего смешного.

— Да как бы сказал, — хмыкнул Клифф.

— И что тут, по-твоему, смешного? — спросил разозленный Брюс.

«Ну ладно, погнали», — подумал Клифф.

— По-моему, тебе должно быть стыдно думать, будто от тебя останется что-то больше, чем мокрое место сзади на трусах Мухаммеда Али.

Все глаза на площадке уставились на Брюса.

Но Клифф, который понял, что с этого момента его работе капут, решил, что можно хотя бы уж развлечься, так что на этом не остановился:

— Такой прыщ, как ты, вырубит чемпиона мира в тяжелом весе? Гребаный актеришка вырубит Али? Хрен с ним, с Али — да Джерри Куорри забьет тебя в землю, как гвоздь! Дай-ка спрошу, Като: ты хоть когда-нибудь получал всерьез?

— Нет, не получал, каскадер. Потому что никто не может меня ударить, — ответил рассерженный Брюс.

— Я так и думал, — сказал Клифф, взглянул на бригаду, которая наблюдала за происходящим с круглыми глазами. — Поверить не могу, что вы ведетесь на п****ж этого прыща.

Повернувшись к Брюсу:

— Приди в себя, мужик. Ты же гребаный актер! Получишь фингал — драке конец. Выбьют зуб — драке конец. Джерри Куорри со сломанной челюстью продержался пять раундов против ***чего Мухаммеда Али! Знаешь почему? Потому что у него есть то, о чем ты даже не слышал ни хрена, — дух!

Брюс в своем костюме шофера встал в позу крутого парня, вперился в землю, покачал головой, потом поднял глаза на каскадера и улыбнулся:

— У тебя большой рот, каскадер. И я бы с удовольствием его заткнул, особенно на глазах у своих друзей. Но, понимаешь, мои руки зарегистрированы как смертельное оружие. А это значит, если мы подеремся и я случайно тебя убью, я сяду в тюрьму.

Клифф не отмалчивался:

— Любой, кто кого-то случайно убьет в драке, сядет в тюрьму. Это называется «непредумышленное убийство». И, по-моему, твой ***деж про «смертельное оружие» — просто отмазка, чтобы вам, танцорам, по-настоящему не драться.

А вот это уже был настоящий вызов, брошенный на глазах у коллег Брюса. Поэтому Брюс и предложил Клиффу «дружеский поединок». Два раунда из трех. Никто никому не пытается что-нибудь сломать. Просто до момента, когда кто-то упадет.

— Забились, Като, — был ответ Клиффа.

На глазах взбудораженной группы двое мужчин приготовились схлестнуться. Чего Брюс не знал, так это что Клифф обожал вызовы «два-из-трех». Хотя обычно они проходили на стоянках возле баров в час ночи. Когда Клифф участвовал в таких поединках — особенно с человеком, который что-то соображал в драках, — он применял коварную технику, настолько очевидную, что он сам удивлялся, почему она всегда срабатывает.

Техника простая.

Первый раунд он уступает.

Оказывает небольшое сопротивление и готовится выдержать все, на что способен противник. Настолько небольшое сопротивление, что противник, особенно если он опытный боец, решает, будто Клифф просто какой-то барный верзила, который хочет прыгнуть выше головы.

Еще Клифф знает, что в таком поединке противник использует приемы или комбинации приемов, в которые верит больше всего. Так что в первом же раунде противник обычно раскрывает свой лучший удар.

И если Клифф покажется неумехой и противник поверит, что справится, в девятнадцати случаях из двадцати он повторит тот же самый прием. А Клифф, уже его зная, ждет, парирует и укладывает засранца.

Что до Брюса, он не собирался травмировать этого белого нахала. Просто хотел заткнуть ему рот и выставить дураком перед всей группой. Начать с того, что если Брюс травмирует этого парня всерьез, то у него будут большие неприятности. Каскадеры и так жаловались, что Брюс их бьет, и ставили в известность Рэнди Ллойда, своего старшего, что не хотят с ним работать. Плюс недавно, выпендриваясь на площадке, Брюс случайно свернул художнику-постановщику челюсть неудачным ударом ногой. Если Брюс сломает челюсть кому-нибудь еще, ему хана.

И Маленький Дракон решил, что лучший план действий — сделать что-то такое, что выглядит красиво, но больно не сделает. Просто свалит с ног. Но в то же время продемонстрирует этому говнюку, с кем он связался.

Удар с разворота в ухо снесет ублюдку башку напрочь, а то еще и оставит на всю жизнь с проблемами в арифметике. Мощный прямой удар ногой отправит в полет через ту машину у него за спиной, и бог знает, что он там себе сломает. Но, как и Рудольф Нуриев, Брюс Ли умел зависать в воздухе так, как умел мало кто в истории. Нуриев и Ли как будто плыли в воздухе, доделывали все то, что задумывали, и мягко опускались на землю только тогда, когда хотели.

И вот Брюс решил, что самым безопасным приемом будет прыжок с зависанием в воздухе, который больше про высоту, чем про лобовой удар. Он может взлететь, покрасоваться как следует, потом прекратить полет, коснувшись ногой груди этого засранца, отбросить его назад, уронить на задницу и преподать урок.

Ровно так он и сделал. Усадил Клиффа прямо на задницу под овации команды. Светловолосый каскадер придурковато улыбнулся с земли и сказал:

— Неплохо скачешь, плясун, — и, поднявшись, прибавил:

— Давай-ка еще разок.

«Ладно, тогда я прошибу эту мразь ногой насквозь, — подумал Брюс. — Главное, чтобы эта скотина не сломала себе копчик».

И вот он прыгнул на каскадера второй раз — больше вкладываясь не в высоту, а в силу удара, — но тот в последний момент развернулся всем телом. И мастер боевых искусств практически свалился в поджидающие руки. Затем Клифф, взявшись за ногу и ремень, с силой швырнул мастера в припаркованную машину, как кота.

Брюс услышал, как хрустнуло что-то внизу спины, когда врезался в автомобиль с пассажирской стороны и задел лопаткой ручку. Ему было по-настоящему больно. Лежа на цементе, Брюс увидел, как улыбается белый каскадер.

Брюсу и правда не хотелось травмировать Клиффа. Хотелось только научить уму-разуму. Но зато Клифф хотел травмировать Брюса. Если бы, приложив Брюса о машину, он раз***бал ему спину и шею до конца жизни, то нисколько бы не переживал.

С трудом поднимаясь на ноги, Брюс видел, как Клифф занимает боевую стойку для третьего раунда. И узнал в ней армейскую стойку для рукопашного боя.

Брюс чертовски злился на ублюдка за то, что он сделал. Но еще он впервые разглядел в противнике, кто он есть. Не просто какая-то деревенщина на работе ковбоя-каскадера. Брюс понял: Клифф знает, что делает. Брюс осознал, что Клифф специально закосил под дурачка, чтобы заставить повторить тот же прием. Брюс мог бы атаковать Клиффа четырнадцатью разными способами, которые тот бы в жизни не заблокировал. Но, прикинувшись неумелым увальнем, Клифф вынудил Брюса схалтурить и сыграть ему на руку. Не будь его ответ таким безжалостным, Брюс мог бы чуть ли не восхититься.

Еще Брюс быстро смекнул, что, хотя у Клиффа нет того опыта, как у оппонентов Брюса с разных турниров боевых искусств, он был тем, кем не были они.

Он был убийцей.

Брюс видел, что Клифф уже убивал людей голыми руками.

Видел, что борется Клифф не с Брюсом Ли.

Клифф борется со своим инстинктом убить Брюса Ли.

Мастер часто задавался вопросом: если настанет день, когда он окажется в ситуации жизни и смерти против опытного бойца, то как он себя поведет? Что ж, похоже, этот день настал сегодня.

К счастью, не успел начаться третий раунд, как их разняла жена старшего каскадера. И, как Клифф и знал с самого начала, его быстренько уволили. Незадача была в том, что Клиффа позвали на площадку «Зеленого Шершня» не в качестве однодневного рингера, чтобы устроить Като публичную порку. А только чтобы дублировать Рика во время его гостевого появления. Старший каскадер, Рэнди Ллойд, вообще не хотел нанимать Клиффа: он верил, что тот виновен в убийстве жены. И Рэнди работал вместе со своей женой, Джанет, а та ни разу не сомневалась, что Клифф виновен. И, если честно, они бы лучше наняли кого-нибудь без репутации женоубийцы. Люди были готовы списать много прегрешений, особенно в шестидесятых. Но каскадер, который убил жену и вдобавок пытался переломить хребет звезде сериала на глазах у съемочной группы, не тот случай. После «Инцидента с Брюсом Ли» Клифф, по сути, и перестал быть дублером Рика и стал его посыльным.

Рик так взбесился из-за «Инцидента с Брюсом Ли», что Клифф уж было решил: и он его тоже уволит. Но кто тогда будет возить Рика на работу? Конечно, кого-нибудь найти можно всегда. Но в конечном счете было легче простить Клиффа. Рик платил ему номинальный оклад за то, что тот его возил, помогал по мелочам и всегда был под рукой, когда надо. Оклад, к которому, по задумке прибавлялись каскадерские приработки. Но после «Инцидента с Брюсом Ли» заказы — и так ничтожные из-за слухов о том, что он убийца — иссякли совсем. Голливудскому каскадерскому сообществу не требовался лишний повод не нанимать Клиффа, но теперь он у них имелся, причем подал его сам Клифф. У утренней байки Рика о помреже-мудаке на «Битве в Коралловом море» был ценный урок.

Впрочем, Клифф знал: среди прочего самое интересное в Голливуде то, что это городок до хрена маленький. Рано или поздно на улице, на стоянке, в ресторане или на светофоре он снова увидит этого мелкого п***юка Брюса Ли. И тогда их не разнимет уже никто, кроме полиции!