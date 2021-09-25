Сергей Бондарчук, Алла Демидова, Алиса Фрейндлих и Бодров-мл.: 4 новых документальных фильма о легендах нашего кино

В прокате прямо сейчас идут документальный блокбастер о съемках знаменитого советского эпика «Война и мир» и фильм-воспоминание о Сергее Бодрове-младшем. На Первом канале скоро покажут работу Любови Аркус об Алле Демидовой, где много уникальной хроники, а на Okko можно посмотреть кино о том, как еще до ковид-пандемии Алиса Фрейндлих готовилась к премьере спектакля Ивана Вырыпаева. КиноПоиск рассказывает подробнее о четырех практически одновременно вышедших фильмах о наших кинематографистах.



«Бондарчук. Battle» Авторы: Антон Желнов, Денис Катаев Где смотреть: в кино

Сергей Бондарчук был синонимом, живым символом советской киноиндустрии. Советское кино и закончилось-то только с низвержением Бондарчука на легендарном V съезде Союза кинематографистов в 1986-м. Основательный фильм Антона Желнова и Дениса Катаева , посвященный классику, разумно ограничивается лишь двумя громадными фильмами — «Войной и миром» и «Ватерлоо». Авторов интересует международный контекст, в котором существуют эти фильмы; их амбиция — рассказать о Бондарчуке не как о советском функционере, а как о мастере мирового значения. Подход справедливый: размах замыслов, уровень признания и многочисленные награды дают на это право. Идеально это формулирует Михаил Трофименков, ставший главным консультантом фильма: «Голливуд разглядел в „Войне и мире“ то, чем сам хотел бы стать, но уже не мог из-за того, что началась эпоха новых коммуникаций, эпоха телевидения».

Важным сюжетом картины оказывается заочное противостояние Бондарчука и Кубрика, которому выход «Ватерлоо» не позволил продолжить активную работу над гигантским «Наполеоном». Бондарчук восхищается им и его «Космической одиссеей», и в фильме показано неожиданное сближение с ним в космическом прологе «Войны и мира», а обозленный Кубрик в переписке называл проект советского мастера «дурацкой картиной». Впрочем, у документального фильма, кажется, была и другая задача — избавить наконец Сергея Бондарчука от контекста политических противоречий и шлейфа скандалов, испортивших конец его жизни, вознести его над турбулентностью рубежа эпох, и это удалось. Его главный герой предстает отнюдь не перфекционистом-монументалистом, не бронзовым партийным титаном, а живым и трепетным гуманистом, которого не очень-то поняли современники. Большой экран очень к лицу этому чрезвычайно модно сделанному фильму, нагруженному интереснейшими хроникальными кадрами и полному изобретательно снятых студийных интервью с Федором Бондарчуком, Катариной Кубрик, Никитой Михалковым и другими.

«Алиса. Волнение» Автор: Денис Клеблеев Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko

Снятая на заказ (по инициативе внука героини и на деньги Минкульта) и тем более интересная «Алиса » Дениса Клеблеева вроде бы не обещает ничего сверхъестественного. Это, по сути, наблюдение за великой актрисой БДТ Алисой Бруновной Фрейндлих в момент подготовки спектакля, приуроченного к 35-летию ее жизни в театре. Это обсуждение пьесы «Волнение» с ее автором Иваном Вырыпаевым; репетиции, разговоры с худруком Андреем Могучим; посиделки на кухне с картами (в кадре непременно зажженная сигарета), просмотр фотографий с внуками; вынос непокорного кота в контейнере по петербургской лестнице; чтение интервью в глянцевом журнале; покупка продуктов на рынке перед поездкой на дачу и сцены, где актриса капризничает над тарелкой в ресторане.

Рутина жизни, запечатленная будто без всякого авторского вторжения (хотя Клеблеев, конечно, сам ходит за героиней с камерой и сам монтирует), производит двойственное впечатление. Вроде на экране ничего особенного, но в этом явном нежелании проникнуть, как когда-то говорили, в «творческую лабораторию» актрисы есть особая прелесть. Тихие драматургические всплески Клеблеев организует ближе к финалу: на общем умиротворяющем фоне производит сильное впечатление рассказ про подкармливание пленных немцев в конце войны («А ты понимала, что ты сама немка?» — «Нет»). И даже сцена игривого, максимально театрального отчитывания Ивана Вырыпаева («Так бывает перед каждой премьерой, и ваша премьера не исключение»). Но к финалу все волнение уходит, и останется только спокойное сияние настоящей звезды.

«Кто тебя победил никто» Автор: Любовь Аркус Где смотреть: Первый канал, 9 октября

Неожиданной рифмой к «Волнению» оказывается фильм Любови Аркус об Алле Демидовой, снятый вроде бы совсем другим методом, но тоже организованный вокруг феномена непроницаемости души героини. Только перед Аркус стоит задача в сто раз сложнее: Демидова не хочет пускать ее в свою жизнь. Она ругается с Аркус, отказывается существовать перед камерой и говорить о себе тоже не хочет, уклоняется от ответов на прямые вопросы. Собственно, в начале фильма автор признается, что все было задумано иначе, первоначальный замысел разбился о героиню.

Единственный оригинальный материал, который в итоге остается у Аркус, — это сцены перформансов (Демидова декламирует стихи перед звенящей посудой публикой литературного кафе или выступает на своем творческом вечере), монологи немногочисленных соратников (в фильме говорят Кирилл Серебренников, Теодор Курентзис, Анатолий Васильев, Кира Муратова, легенда отечественного киноведения Майя Туровская и великий театровед Вадим Гаевский). А еще странные портреты актрисы на фоне какого-то хрусталя. В итоге картину пришлось смонтировать почти полностью из архивного материала: кадров из фильмов, хроники Театра на Таганке, видеоматериалов времен перестройки и раскола в театре, а также записей поздних спектаклей Демидовой, ушедшей в строгий авангард. Все это скрепляется закадровым голосом Аркус, зачитывающей эссе — литературный портрет Демидовой-актрисы. В бесконечной галерее ролей автор пытается рассмотреть человека, выбиравшего личину холодного аутсайдера, позицию постороннего, одиночки. И, не найдя ключей к героине в реальности, ищет их (и находит) на экране.

Неудача документалиста? Наоборот. Столкнувшись с неприступностью Демидовой, Аркус снимает фильм о самом этом взгляде — взгляде зрителя и критика. Получается картина о том, как вообще устроено перформативное искусство в театре и кино и как маска, которую надевает актер, начинает жить собственной жизнью. Это работа в той же степени о Любови Аркус и стоящей за ней критической традиции, как и об актрисе. Ведь вообще-то настоящее кино создается в сознании зрителя, а не на экране, и рассказывает нам больше о своих законах, чем о реальности. Спасибо Алле Демидовой, что своим властным «нет» она напомнила об этом.

«Нас других не будет» Автор: Петр Шепотинник Где смотреть: в кино

Страшно подумать, но в конце 2021 года Сергею Бодрову могло бы исполнится 50 лет. Однако он навечно застыл в народной памяти тридцатилетним, когда в сентябре 2002-го в Северной Осетии сошел ледник Колка, похоронивший под собой десятки местных жителей и съемочную группу фильма «Связной», который должен был стать второй режиссерской работой Бодрова. Фильм киноведа Петра Шепотинника — коллективное воспоминание о кратком пути Бодрова-младшего в нашем кино. Архивные записи, на которых говорят сам Бодров и режиссер Алексей Балабанов (из обширной коллекции Шепотинника), дополняют интервью продюсера Сергея Сельянова, художницы по костюмам Надежды Васильевой, оператора Сергея Астахова, музыканта Вячеслава Бутусова (он же написал музыку к фильму) и других. «Нас других не будет» — цитата из Бродского, и Шепотинник верен выбранному названию: он устраняется от трактовок феномена Бодрова и его успеха на рубеже столетий, предоставляя возможность высказаться своим собеседникам. Они сентиментальны, и это понятно: рана даже спустя 20 лет болезненна. Но эта ностальгическая эмоциональность заставляет нас совсем по-другому смотреть на хроникальный материал двадцатилетней давности и легкие сиюминутные фестивальные интервью с еще живыми тогда кумирами.

Авторы: Василий Степанов, Василий Корецкий