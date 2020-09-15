«Конец войны»: Премьера короткого метра о возвращении солдата домой

Весной 1946 года капитан Советской армии (Михаил Тройник, священник из сериала «Чики») возвращается с фронта. В нескольких километрах от дома он проваливается в заброшенный колодец на краю поля. Выбраться самостоятельно капитан не может, на крик никто не отзывается, и он решает подождать — мало ли, вдруг кто-нибудь пойдет через поле. Через некоторое время в проем колодца действительно кто-то заглядывает — уголовник, освобожденный по амнистии. Но, кажется, больше, чем спасение жизни главного героя, его интересует чемодан капитана с трофейным добром.

Эта история занимала всего полстраницы в романе Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», и она легла в сюжетную основу короткометражного фильма «Конец войны», спродюсированного студией TAKESHOT. Фильм побывал в конкурсе ряда европейских фестивалей, на «Кинотавре», а совсем недавно демонстрировался в российской программе ММКФ.

КиноПоиск расспросил режиссера и автора сценария, выпускника Московской школы кино Сергея Рамза и генерального продюсера студии TAKESHOT Равиля Салихова об идее фильма, сложностях съемок и ложном пафосе современного кино о Великой Отечественной войне.

Осторожно: в интервью создателей фильма есть спойлеры к сюжету короткого метра! Советуем сначала посмотреть фильм, а потом уже прочитать текст.

О вдохновении реальностью

Сергей Рамз, режиссер и автор сценария:

— Очевидной сложностью в создании фильма о Великой Отечественной войне (как, впрочем, и о любом другом историческом событии) является непреодолимая дистанция. Оптика сегодняшнего дня не позволяет претендовать на сколько-нибудь аутентичный взгляд. Не ориентироваться же на другие фильмы о войне, тем более современные. Поэтому главным ориентиром для нас были реальные письма солдат, в которых они раскрывались в совершенно бытовом, подлинном виде. Сквозь строчки проглядывали не плакатные образы, а живые люди со своими страхами, заботами и надеждами.

Михаил Тройник

Для меня это кино о подвиге, и капитан, конечно, герой войны, действующий в обстоятельствах, когда вопрос его личного выживания уже не стоит на повестке. Этот сюжет преследовал меня и не отпускал много лет. Образ капитана, застрявшего в безвыходном положении в колодце в двух шагах от дома и погибающего от рук урки, не давал дышать. Я всерьез собирался положить эту историю в основу дипломного фильма, но Алексей Попогребский, у которого я учился режиссуре, не дал это сделать (и слава богу!): история была бы убита студенческим уровнем производства. И лишь спустя несколько лет мне посчастливилось встретить единомышленников, готовых профинансировать полноценное производство.

Как запускался фильм

Равиль Салихов, генеральный продюсер компании TAKESHOT:

— Решение снимать фильм было принято буквально молниеносно после трехминутной презентации идеи Сергеем Рамзом, когда не было еще ни сценария, ни даже краткого синопсиса. Самое главное , что меня лично зацепило в этой истории, — это возможность исследовать характер настоящего героя, прошедшего всю войну, но попавшего в критическую ситуацию, когда до возвращения в родной дом оставалась буквально пара километров. Во всех фильмах про героизм, мужество, про людей, рискующих своей жизнью, мы всегда видим или подразумеваем, что готовность рисковать своей жизнью оправдана высокой целью: защита Родины, спасение людей и так далее.

Что может быть более несправедливым и более нелепым, чем погибнуть в двух километрах от родного дома от руки уголовника? Но мне кажется, что именно в такой ситуации мы можем увидеть настоящее мужество и несгибаемый характер человека.

О съемках и тихой интонации военного кино

Сергей Рамз, режиссер и автор сценария:

— Актерский состав фильма сложился не сразу, на роль капитана было перепробовано множество актеров. Но первым был актер «Гоголь-центра» Михаил Тройник, и, как оказалось, не случайно. Он стал идеальным выбором на роль капитана не только по точному попаданию в роль, но и по складу характера и своей собственной биографии. Филипп Дьячков на пробах показал особенного и по-настоящему страшного уголовника, мгновенно поселив тревожность и липкий страх. То, что Филипп вытворяет в кадре исключительно лишь интонацией, без единого крупного плана, поражает. Для Никиты Логинова, прекрасного тонкого актера театра «ОКОЛО», роль ссыльного, отказавшегося возвращаться домой после отсидки, оказалась последней. Его живой и непосредственный эпизод в самом начале задает тон всему фильму.

На съемках фильма

Производственно фильм вышел непростым, особенно для короткого метра. Как ни странно, но съемку в движущемся железнодорожном вагоне сегодня организовать не проще, чем съемку на подводной лодке или летящем самолете, а для сцены в колодце нам пришлось выстроить в павильоне настоящий семиметровый колодец, в котором мы провели почти суточную смену. Уже после того, как фильм был отснят и смонтирован, было решено добавить финальную сцену у дома уголовника, в которой одинокая фигура бредет прочь, унося на себе трофейный аккордеон. Проблема была в том, что реальный деревенский дом, отснятый в фильме, к этому моменту был разобран, и нам пришлось застраивать часть дома и холма вокруг в хромакейном павильоне.

Но главное, что в итоге фильм сложился, проехал по фестивалям и символично выходит на КиноПоиске к 9 мая. Кажется, что раз уж сегодня увековечивание военных подвигов поставлено на поток, а фильмов о Великой Отечественной войне, в которых сражения показаны в рапиде, а солдаты почти неотличимы от супергероев, появляется все больше, то найдется место и нашему тихому фильму о подвиге в неочевидных обстоятельствах. По крайней мере, хочется на это надеяться.