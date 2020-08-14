Фильм недели: «История Дэвида Копперфилда», снятая режиссером «Смерти Сталина»

О чем это

«Стану ли я героем собственной жизни или это место суждено занять кому-то другому — нам предстоит увидеть» — эту реплику, слегка перефразирующую первую строчку романа Диккенса, смуглый юноша по имени Дэвид Копперфилд произносит в заполненный зрительный зал. Он находится в театре, где его словам внимает благородная, но весьма разношерстная публика. Неожиданно занавес за спиной героя исчезает, и с подмостков он шагает в мир своих детских воспоминаний.

Если вы читали книгу, то уже знаете, что будет дальше: счастливые первые годы, проведенные с рано овдовевшей матерью, появление жестокого отчима, работа на фабрике и учеба в частной школе. Дэвид Копперфилд будет переживать взлеты и падения, а в его жизни будут появляться все новые удивительные люди. Каждого из них он попытается сохранить на бумаге, в виде текста, и в итоге, собрав все свои заметки в автобиографический роман, станет большим писателем.

«Слепой кастинг» — зачем он тут понадобился

За новейшую экранизацию Диккенса взялся неожиданный автор. «История Дэвида Копперфилда» — фильм шотландского сатирика Армандо Ианнуччи, создателя сериалов «Вице-президент» и «Авеню 5». В России его имя узнали и запомнили после скандала с комедией «Смерть Сталина»: в 2018 году уже выданное картине прокатное удостоверение было отозвано за пару дней до ее выхода. В результате картину посмотрели даже те зрители, которые в обычной ситуации не то что не дошли бы до кинотеатра, а даже не заинтересовались бы кино с таким названием.

Дев Патель

«Дэвид Копперфилд» — совсем другой случай. В меру почтительное переложение Диккенса вряд ли способно всерьез оскорбить чьи-то чувства. Вопросы может вызывать разве что «слепой кастинг» — «сolor-blind casting», то есть не учитывающий цвета кожи и этнического происхождения актеров. Так Копперфилдом стал Дев Патель, актер индийского происхождения, звезда «Миллионера из трущоб», а у склонного к выпивке юриста мистера Уикфилда (Бенедикт Вонг) появилась темнокожая дочь Агнес (Розалинд Элизар).

Для британского театра, в отличие от кино, «слепой кастинг» (в том числе и гендерно слепой) — давно привычная вещь. В «Дэвиде Копперфилде» театральная условность задана самой первой сценой, которая ясно дает понять: это не экранизация BBC с историческими костюмами и дотошным вниманием к оригинальному тексту, это авторская постановка. Чисто театральными выглядят и другие решения. Например, мать Дэвида и его первую любовь Дору играет одна и та же актриса, Морфидд Кларк, а сам герой, один раз повзрослев в кадре, на протяжении последующих экранных лет совсем не меняется.

Как это снято: гений и чародейство

Тильда Суинтон

Писатель Владимир Набоков, посвятивший роману Диккенса «Холодный дом» одну из лекций своего университетского курса «Мастера европейской прозы», говорил, что английский коллега интересует его прежде всего как «чародей», а не как «рассказчик историй» или «учитель». «Величие его — в силе вымысла». Ианнуччи, вероятно, мог бы подписаться под этим заявлением. Его тоже увлекает не сюжет (по сравнению с книгой тут многое опущено и изменено, невозможно уместить 1000-страничный фолиант в два часа) и не воспитательный аспект (мы давно не в XIX веке), а то особое волшебство, с помощью которого Диккенс создает целое созвездие ярких, запоминающихся, убедительных и непохожих друг на друга персонажей, отражающих одновременно и эпоху, и универсальные человеческие качества.

В воссоздании этого чародейства на экране заняты лучшие силы британского кинематографа. Эксцентричную тетушку Бетси Тротвуд играет Тильда Суинтон; ее родственника, любителя воздушных змеев мистера Дика — Хью Лори. В роли юного сноба Джеймса Стирфорта — валлиец Анайрин Барнард; вечно страдающий от финансовых затруднений мистер Микобер — Питер Капальди. Есть еще короткий выход Гвендолин Кристи в образе мрачной старой девы и несколько упоительно комических эпизодов, в которых как-то по-особому (в духе немого кино) выгибающий руки и спину Бен Уишоу изображает самоуничижение коварного Урии Хипа.

Хью Лори

Отдельно нужно упомянуть работу с языком. Если судить по интервью Ианнуччи, он и его соавтор Саймон Блэкуэлл не только использовали яркие реплики из разных романов Диккенса, но и пытались, подражая его стилю, придумывать свои метафоры. Не будучи носителем английского, сложно судить об удачности этого эксперимента, но, пожалуй, стоит отметить, что на родине фильм получил сразу несколько наград за сценарий.

Логично было бы предположить, что режиссер, славу которому принесла политическая сатира, найдет ее элементы и у Диккенса. Но ничего подобного в картине нет. Ианнуччи удерживается и от параллелей с сегодняшним днем, и от столь модного сейчас ревизионизма, и от всего трагического. Это создает поразительный контраст с предыдущими экранизациями (например, мини-сериал конца 1990-х с маленьким Дэниэлом Рэдклиффом начинался со сцены похорон: мужчины в черных сюртуках несли по деревенской дороге гроб с телом отца главного героя).

Вердикт

Новая версия «Дэвида Копперфилда» — это комедия, причем скорее положений, чем характеров. Выдающиеся актеры с удовольствием хлопают глазами, морщат носы, падают, бегают, карикатурно размахивая руками, раздают удары по лицу и копируют голоса и манеры друг друга. Один из эпизодов — дружеская попойка бывших одноклассников — вообще решен в чаплиновской традиции: под звуки фортепиано временно онемевшие герои вваливаются в театр и устраивают там маленький переполох.

Не то чтобы всего этого нельзя было вычитать у Диккенса — комическими приемами писатель владел в совершенстве. Но очень непривычно, когда огромный роман сводится к череде коротких театрализованных сценок. Современные сериалы приучили нас к тому, что большие литературные произведения уже не надо сплющивать, переламывая в неположенных местах сюжетные линии и отказываясь от важных персонажей. Когда видишь иное, непроизвольно возникает «эффект „Щегла“» — стойкое ощущение, что конкретный фильм гораздо лучше смотрелся бы в виде сериала. Но в случае с «Дэвидом Копперфилдом» изменение хронометража, вероятно, привело бы к гибели в кадре всего «чародейского». Для Ианнуччи этот роман — история героя, который умел записать главное на клочке бумаги. Очевидно, что этим талантом наделен и сам режиссер.