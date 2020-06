Сериал «Космические войска»: Военный «Офис» со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем

О чем это

Заместитель главкома ВВС США генерал Марк Нэйрд (Стив Карелл) получает четвертую звезду на погоны и надеется на свое повышение и долгожданную отставку начальника, генерала Кика Грабастона (Ноа Эммерих). Вместо этого получает под свое командование новый вид вооруженных сил — Космические войска, придуманные президентом, кажется, по чистому капризу. Но генерал не привык оспаривать приказы, поэтому с энтузиазмом берется выполнять поставленную задачу — досрочно обеспечить высадку американцев на Луну, невзирая ни на что (и даже несмотря на досадную опечатку в президентском твит-приказе — «boobs on the Moon» вместо «boots on the Moon»).

Прошел год. Следы американских сапог на лунной пыли так и не появились, а генерал торчит на космической базе где-то в Колорадо. Его жена Мэгги (Лиза Кудроу) сидит в тюрьме, приговоренная к сорока годам за неведомое зрителю, но, очевидно, тяжкое преступление, так что ему приходится практически стать отцом-одиночкой для дочери Эрин (Диана Сильверс), которая изнывает от тоски по Вашингтону и оставшимся там друзьям и устраивает на этой почве подростковые бунты.

Однако Нэйрду некогда сосредоточиться на семейных трудностях, потому что каждый день в ЦУП приносит новые проблемы. Ему приходится одновременно руководить толпой неотесанных кадетов, старослужащих, отправленных в Космические войска дожидаться пенсии, и ученых, органически неспособных подчиняться армейской дисциплине — прежде всего это относится к гражданскому заместителю Нэйрда, доктору Адриану Мэллори (Джон Малкович). А еще: отчитываться перед министром обороны, который требует результатов, и конгрессменами, которые желают знать, на что тратятся налоги их избирателей; держать в узде буйного пиар-менеджера с говорящим прозвищем Фак Тони (Бен Шварц); присматривать за «наблюдателем» от России Юрием (Алексей Воробьев), которому «зарплату платит лично Путин»; терпеть насмешки командующих другими видами войск; а главное, лавировать между все более эксцентричными пожеланиями президента и законами физики.

Кто все это придумал

Отправной точкой для сериала послужило создание настоящих Космических войск США, о котором Дональд Трамп впервые упомянул в 2018 году. Хотя эту инициативу поддержали такие уважаемые люди, как руководитель НАСА Джим Бранденстайн, астронавт Базз Олдрин и Илон Маск (над ним, кстати, в «Космических войсках» неоднократно шутят), она вызвала бурное веселье, как почти все, что делает американский президент. Продюсеры Netflix увидели тут хороший концепт для комедии и предложили проект Стиву Кареллу — звезде «Офиса», самого популярного шоу на стриминговом сервисе. Его соавтором, что неудивительно, стал шоураннер «Офиса» Грег Дэниелс. По удачному совпадению Дэниэлс давно хотел сочинить что-нибудь на тему армии да и космосом интересовался с детства, с тех пор как во втором классе учительница привела на урок своего бойфренда, астронавта Алана Шепарда, первого американца, совершившего суборбитальный космический полет.

В итоге искусство опередило жизнь: первый тизер «Космических войск» появился в январе 2019 года, почти за год до того, как Трамп официально представил новое подразделение вооруженных сил. На этот момент у Дэниелса и Карелла еще даже не было сценария, зато анонс привлек внимание Малковича, и роль доктора Мэллори была написана уже специально для него. А вышел сериал почти одновременно с запуском первой частной ракеты Crew Dragon, которая доставила на МКС двух астронавтов. Это событие возобновило американскую программу пилотируемых полетов в космос после девятилетнего перерыва.

Как это устроено

Подобно самому генералу Нэйрду, который 10 серий пытается впрячь в одну космическую телегу военного коня и трепетную научно-исследовательскую лань, пара Дэниелс—Карелл вместе с экипажем сценаристов и режиссеров объединяет в своем сериале политическую сатиру и то, чего от них ждут первую очередь — офисный ситком.

Смеются здесь над президентом, ни разу не названным по имени, но безошибочно узнаваемым (любовь к Twitter, склонность к спонтанным решениям, жена, интересующаяся модой и пробующая внедрить в Космических войсках новую смехотворную униформу); над обоими американскими политическими лагерями (в сериале есть пародии и на представительниц демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси и Александрию Окасио-Кортес, и на обобщенных республиканцев — белых консервативных стариков, считающих, что Земля плоская); над военными, первый инстинкт которых в любой непонятной ситуации — что-нибудь разбомбить; и псевдоинноваторами вроде основательницы скандально известной компании Theranos Элизабет Холмс, обвиненной в мошенничестве. Сатира, правда, выходит достаточно мягкой, добродушной и в целом не очень обидной.

Но лучше всего авторы чувствуют себя на знакомой территории workplace comedy — ситкома об отношениях людей, которых судьба свела в одном рабочем пространстве. Сердце этих отношений — странная парочка Карелл—Малкович, с блеском отыгрывающая динамику единства и борьбы противоположностей, которая всегда служит хорошим топливом для комедии. Один — застегнутый на все пуговицы военный, который даже дома ходит строевым шагом. Другой — эстет и вольнодумец, презирающий армейский мачизм и считающий, что космос должен быть пространством для прогресса, а не гонки вооружений, но вместе с тем не забывающий, что прогресса без бюджета не бывает.

Персонажи второго плана разработаны менее тщательно, особенно жена и дочь генерала, которые остаются служебными фигурами (хотя Лиза Кудроу извлекает максимум из своих немногочисленных сцен). Из всего персонала базы наиболее интересными выглядят серьезная и решительная летчица Анджела Али (Тоуни Ньюсом), номер два по науке доктор Чен (Джимми О. Ян) — если сериал будет продлен на второй сезон, то у этих двоих, кажется, есть перспектива стать его главной романтической парой, — и адъютант Нэйрда, генерал Брэд Грегори (Дон Лейк) с одной звездочкой на погонах, упоительно некомпетентный в роли секретаря.

Вердикт

Поначалу «Космические войска» несколько раз сбиваются с курса, но где-то с середины сезона авторам все-таки удается найти правильный баланс между всеми элементами шоу и заставить их работать в жанре легкой ненапряжной комедии, слегка приправленной злободневными политическими намеками. Но они здесь в большом количестве и не нужны, поскольку шоу Карелла и Дэниелса высмеивает не только реальную политику, но и определенное представление о ней на телевидении. А конкретно идеализм Аарона Соркина и его «Западного крыла», сходства с которым у «Космических войск» разительны: в кульминационный момент некогда безмозглый вояка под пафосную музыку произносит пронзительный монолог, который чудом спасает проект, Америку, Землю и, возможно, Луну. Так повторяется из серии в серию, но концовка ернически выворачивается наизнанку смешным эпилогом. Например, стоит американцам несмотря ни на что запустить спутник и расплакаться в трогательном патриотическом порыве, как на экран медленно выползает китайский сателлит в десять раз круче. Надеемся, второй сезон — а он явно в планах, так как 10 эпизодов завершаются открытым финалом — будет подчинен этой же логике и окажется как минимум в два раза смешнее.