Наркотики, ситкомы и «Утреннее шоу»: Как сложилась карьера актеров сериала «Друзья»

На днях стало известно, что звезды «Друзей» воссоединятся в спецвыпуске, посвященном культовому ситкому. Часовая передача будет приурочена к переезду сериала с Netflix на новый стрим-сервис HBO Max, запущенный правообладателем сериала Warner Bros. В ожидании этого события мы изучили, как развиваются сегодня карьеры главных звезд шоу.

Дженнифер Энистон

После того как «Друзья» ушли на покой, стремительнее всех пошла в гору карьера Дженнифер Энистон. Актриса снималась по большей части в кино. В основном это были комедии, часть из которых имели большой успех в прокате (как, например, «Брюс всемогущий», «Несносные боссы» и «Марли и я»). Тем не менее разнообразием проектов и амплуа Энистон уступала коллегам по цеху. Кассовому успеху был необходим успех творческий. И он случился: в 2013 году на экраны вышел «Мы — Миллеры», собравший в прокате 269 млн долларов при бюджете в 37 миллионов. Уже через год на фестивальной ниве появился «Торт» — драма, в которой героиню Энистон настиг экзистенциальный кризис. Критики хоть и были сдержаны, но почти в унисон писали об одном: звезда «Друзей» наконец-то созрела для борьбы за «Оскар». Номинации, впрочем, не последовало, но сама по себе заявка была достойной.

Через пять лет Энистон повторила попытку и снова не прогадала. Летом 2019 года на Netflix вышла комедия «Загадочное убийство», и за первые три дня она привлекла рекордные 30 млн пользователей. А через полгода зрители увидели «Утреннее шоу» — сериал о буднях телекомпании, осмысляющий эпоху #MeToo. Сегодня это самый высокооцененный зрителями проект из линейки Apple TV+. Энистон выступила в нем в качестве продюсера, а за свою роль ведущей новостей получила премию Гильдии актеров, одну из самых почетных в индустрии.

В последнее время Энистон регулярно входит в десятку высокооплачиваемых актрис по версии Forbes. Так, в 2017 году она оказалась на втором месте (25,5 млн долларов), в 2018-м — на третьем (19,5 миллиона), в 2019-м — на пятом (28 миллионов).

Мэтт ЛеБлан

Второй участник шестерки «Друзей», сумевший если не повторить, то хотя бы приблизиться к былому успеху. Впрочем, поначалу карьера Мэтта ЛеБлана буксовала. В 2004 году, сразу после завершения сериала, он вернулся к образу Джоуи в одноименном спин-оффе, который закрылся через два года из-за низких рейтингов. С тех пор он не появлялся на экранах вплоть до 2011 года, пока не вышли «Эпизоды» — комедийное шоу, объединившее ЛеБлана с шоураннером «Друзей» Дэвидом Крейном. Сериал рассказывал о сценаристах из Великобритании, которых приглашают в Америку снять ремейк своего же хита. Вначале главным героям обещали творческую свободу, но на деле британский колорит стал едва отличимым от голливудского лоска. Таким образом, шоу высмеяло моду на бесконечные ремейки, во многом уступающие незабвенным оригиналам. «Эпизоды» принесли ЛеБлану несколько номинаций на «Эмми» и первый в его карьере «Золотой глобус», а в одной из серий на огонек заглянул его соратник по «Друзьям» Дэвид Швиммер.

В 2016 году ЛеБлан стал соведущим британской телепередачи Top Gear, посвященной автомобилям. Он принял участие в четырех сезонах, после которых оставил шоу, чтобы больше времени проводить с друзьями и семьей. Последние пять лет он играет в ситкоме «Все схвачено», но его зрительские оценки сильно уступают «Эпизодам» и тем более «Друзьям».

Кортни Кокс

После «Друзей» у Кортни Кокс был всего один долгий сериал, где она исполнила главную роль, — ситком «Город хищниц». За него же актриса получила номинацию на «Золотой глобус», первую и единственную в своей карьере. Также «Городом хищниц» Кокс дебютировала в режиссуре, поставив 12 серий в течение четырех сезонов. Сериал о 40-летней Джулс, которая после развода решает начать новую жизнь, завершился в 2015 году, и с тех пор звезда «Друзей» практически пропала с новостных радаров. Недавно она засветилась в небольших ролях в «Бесстыжих» и «Американской семейке», а также сыграла в разгромленной критиками драме «День матери». В ближайшем будущем Кокс стоит ждать только в спецвыпуске «Друзей».

Мэттью Перри

В последние годы в карьере Мэттью Перри нет триумфов вроде «Друзей» или «Студии 60 на Сансет Стрип». Все его роли тянут максимум на скромные победы. Так, ситком «На старт!», где актер сыграл спортивного комментатора, закрылся в 2013 году после двух сезонов из-за обвала рейтингов. Годом ранее такая же участь постигла другой его проект — комедию «Мистер Саншайн». Также среди последних сериалов Перри — «Странная парочка», которая продержалась три сезона, и обруганный критиками «Клан Кеннеди: После Камелота» (средний балл на Metacritic — 23/100). В 2017 году он снялся в «Хорошей борьбе», спин-оффе драмы «Хорошая жена», но контракт подразумевал лишь три эпизода.

Не исключено, что карьера актера буксует из-за его здоровья. В 2018 году Перри перенес серьезную операцию на брюшной полости, а в 2017-м признался, что почти не помнит съемки «Друзей» из-за наркотической и алкогольной зависимости.

Лиза Кудроу

В 2010-е Кудроу почти ежегодно мелькала в кино и сериалах, но выделить в них по-настоящему яркие роли трудно. Она озвучивала анимацию («Конь БоДжек», «Открытие человечества» и «Босс-молокосос»), мелькала в комедиях с Сетом Рогеном (в трилогии «Соседи. На тропе войны» и фильме «Та еще парочка»), а в прошлом году сыграла второстепенную роль в режиссерском дебюте Оливии Уайлд «Образование». Параллельно актриса появлялась в «Несгибаемой Кимми Шмидт» и «Грэйс и Фрэнки», но дальше трех серий дело не дошло. Судя по всему, Кудроу больше по душе озвучание: в будущем она подарит голос одному из персонажей «Бездомных», нового ситкома от Fox о говорящих животных. Еще одно ее масштабное детище — интернет-сериал «Веб-терапия», ситком о психотерапевте, разработавшей новую методику разговора с клиентом за три минуты онлайн. Кудроу выступила сценаристкой, продюсером и главной актрисой сериала, несколько сезонов которого выходили с 2005 по 2016 год, а на огонек к ней заглядывала в качестве приглашенной звезды Кортни Кокс.



Дэвид Швиммер

После финала «Друзей» Швиммер почти не снимался в кино и с тех пор работает в основном на телевидении. В 2016 году он появился в сериале «Накорми зверя» о двух приятелях, мечтающих открыть собственный ресторан. На данный момент у актера всего одно активное шоу — британская комедия «Разведка». Сюжетно это скорее антитеза «Эпизодам» ЛеБлана: Швиммер играет сотрудника Агентства национальной безопасности США, который уезжает в Великобританию ради борьбы с киберпреступниками. Но жемчужиной в его послужном списке (если не считать «Друзей», конечно) стал проект Райана Мёрфи «Американская история преступлений». Швиммер снялся в первом сезоне о суде над О. Джей Симпсоном, за что был номинирован на «Эмми» как лучший актер второго плана. Там он сыграл невротичного Роберта Кардашьяна, друга Симпсона и по совместительству его адвоката.

Тем не менее СМИ продолжают спекулировать насчет его карьеры и даже строят теории о том, почему Швиммер мелькает на экране не так часто. Например, журналисты жалуются на занятость в театре и желание проводить больше времени с дочерью. Стоит признать, что небезосновательно. В той же «Прачечной» Содерберга у Швиммера совсем небольшая роль.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

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