Чаку Норрису — 80! Как Крутой Уокер стал мемом и досчитал до бесконечности

Легендарный каратист и звезда боевиков 1980-х Чак Норрис едва закончил сниматься в сериале «Крутой Уокер», как внезапно стал самым популярным персонажем в сети. Сперва над мачизмом и физическими данными техасского рейнджера, героя Норриса из сериала, стал посмеиваться ведущий вечернего шоу Конан О’Брайен. В 2004 году он регулярно включал в свои выпуски наиболее нелепые нарезки из сериала. Конан дергал за специальный бутафорский рычаг и смотрел вместе со зрителями, например, сцену, где Уокер пинает горящего преступника, который вылетает в окно и падает на бочки со взрывоопасными материалами. Однажды Норрис явился на шоу сам и в отместку показал видео, где якобы избивает ведущего, снятое в стилистике «Крутого Уокера».

Вслед за Конаном подтянулись и другие. На форуме Something Awful (ответствен за появление имиджборда 4chan, рождение Слендермена и меметизацию Уве Болла) в 2005 году принялись обсуждать крутость Вина Дизеля, но тред быстро стух. Припомнив юмористические выпады О’Брайена, пользователи Something Awful быстро начали шутить про Чака Норриса, его бороду, мужественность и невероятную физическую силу. Особенно пристальное внимание было направлено на ноги, ведь большинство препятствий на своем пути герои Норриса устраняли при помощи удара с разворота. Интернет в нулевые был чем-то вроде фронтира на Диком Западе, и ему требовался свой шериф. Им стал Норрис.

Перевод: «Когда Чаку Норрису исполнилось 18, его родители съехали».

«Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды».

«Когда Чак Норрис режет лук, лук плачет».

«Чак Норрис — единственный человек, который обыграл стену в теннис».

«Нет никакой теории эволюции — просто список существ, которых Чак Норрис пощадил».

«Чак Норрис выиграл в „Counter-Strike“, играя за заложников».

«Единственная вещь, способная порезать Чака Норриса, — это Чак Норрис».

«Чак Норрис никогда не читает книги. Он смотрит на них в упор, пока не получает всю необходимую ему информацию».

В какой год эти и многие другие фразы о Норрисе стали вирусными и начали кочевать с форумов на форумы — неизвестно (но, скорее всего, тоже в начале нулевых). Сам актер узнал о них уже в 2006 году. Сначала Норрис высказался о них снисходительно, а затем отреагировал чуть острее. Причиной второй реакции стала фраза «Слезы Чака Норриса лечат рак. Но он так крут, что никогда не плачет. Вообще». В ответ актер обиделся и заметил, что единственным человеком, способным лечить рак, был Иисус. Норрис — убежденный христианин и консерватор, открытый противник ЛГБТ-браков и президента Барака Обамы. Самый любимый факт самого Норриса, кстати, звучит так: «Однажды лицо Чака Норриса попытались вырубить на скале Рашмор. Но гранит оказался недостаточно твердым для его бороды».

Российский интернет («Упячка», «Лепрозорий», «Луркмор», ЖЖ) тоже чествовал Норриса как своего героя. Пользователи принялись переводить зарубежные факты, делать классические для того времени демотиваторы и картинки. Формат довольно однообразный, зато узнаваемый — фото актера и две подписи (сверху и снизу). Но были и те, кто всерьез фанател по Норрису еще с 1990-х годов. Поклонники создавали форумы, посвященные актеру, разбирали его трюки и цитировали Уокера (но, в отличие от пользователей имиджбордов, на полном серьезе).

Постепенно эти фразы начали всем надоедать; к началу 2010-х Норрис уже был бородатым мемом. Однако картинки продолжали появляться то там, то тут. Лучшие из безымянных авторов (предположим, что это был сам Норрис) уже не адаптировали тексты-баяны, а придумывали свои, максимально короткие абсурдные фразы. Норрис тем временем оказался везде — от фанатских карт для настольной игры «Magic: The Gathering» до футболок.

Мемы про Норриса пошли дальше пользовательских форумов и социальных сетей. В «Гриффинах» обыграли наличие еще одного кулака под бородой актера, в рекламе игры «World of Warcraft» он появился в том самом образе, который высмеивали пользователи сети в фактах и мемах. Сам Норрис игру одобрил.

«Chuck Norris Approved» («Чак Норрис одобрил») — еще один мем, своеобразный знак качества для чего-либо невероятно крутого.

Актер продолжал эксплуатировать неожиданную славу, которую ему подарил интернет, и даже появился в пенсионерском капустнике «Неудержимые 2». Ситуация следующая: Сталлоне и компания попадают в западню, но внезапно десятки солдат падают замертво, и даже грозный танк взорвался будто бы сам по себе. Появившегося боевика-одиночку зовут, так же как и актера — Чак Норрис. Да, настолько он крут.

— Ходили слухи, что тебя укусила королевская кобра.

— Было дело, но после пяти дней страшных мучений… кобра сдохла.

Куда интереснее были видео, сделанные фанатами в интернете. В ход шли, например, видеопародии на легендарную рекламу с Ван Даммом, севшим на шпагат между двух грузовиков на ходу. Анимационный Норрис повторил тот же трюк, но с самолетами (а на плечах у него находилась еще дюжина Норрисов).

Пожалуй, самой изобретательной пародией на «Крутого Уокера» стал сериал «Орлиное сердце», спродюсированный все тем же Конаном О’Брайеном. Маскулинный шериф-супергерой Крис Монсанто и двое его помощников, недалекий растяпа и сексапильная зубрила, расследуют запутанные преступления. Главный герой бросает пафосные фразочки, демонстрирует не самый выдающийся интеллект, шутит расистские и сексистские шутки, но все равно выходит победителем из любой ситуации. Потому что он может почти все, даже носить свитер, сделанный из взрывчатки. Как гласят все те же факты, «все мировые рекорды принадлежат Чаку Норрису», так что шериф Крис Монсанто занимает почетное второе место.

Мемы про крутость Чака Норриса никуда не ушли. Если зайти в любое видео про Чака Норриса, можно увидеть новые комментарии-факты. Поговаривают, что теперь новым героем интернета стал добряк Киану Ривз. Но давайте по-честному: это не Чак Норрис потерял любовь современных интернет-юзеров, это современные интернет-юзеры потеряли любовь Чака Норриса.