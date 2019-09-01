Джаред Падалеки исполнит главную роль в ремейке сериала «Крутой Уокер»

Студия CBS TV начала работу над новой версией приключенческого сериала 1990-х «Крутой Уокер», сообщает Deadline. Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», исполнит в ремейке главную роль. Анна Фрике («Сосны», «Особое мнение») напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта.

Сериал рассказывает о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера, в роли которого снялся Чак Норрис. Честный, преданный своему делу хранитель правопорядка, он готов пожертвовать ради товарища собственной жизнью и сделает все возможное и невозможное, чтобы преступник предстал перед законом. Он работает классическими методами, часто полагаясь на инстинкты, доставшиеся ему от индейских предков.

«Крутой Уокер» стартовал весной 1993 года на канале CBS и просуществовал девять сезонов, завершившись в 2001 году. В общей сложности сериал насчитывает 270 эпизодов.

В ремейке Уокер — офицер полиции, два года работавший под прикрытием. Вместе с двумя детьми он возвращается в родной Остин, штат Техас, где понимает, что его работа не окончена. Вместе с новым напарником, единственной женщиной-рейнджером, он начинает борьбу с преступностью.

На данный момент неизвестно, на каком канале выйдет сериал. Согласно источникам, проектом заинтересовались CW и CBS.

Источник: Deadline