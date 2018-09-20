Наше благородие: 8 фильмов о царских офицерах

Человек в эполетах — настоящий супергерой нашего кино. В ХХ веке царские офицеры становились героями иносказательных фильмов об ужасах царизма (в которых несложно было угадать вечные проблемы страны независимо от политического режима), а также, когда советская интеллигенция стала мечтать о XIX веке как о Прекрасной эпохе, — лихих костюмных водевилей. После распада СССР господа офицеры стали еще более актуальны, уже исключительно как отражение современности и ее пожеланий.

Рассказываем, как образ царских офицеров менялся на экране в течение последних ста лет.

«Поручик Киже» (1934)

Образ: человек-невидимка

В чем проблема: конфликт между документом и жизнью

В гротескной комедии, созданной по мотивам одноименной повести Юрия Тынянова, офицер одновременно и есть, и отсутствует. Через фигуру несуществующего персонажа — заглавного поручика, родившегося из ошибки писаря — режиссер ловко высмеивает императорскую бюрократию. Поручика Киже по ходу действия приговаривают к ударам плетьми и ссылают пешком в Сибирь (за крик «караул!» под окнами императорской спальни). Правда, вскоре прощают, повышают в звании, женят на фрейлине и дают 3000 дворов с крестьянами и 10 000 рублей в придачу. В финале несуществующий Киже умрет и омрачит своим «предательством» государя.

Образ невидимого офицера формируют манипуляции живых героев. Когда адьютанту, на самом деле виновному в том дерзком крике, нужен козел отпущения, возникает поручик Киже, которого и решено обвинить в «преступлении против государственности». После череды абсурдных перипетий, смены монаршего гнева на милость, повышения Киже в звании и его свадьбы с фрейлиной (любовницей того самого адьютанта) образ героя вновь низвергается до «предателя и проходимца» (проел выделенные на нужды государства средства). Персонажи ведут себя предельно цинично: солдаты конвоируют в ссылку пустое место, врачи лечат невидимого больного, а после кладут «покойника» в пустой гроб. «Личность секретная, тела не имеет», — повторяют герои. Государь в конце разочарованно вздохнет: «Мой самый преданный офицер проворовался. Как же тяжело управлять государством!»

«Казаки» (1961)

Образ: романтик-народник

В чем проблема: конфликт между городом и деревней

В фильме Василия Пронина, снятом по одноименной повести Толстого, молодой дворянин Дмитрий Андреевич Оленин (Леонид Губанов) без образования и чинов поступает юнкером в Кавказский пехотный полк. Бежит Оленин от прошлого, пытаясь оставить там кутеж столичной жизни (уже половину родительского состояния прогулял) и испробовать себя на прочность, нюхнуть пороху. Бег юнкера останавливается в хате хорунжего, где герой знакомится с дочерью хозяина, Марьяной, уже посватанной за казака Лукашку.

За ум Оленин берется не на шутку. Даже после повышения до обер-офицера Дмитрий Александрович не берет в руки карт и бокала. Все больше презирая городскую жизнь, он проникается очарованием природы и по-толстовски опрощается: ходит на охоту с казаком Ерошкой, восторгается сельским бытом. Наконец, влюбившись в Марьяну, дворянин отрицает цивилизацию и мечтает лишь о хате, лесе и жене рядом. Однако девушка бегает на свидания с обоими.

«Гусарская баллада» (1962)

Образ: вандервумен

В чем проблема: конфликт между костюмом и чувством

Дебют Ларисы Голубкиной в киноводевиле Эльдара Рязанова. Облачившись в мундир корнета, героиня Голубкиной, сначала скованная волей случая, а после ведомая скорее рвением и отвагой, отправляется на фронт громить французов на пару с поручиком Ржевским, знаменитым героем анекдотов. Между поручиком и корнетом неизбежно вспыхивает чувство.

В комедии Рязанова явлены лучшие качества русского офицера: горячий патриотизм, дух единого братства, милосердие к пленным и, конечно, любовь к горячительным напиткам. Неудивительно, что егоза Шурочка, как ласково называет ее дядя, отставной майор, воспитанная и саблю держать, и из пистолета стрелять, гораздо комфортнее чувствует себя в гусарском обмундировании, нежели в кружевном платье. И дело не в отказе от женской идентичности — просто в лосинах и короткой куртке удобнее рубить мужчин (но только французских).

«Поцелуй» (1983)

Образ: тихий мечтатель

В чем проблема: конфликт между фантазией и реальностью

Ни одно из перечисленных выше достоинств не свойственно поручику Рябовичу, герою экранизации одноименного рассказа Чехова. Офицер в исполнении Олега Янковского вовсе не душа компании и не задира, мечтающий ринуться в бой во славу Отечества. Большую часть времени он предпочитает быть наедине с собой: вести дневник, слушать пение соловья и подолгу смотреть на заходящее солнце. Мимолетная встреча в темноте с обаятельной незнакомкой остается ярчайшим воспоминанием робкого и застенчивого Рябовича. Эпизод, ставший бы для Ржевского всего лишь небольшим приключением, которым можно прихвастнуть на попойке, для Рябовича превращается в навязчивый любовный бред наяву.

«Сибирский цирюльник» (1998)

Образ: дамский угодник

В чем проблема: конфликт между присягой и чувством

Михалков при всем державном китче «Сибирского цирюльника» довольно точно подметил романтическую экзальтацию, которая была в моде у молодых образованных людей того печального времени (на дворе 1885 год, правление Александра III, своего рода монархическая эпоха застоя). 18-летний юнкер Толстой (38-летний Олег Меньшиков) не просто офицер, а русский офицер. А «у русских ничего не может быть слегка», как говорит главная героиня фильма, роковая американка, приехавшая в Россию по скучным делам дяди-изобретателя. Но с юнкерами не соскучишься: то пол перед балом натрут до такого блеска, что танцевать на нем будет невозможно без канифоли, то дуэль затеют, то кулачные бои. «В жизни бывают моменты, когда законы сердца оказываются сильнее законов писаных», и Толстой в пылу ревности сходит во время любительского спектакля со сцены и нападет на генерала. Следующая остановка — Сибирь.

«Адмиралъ» (2008)

Образ: железный человек

В чем проблема: конфликт между женой и чувством

Адмирал Колчак, сыгранный крепко стиснувшим зубы Константином Хабенским, — эталон воинских доблестей; статный, честный, дисциплинированный солдат империи, готовый идти до конца, коли прикажут. А кто приказывает — император или временное правительство, — не так уж важно. «Бить врага надо и отстоять Отечество» — вот и все разговоры. Но адмиральское сердце не камень. Есть у Колчака слабина — многолетние отношения с женой морского офицера Анной Васильевной Тимиревой. Адмирал дисциплинированно не разводится с женой и в то же время продолжает длительную переписку с возлюбленной.

«История одного назначения» (2018)

Образ: тряпка

В чем проблема: конфликт между наносным либерализмом и врожденным консерватизмом

«Я провожу время так, как принято в нашем полку. Надо же как-то бороться со скукой армейской жизни», — заявляет Григорий Аполлонович Колокольцев отцу за завтраком. Поить слонов алкоголем, встревать в чужие разговоры, дерзить вышестоящему по званию и раздавать советы без спроса — бытоописание молодого поручика отражает дух времени и его поколения. 1866 год, эпоха «великих реформ» Александра II. Крепостное право пять лет как отменили, но бояре остаются боярами, а крепостных крестьян теперь называют временнообязанными.

Приняв командование ротой, Колокольцев либерально отпускает солдат со строевой подготовки на отдых; получив деньги от отца, пускает их на занятия по грамоте и обсуждение государственного строя. Но когда наступит время действовать и решиться на сложный шаг для спасения писаря Шабунина от смертной казни за пощечину офицеру, хулиганский либерализм Колокольцева сменяется внезапным консерватизмом и рассуждениями об опасности анархии. Очевидно, что, снимая фильм о середине позапрошлого века, Авдотья Смирнова, в каждой своей картине высказывающаяся по вопросам обустройства России, имела в виду своих современников.

«Союз спасения» (2019)

Образ: наивные бунтари

В чем проблема: конфликт всех со всеми

Портрет офицерства у Эрнста и Максимова (они же работали над «Адмиралом») групповой. В одноименное общество входит целый ряд персонажей из учебника: Муравьев-Апостол (Леонид Бичевин), Рылеев (Антон Шагин), Бестужев-Рюмин (Иван Янковский), Трубецкой (Максим Матвеев) и Пестель (Павел Прилучный). На фоне остальных особенно выделяются двое — Муравьев-Апостол как жизнерадостный мечтатель, который жаждет диалога с властью, и Пестель как надменный радикал, не готовый идти на компромиссы.

Но общие черты у всех этих господ имеются, и они совсем не такие, как положено по советскому канону: наивность, самонадеянность, наглость, жажда славы и непонимание своего народа. Образованные офицеры произносят бравые речи о судьбе Отчизны и постоянно подталкивают друг друга к первому шагу на пути к революции, ведь «у России такого шанса еще лет сто не будет». Планы революционеров нестабильны и постоянно меняются: пока одни члены общества на севере обрабатывают солдат и офицеров в своих частях, их коллеги на юге, встревоженные тем, что их раскрыли, не могут понять, решаться ли им на восстание или пойти сдаваться. Фильм, безусловно, разрушает романтический миф о декабристах как о благородных борцах за свободу, поэтому неизбежно грядут споры о том, что перед нами — коварная пропаганда, нацеленная против любых несанкционированных выступлений, или исторически точная реконструкция (создатели настаивают, что они не принимают ни одну из сторон).