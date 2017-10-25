Что смотреть дома: «Текст», «Куколка» и «Шестеро вне закона»

«Секс в другом городе: Поколение Q»

Showtime / «Амедиатека»

В продолжении сериала, который шел с 2004 по 2009 год, мы узнаем, как повернулась жизнь уже знакомых нам Бетт, Элис, Шейн, и встретим новых персонажей. Возвращение «Секса в другом городе» спустя 10 лет кажется вполне закономерным: если в нулевые сериал впечатлял погружением в жизнь лесбиянок, то сегодня на очередном пике борьбы женщин за свои права он приобретает дополнительные коннотации и становится особенно злободневным. Перед нами удивительный мир, в котором, кажется, если и осталось место мужчинам, то где-то на вторых ролях и в массовке.

Сериал можно посмотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Во все тяжкое»

Okko

Степенный преподаватель пафосного колледжа Ричард Браун узнает, что у него рак легких. А это не что иное, как повод перестать быть занудой и отправиться пьянствовать и буянить вместе со студентами. В оригинале фильм «Во все тяжкое» называется The Professor, но выпустившая его в России прокатная фирма «Экспонента» любит локализовывать названия так, чтобы сразу появлялись ассоциации с другими успешными проектами (вспомним «Игру Ганнибала» или «Пункт назначения: Смайл»). Впрочем, в чем-то дистрибьюторы правы: после выхода знаменитого сериала Винса Гиллигана число киноисторий о том, что настоящая жизнь фактически начинается, когда терять уже, казалось бы, нечего, заметно увеличилось.

«Шестеро вне закона»

Netflix

Шесть очень богатых людей решили, что в жизни им не хватает подвигов. Поэтому они инсценировали собственную смерть и превратились в супергероев. Режиссером выступил любитель зрелищных спецэффектов Майкл Бэй, продюсером и главной звездой — шутник и выдумщик Райан Рейнольдс, в одной из ролей — Юрий Колокольников. Задуманный как начало новой франшизы боевик «Шестеро вне закона» — второй по размеру бюджета (после «Ирландца» Скорсезе) проект Netflix. И неудивительно: ощущение, будто Дэдпул заглянул в гости к Мстителям, дорогого стоит.

«Куколка»

Clubhouse Pictures (II) / «Амедиатека»

«Я тебя больше не люблю», — сказал возлюбленный Джулс, и теперь девушке надо как-то свыкнуться с этой мыслью. За помощью она спешит к подругам, которые когда-то были близкими, но полностью исчезли из жизни Джулс с появлением отношений. Комедия полна забавных фантазий-метафор: то героиня Кэт Деннингс («Две девицы на мели») едет по пустынному полю в автобусе, набитом рыдающими брошенками, то пытается угнаться за столом с подругами, который постоянно уезжает от нее дальше по комнате. В итоге получился симпатичный сериал о том, что не нужно разменивать все на отношения, а если уж так случилось, то успеть вовремя остановиться и взглянуть на себя со стороны.

Сериал можно посмотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Расплата»

Playmaker Media / ivi

Серийный убийца кошмарит маленький город. Только что пропала очередная его жертва, и местные жители совсем потеряли сон. В центре расследования и сюжета — два героя, школьный психолог и коп из убойного отдела, блестящие профессионалы и любящие отцы, которые превращаются во врагов. Напряженный психологический триллер с Сэмом Трэммеллом из «Настоящей крови» и Аденом Янгом из «Ошибок прошлого» в главных ролях.

«Текст»

START

Отсидевший в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении наркотиков Илья Горюнов выходит на свободу и обнаруживает, что мать его умерла, а невеста вышла замуж за другого. И только тот самый следователь, упекший его за решетку, продолжает тусоваться по клубам. Однако в результате стечения обстоятельств Илье удастся пожить жизнью своего врага. Выход «Текста» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского стал чуть ли не самым шумным российским релизом года. Обсуждали сюжет, напомнивший сфабрикованное дело журналиста Ивана Голунова (кстати, одноклассника режиссера Шипенко), и удачное попадание в роль Александра Петрова, и откровенные сцены с Кристиной Асмус.

«Русская пятерка»

КиноПоиск HD

Документальный фильм о знаменитой группе русских игроков в составе хоккейной команды «Детройт Ред Вингз». Феноменальная командная сыгранность, отточенная техника, сплоченность и дружба, приведшие клуб к Кубку Стэнли — словом, лучшее, что можно посмотреть после новостей о том, как российских спортсменов на четыре года лишили права участвовать в крупных соревнованиях.