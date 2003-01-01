Что смотреть дома: «Мстители: Финал», «Девушка с плеером» и «Пенниуорт»

«Мстители: Финал»

КиноПоиск

Выжившие после жуткой Войны Бесконечности супергерои и примкнувшие к ним сподвижники вроде Человека-муравья снова разрабатывают план одолеть титана Таноса. Главный блокбастер года, не нуждающийся в особом представлении и недавно признанный самым кассовым фильмом в истории кино, теперь доступен для просмотра онлайн. Поклонники франшизы могут освежить в памяти и другие хиты киновселенной Marvel, доступные на КиноПоиске по подписке.

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«Пенниуорт»

Epix / КиноПоиск

Эксклюзивная премьера КиноПоиска — сериал про молодость Альфреда Пенниуорта, импозантного дворецкого Бэтмена. Акцент на жизнь Альфреда до его сотрудничества с Брюсом Уэйном. Бывший военный открывает в Лондоне собственное охранное агентство и знакомится с Томасом Уэйном, отцом будущего супергероя DC. Шпионский триллер в лучших традициях бондианы и в декорациях британской столицы конца 1960-х. Несмотря на связь с DC Comics, здесь нет ничего супергеройского, все очень человеческое и земное. Смотрим сериал по подписке, а затем изучаем фильмы про Темного рыцаря из киновселенной DC, где можно увидеть Пенниуорта уже дворецким.

«Миллион мелочей»

ABC Studios / «Амедиатека»

Джон узнал, что неизлечимо болен, и покончил с собой. Случившееся шокирует компанию его друзей, и они решают, что пришло время жить иначе. Сериал, пафос которого емко передает поговорка «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — вольный парафраз фильма Лоуренса Кэздана «Большое разочарование» (1983). Рассуждение о дружбе и вечных ценностях с налетом драматизма.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Девушка с плеером»

okko

Русская девушка Ника прибывает в Лондон на поиски сестры. При помощи социальных сетей и бесед с друзьями исчезнувшей Ника выясняет много странных подробностей. Российско-британский триллер — экранизация одноименного романа Валентины Назаровой — сначала снимался в формате веб-сериала, но теперь доступен как полнометражный фильм, полный неожиданных сюжетных поворотов и саспенса. В главной роли — Екатерина Шумакова, знакомая по небольшим ролям в «Мажоре 3» и сериале «Подкидыш».

«Курорт для ныряльщиков на Красном море»

Netflix

Крис Эванс в роли агента «Моссада» Ари Кидрона, который в начале 1980-х демонстрирует рвение, достойное Капитана Америки, и организовывает операцию по спасению тысяч угнетенных в Эфиопии евреев. В основе картины — реальные события, известные как операция «Моисей» и операция «Соломон». Постановщиком стал Гидеон Рафф, автор израильских «Военнопленных», позже превратившихся в американскую «Родину».