Что смотреть дома: «Пацаны», «Зорге» и «Покемон. Детектив Пикачу»

«Ничего не происходит»

CBS Television Studios / «Амедиатека»

Два детектива сидят в засаде. Занудный и рутинный процесс слежки сопровождается обсуждением жизни и троллингом по рации. Вопреки названию, в сериале происходит довольно много всего, здесь немало героев, резких сюжетных поворотов и камео — от Джессики Альбы до Маккензи Дэвис. Сериал Трента О’Доннелла начался в 2015-м, был назван одним из самых смешнейших австралийских телешоу и перезапущен CBS в США.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Зорге»

Star Media / ivi

Биография легендарного разведчика и Героя Советского Союза Рихарда Зорге (Александр Домогаров), которая акцентирует внимание на периоде его работы журналистом при посольстве Германии в Японии и резидентом советской разведки под псевдонимом Рамзай. Сериал, снятый Сергеем Гинзбургом, творчески переосмысляет жизнь агента. Историческая фактура здесь лихо перемешивается с вымыслом. Сценарист — Дмитрий Новоселов, написавший сценарий «Подкидыша» на основе своего романа.

«Оранжевый — хит сезона», 7-й сезон

Netflix

Знаменитый сериал о дамочке Пайпер, попавшей в женскую тюрьму Личфилда из-за отношений с наркобарыгой, дожил до своего финального сезона. В прошлом Пайпер вышла на свободу, и самое время показать, что она будет делать дальше, а нам — попрощаться с проектом, название которого, кажется, фигурировало в качестве заголовка в каждом модном издании.

«Пацаны», 1-й сезон

Amazon Prime

На экране мир, где существуют супергерои, они звезды и народные любимчики, правда, чаще на публике. В обычной жизни они мрачные и довольно неприятные персонажи, погрязшие в разврате и наркотиках. Такими и занимается спецотряд ЦРУ под условным названием «Пацаны». Они проведут душеспасительную беседу, образумят, намнут бока. Комикс Гарта Энниса, перенесенный на экран создателем «Сверхъестественного» Эриком Крипке (среди продюсеров — Сет Роген, Карл Урбан и Саймон Пегг), в очередной раз сближает сверхлюдей с простым народом.

«Покемон. Детектив Пикачу»

КиноПоиск

Парень по имени Тим Гудман расследует причины гибели своего отца на пару с детективом-покемоном Пикачу. Забавная история, перекочевавшая из видеоигр. Компания Nintendo нечасто передает права на экранизацию своих хитов. В последний раз это случилось с «Супербратьями Марио» на заре 1990-х (кажется, было напрасно). Нынешняя попытка выглядит более успешной, хотя местами ожидаемой: люди кажутся недотепами, зато все зверьки — очень трогательными.

Промокод JULY99 на скидку 99% на первую покупку актуален до конца месяца и рассчитан на тех, кто ни разу не пользовался сервисом.

«Та еще парочка»

КиноПоиск

В школе Шарлотта была первой любовью Фреда, но тогда ничего не вышло. Они встречаются годы спустя. Она — успешная бизнесвумен, он — журналист, выпивоха и раздолбай. Фреду удается очаровать Шарлотту, которая нанимает его своим спичрайтером. Дальше будет хуже. Потому что сложно представить жизнеспособную пару из Шарлиз Терон и Сета Рогена.

Промокод JULY99 на скидку 99% на первую покупку актуален до конца месяца и рассчитан на тех, кто ни разу не пользовался сервисом.