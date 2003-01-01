Что смотреть в кино: «Мертвые не умирают», «Анна» и «Али, рули!»

«Мертвые не умирают»

Зомби-апокалипсис от режиссера Джима Джармуша. В тихом городке из-за подозрительной луны мертвые встают из могил и рвутся не только за человеческой плотью, но и за любимыми при жизни вещами — кофе, шардоне и вайфаем. Противостоят им три местных копа-очкарика (любимцы Джармуша — Билл Мюррей, Адам Драйвер и Хлоя Севиньи) и очень странная владелица похоронного бюро в исполнении Тильды Суинтон. «Мертвые не умирают» открывал Каннский фестиваль этого года и был прохладно принят критикой: оказалось, что Джим Джармуш решил не столько показать зомби-апокалипсис, сколько поразмышлять об экологии планеты. Фирменный черный юмор режиссера присутствует, и он, возможно, скрасит просмотр прописных истин. Наш подробный рассказ о фильме читайте здесь.

«Анна»

Люк Бессон снова снял кино про опасную блондинку. На этот раз она агент КГБ и может убить врагов тарелкой из «Главпивторга». Сыграла ее модель Саша Лусс, также в кадре — Хелен Миррен, Киллиан Мёрфи, Люк Эванс и даже Александр Петров (хотя Бессон и не хочет о нем говорить). Любите «кровавую гэбню» и красивых сильных женщин в драке? Вам сюда.

«Али, рули!»

Водитель Uber (Кумэйл Нанджиани) принимает очередной заказ и молится, чтобы клиент оказался хорошим. Увы, это полицейский (Дэйв Батиста), который отправляется на такси выслеживать преступников. Далее в программе таксиста: погони, перестрелки, пытки, драки, взрывы, поджоги и много чего другого интересного. Не каждому так повезет.

«Присягнувшая тьме»

Англия, XVII век. Молодую Персефону собираются казнить за колдовство, но вместо этого отправляют в монастырь спасать душу. Дальше всё как мы любим: в стенах монастыря заключено древнее зло, молодые девушки живут как в тюрьме и проводят богомерзкие ритуалы — спасайся кто может. Мысль о том, что в богадельнях творятся очень странные дела, не нова и, увы, не очень интересно рассказана, но, возможно, вы соскучились по проклятым монашкам.

«Коррупционер»

Суровая британская драма о коррупции перед Олимпиадой-2012. Олигарх Клиффорд Каллен (Тимоти Сполл) скупает землю не самыми честными способами. Распутывать заговор предстоит бывшему зэку Лиаму (Сэм Клафлин), который выяснил, что именно Каллен стоит за смертью его отца. Лиам горит жаждой мести и с головой окунается в криминальные разборки Лондона.

«Красавчик со стажем»

Когда-то Алекс был красавцем жиголо и неплохо устроился в объятиях взрослой богатой дамы. Но прошли годы, наш герой повзрослел и подурнел, и старушка нашла себе ухажера помоложе. Пинком под зад бедняга отправился из роскошного особняка в скромный дом своей сестры и ее сына-подростка. Но бывших жиголо, как и чекистов, не бывает! Алекс надеется соблазнить новую жертву, а попутно дает уроки мастерства юному племяннику. Пошлая французская комедия скрасит ваш вечерок, если экозомби и русские шпионки не по вкусу.