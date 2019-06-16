Рубка дров с Крисом Праттом: Как знаменитости отметили День отца

Актриса Дайан Крюгер опубликовала фотографию своего мужа Нормана Ридуса с восьмимесячной дочкой. «Говорят, хорошие вещи случаются с теми, кто ждет», — написала Крюгер.

Кэтрин Шварценеггер, дочь Арнольда Шварценеггера, выложила фотографию своего новоиспеченного мужа Криса Пратта и его сына Джека. Судя по всему, звезда «Стражей Галактики» учила шестилетнего мальчика колоть дрова. К слову, Джек — сын Пратта от первого брака с комедианткой Анной Фэрис.

Также Кэтрин поделилась фотографиями из семейного архива Шварценеггеров. Только посмотрите, какая классная рубашка на Арни!

Колин, сын Том Хэнкса, определенно, унаследовал чувство юмора своего отца. В своем Instagram Колин выложил кадр из фильма «Энтузиаст» и поздравил с Днем отца Майкла Китона, исполнившего в картине главную роль. Это не первый раз, когда Хэнкс-младший шутит про Китона в День отца. В прошлом году Колин поздравил своего настоящего папу, но прикрепил к поздравлению скриншот из «Мистера Мамочки». Угадайте, кто исполнил главную роль в этом фильме.

Кейт Хадсон в честь праздника выложила милое видео со своим партнером Дэнни Фудзикавой и дочкой Рони Роуз, которой в начале июня исполнилось восемь месяцев.

А вот Джейсон Стэйтем и его сын Джек отдыхают на итальянском острове Капри. За кадром супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли.

Звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхолдер тщательно скрывает от посторонних двухлетнюю дочь Боди, но в День отца все же показал несколько ее фотографий. «Я очень рад быть частью этого путешествия и невероятно благодарен моей дорогой Никки Рид за то, что сделала меня гордым папочкой», — написал актер в своем Instagram.

Актер и шеф-повар Дэвид Бартка опубликовал фото своего супруга Нила Патрика Харриса и детей — Харпер и Гидеона. В свою очередь, Харрис выложил аналогичную фотографию с Барткой.

Крис Эванс поздравил в своем Twitter всех отцов и выложил снимок из семейного архива. «С Днем отца всех пап, которые понимают важность любви, поощрения, терпения, выслушивания и леденцов», — написал актер.

Певица Майли Сайрус лаконично поздравила своего отца, музыканта и актера Билли Рэя Сайруса, зато выложила старые фотографии, на которых у Сайруса-старшего роскошный маллет.