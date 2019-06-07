«Такое может произойти с каждым»: Киноиндустрия — в поддержку журналиста Ивана Голунова

8 июня Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналистское сообщество считает, что дело против Голунова сфабриковано и что при его задержании были допущены грубые нарушения. В суде Иван заявил, что преследование связано с его расследованием о похоронном бизнесе. В поддержку Голунова выступили как журналисты и правозащитники, так и музыканты, актеры и другие деятели киноиндустрии. Мы таже считаем важным поддержать нашего коллегу, профессионального журналиста-расследователя, выражаем безусловную поддержку Ивану и надеемся, что эта ужасная ситуация разрешится.

Подробнее о деле Голунова можно прочитать здесь.

Я хочу жить в стране, где нет страха. Я не хочу бояться. Иван Голунов должен быть на свободе.

Источник: «Медуза»

<...> Что заставляет вас идти на сговор с теми, чьи позиции и взгляды вы на самом деле не разделяете? Нехватка денег? Невозможность прославиться иным путем? Непонимание того, зачем вообще все? Ведь то, что произошло с Иваном Голуновым, — это и ваших рук дело... Ваше пособничество. У Охранников есть деньги, и они платят вам, либо дают возможности. Но, очевидно, расплачиваться за вашу «работу» будут ваши друзья,коллеги и дети. Из рук кого вы берете госнаграды? Кто вешает их вам на грудь? Чего эта награда стоит? <...> «Охранник» должен быть охранником, а страной руководить должны люди, которые любят людей — для начала <...> У нас получится. Свободу Ивану Голунову, и всем нам!

Источник: Facebook

Я хочу гордиться Россией. А то, что происходит сейчас, – это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России.

Источник: «Медуза»

Все, что происходит сейчас,— это абсолютная точка невозврата. Свободу Ивану Голунову.

Источник: Facebook

Голунова вряд ли знает вся страна, вряд ли из-за него за него вступятся все возможные селебы, хотя делает он более опасное и важное дело, чем все на свете блогеры. <...> Кто знает Голунова? Я был вчера случайно на Каретном - видел человек 100... Так что Бульварное (ну, хорошо, Садовое кольцо), господа, пока еще мало что решает... А было бы здорово — шутка в «Вечернем Урганте», посты всех влиятельных людей, пошло-поехало...

Источник: Facebook

Подброшенные наркотики, 8 из 9 фото обыска фейк, избиение, отказ в адвокате и экспертизе. Иван Голунов — лучший журналист расследователь задержан в Москве.

Источник: Instagram

Спятившие от безнаказанности подонки во власти демонстрируют, что могут превратить в подонка любого. Эта подлость, размножающаяся как вирус: сначала один человек дает команду подбросить наркотики, другой сделает вид, что нашел их, третий подложит их в завтрак, четвертый даст удобные показания, последний, вынося приговор, закроет глаза на все это. Добавьте к ним жен, друзей и детей, которые тоже об этом знают и тоже научились усыплять свою совесть. Сегодня статьи Ивана Голунова прочитают еще миллион присяжных заседателей, которые вынесут свой вердикт. И оспорить его, даже включив все аппаратные мощности, будет невозможно. Иван должен быть на свободе! В отличие от тех, о ком он писал.

Источник: Facebook

В современной России стала нормой фальсификация уголовных дел, фальсификация улик, побои и пытки. Я уверена, Иван не имеет никакого отношения к тем наркотикам, которые ему подбросили.

Источник: «Медуза»

Чтобы понять истинные причины ареста Ивана Голунова, журналиста «Медузы», вам стоит всего-навсего прочитать несколько его статей и расследований. И тогда вам станет все понятно, все встанет на свои места. Не поленитесь, я вас прошу, почитайте. Свободу Ивану Голунову.

Источник: «Дождь»

Иван должен быть отпущен, сотрудники полиции должны попросить у него прощения за свои действия, а мы все должны понимать, что такое может произойти с каждым из нас.

Источник: «Медуза»

Мирон Фёдоров, рэпер Oxxxymiron:

Ивана Голунова жизненно важно освободить не только для него самого, его близких, его друзей и коллег. Его жизненно важно освободить для всего общества, всей страны и всех нас. Если храбрость и дальше будет караться, а подлость — поощряться, будущего нет ни у кого из нас, независимо от взглядов и убеждений.

<...> на будущее для всех, кто вечно сомневается в пользе от шума, петиций и тд. Радоваться пока нечему, но как минимум видно: общественный резонанс мешает беспределу.

Источники: «Медуза», Twitter

Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс», режиссер:

Это ****** [кошмар], товарищи. Про такие подставы мы читали только «Хронике текущих событий» в ранней своей юности. Мы должны сейчас писать про это все, каждый день и неустанно. Что мы еще можем? Только надеяться на то, что капля камень точит. И ведь точит... И те из нас, у кого есть другие какие-то возможности, или понимание, что можно еще делать — пишите об этом!

Источник: Facebook

Арест Ивана Голунова — плевок в лицо всех журналистов России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо. И более того, требую, чтобы с этими людьми, которые полагают, что на них нет правды, чтобы с ними разобрались.

Источник: «Медуза»

Голунова надо вытаскивать. Любыми способами заставлять эту гнилую систему признать подброс. Потому что если они по настолько очевидно сфабрикованному делу смогут посадить неудобного им человека, за которого вступаются вообще все — нам всем ****** [конец].

Источник: Twitter

Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»



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