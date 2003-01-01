«Люби их всех» и «Sheena667»: Как разводить мужчин на деньги

В конкурсе фестиваля показали сразу два дебюта про корыстных женщин и наивных мужчин. Мария Агранович рассказала свою историю в интерьерах лакшери-Москвы, а Григорий Добрыгин завел зрителя в глубинку Тверской области.

«Люби их всех», режиссер Мария Агранович

Героиня Алены Михайловой — красивая, умная, жесткая девушка, бизнес которой — разводить богатых мужчин на большие деньги. Не просто содержанка или аферистка, она выстраивает виртуозные комбинации и меняет личности, как перчатки. Богатый айтишник Дима (Александр Кузнецов) знает ее как сиротку с розовыми волосами Веру и до сих пор не может забыть, несмотря на то что Вера сбежала от него с крупной суммой денег. Толик (Кирилл Сафонов) встречается с роскошной женщиной Надей и платит ей за то, чтобы она исчезла из его жизни ради новой любовницы — разумеется, все это подстроено нашей героиней. Ну, а самый богатый и влиятельный из них, Глеб (Сергей Гармаш), встречается с юной студенткой Любой и слегка мучается угрызениями совести из-за столь юного возраста своей возлюбленной. Его наша девушка без имени собирается развести на лям, чтобы быть свободной и ездить, куда хочется.

Мария Агранович начала писать этот сценарий еще в 2011 году, но из-за беременности прервала работу. Теперь же картина выходит в не самой благоприятной для нее творческой атмосфере: уже были «Купи меня» и «Содержанки», и по описанию кажется, будто «Люби их всех» безбожно устарел. На деле ничего подобного. Агранович сняла яростное, злое, драйвовое кино не о любовницах или содержанках, а о виртуозе своего дела. Ее Вера-Надежда-Любовь (великолепная работа Михайловой) не просто манипулирует людьми и вымогает у них деньги, она разводит их по сложной схеме, заставляя испытывать любовь и счастье. Дима и спустя годы ведется на все ее приемы, а Глеб, даже узнав правду, не может быть с нею жесток. Михайлова, по сути, сыграла сразу четыре образа, блестяще перевоплотившись в разных девушек и с легкостью лавируя между ними. Для актрисы это дебют в кино: окончив институт культуры в Перми, она приехала в Москву и устроилась продавщицей мороженого, а в свободное время ходила на пробы — так ее и заметили кастинг-директора Агранович. На пресс-конференции продюсер Сергей Сельянов ухватился за этот жизненный образ: Вера-Надя-Люба, по его мнению, продолжит продавать мороженое, то есть любовь, мужчинам, потому что это то, что она умеет делать лучше всего.

Сама Агранович называет героиню бессоновской Никита, чье оружие — мозги. В этом ее сила и слабость. Мужчины, которых она обманывает, могут испытывать любовь, а она — нет, поскольку сама никогда не знала любви к себе от близких. «Мне вот это важно, — объясняет режиссер. — Она монстр, наверное. Но классный монстр. Которого в итоге жалко». И который вызывает большой спектр эмоций — от восхищения до гнева. «Это фильм про человека, который делает то, что он хочет, — осаживает на пресс-конференции Агранович мужские предположения, будто Вера-Надя-Люба несчастлива, а финал не дает ей надежды на это счастье. — Я не считаю, что обрекла ее на тьму. Дальше все будет так, как героиня захочет, и для нее именно это счастье». «Люби их всех» — это «Содержанки» без блесток и чрезмерного секса, зато с глубиной, живыми диалогами и драйвом. Правда, Агранович как сценарист несколько запуталась в хитросплетениях сюжетных линий, и некоторые из них остались оборванными, а персонажи — брошенными. Она признает: за годы создания фильм написала в сценарии столько, что многое пришлось вырезать, и, возможно, кто-то из героев пострадал в процессе. Продюсер Сельянов опять вступился: «Мне кажется, все это придает проекту долю изящества. Мы не знаем, что там дальше будет, в том числе и с героиней. То, что некоторые линии не закончены, обеспечивает фильму какое-то мерцание, легкую разомкнутость. И при этом финал у нас не открытый. В этом и заключается тонкость картины: в сущности, это очень простая история про сильную женщину, которая хотела все делать сама. Но фильм не ограничивается прямым изложением с таким крепким гвоздем в финале. За это я и люблю картину». Составить свое мнение вы сможете начиная с 3 октября, когда фильм выйдет в российский прокат.

«Sheena667», режиссер Григорий Добрыгин

Зима, холода, одинокое здание автосервиса в Вышнем Волочке, где живут Вадик (Владимир Свирский) и Оля (Юлия Пересильд). Они мечтают купить эвакуатор за границей и копят деньги на него и на поездку. Эвакуатор нужен, чтобы открыть бизнес по сбору разбившихся на дороге автомобилей и их ремонта, а за границей купить его попросту дешевле. Однажды у Вадика ночует друг (Павел Ворожцов), знаток виртуального секса. После сеанса он забывает разлогиниться, и Вадик под его аккаунтом заходит на сайт с веб-камерами и девушками — и пропадает. Сердце его похитила красотка из американской Джорджии под ником Sheena667 (Джордан Фрай).

Полнометражный дебют актера Григория Добрыгина в целом, конечно, максимально противоположен картине Агранович. В нем нет никаких хитроумных схем и афер (не берем в расчет покупку эвакуатора), герои просты, локации обшарпаны. Вместо пентхауса — убитая квартирка, вместо ночных клубов — автосвалка. Роднит их мужская наивность — готовность поверить в большую чистую любовь и погнаться за ней, вопреки рассудку. Мы-то сразу понимаем, куда клонит американка, соглашаясь на приватные чаты и скайп-разговоры. Она разводит Вадима прямолинейно и безыскусно, но он неопытный пользователь. Добрыгин исследовал здесь не столько интернет-зависимость и систему развода, сколько побег от реальности, стремление человека к счастью не рядом, а где-то там. «Я рад, что у вас возникает недоумение: а почему он так поступил? — признался режиссер на пресс-конференции. — У него же все хорошо, он неплохо живет, рядом с ним красавица жена. Я намеренно поместил их в приемлемые условия жизни — они не месят грязь под ногами. Для его побега нет видимых причин». Соавтор сценария Александр Родионов добавляет: «Это история про человека, который выбирает что-то другое, как будто убегая от настоящих красоты и счастья. Не потому, что оно некрасиво или выдохлось, а потому, что не понимает: то, что он стал искать, — это не счастье и любовь, а что-то другое. Пошел искать и увлекся поиском».