История кофейных Червей: Отрывок из книги о «Людях в черном»

К премьере «Людей в черном: Интернэшнл» в издательстве «Бомбора» вышла книга «Люди в черном. Гид по приключениям защитников Земли от отбросов Вселенной» американских нон-фикшен-авторов Лизы Фицпатрик и Шэрон Гослинг. Это не только история создания фильмов, но и подробный гид по вселенной культовой научно-фантастической серии. Публикум фрагмент.

Черви в процессе создания.

Кофейные Черви

Глибл, Слибл, Нибл, Манникс и Горди. Эти аннелиды родом с планеты Манитоба называют Землю своим домом. Они могут показаться грубоватыми, но на самом деле это обычные парни с другой планеты, которые уже давно работают в штаб-квартире MIB. Не дайте им одурачить себя беспрерывным курением и равнодушием ко всему на свете. Это может быть неочевидно, но их технические возможности развиты до высочайшего уровня. После исправительных работ за «одалживание» бесчисленного количества канцелярских товаров и вещей из Duty Free и за их верную помощь в освобождении MIB от Серлины агент Зедд восстановил их в положении. На самом деле Червям и самим было весело отправиться в бой — особенно в камуфляжных костюмах, набитых ножами.

Придумывая инопланетян для всех трех фильмов, Барри Зонненфельд и Рик Бэйкер вели непрерывный диалог. Барри часто жаловался, что инопланетяне всегда выглядят как люди, и Рик стал развивать несколько не гуманоидных концепций. Барри неизбежно отвечал: «Но без глаз, как зрители узнают, куда смотрит инопланетянин? И без ушей, и без рта...» — и так далее. Поиски были непростыми, но они придерживались основной идеи — не делать каждого пришельца похожим на человека. Бэйкер вспоминает: «Черви появились как результат этой мысли».

Жилище Червей

В это же время в Cinovation (продакшен-студия, — Прим. ред.) Рик собрал отряд талантливых молодых дизайнеров, многие из которых продолжили успешную карьеру в искусстве и до сих пор считают Рика своим первым наставником. Создавая первых «Людей в черном», он призвал всю команду забыть обо всем и выдвигать самые спонтанные идеи. Многие из них отбрасывались, другие развивались. Аарон Симс внес в проект огромный вклад, как и дизайнер механических предметов Юрген Хайман. Детали площадки стали соединяться в единое целое. «Рик сделал отличную вещь, — объясняет Барри. — Он сказал мне: „Теперь, когда я разработал этих парней-червей, рисуйте их компьютерной графикой. Найдите кукловодов, потому что тогда актеры смогут импровизировать... и куклы смогут реагировать на эти импровизации“. Рик всегда мыслит как режиссер». С разрешения руководства Рик пригласил на съемки кукловода Тони Урбано.

Съемки у входа в здание туннельной вентиляции на площади Бэттери в Нью-Йорке

«Он позвонил мне, — вспоминает Тони, — Рик показал мне персонажей, которых они построили, и рассказал, что должно происходить в фильме. Я встретился с продюсером и был нанят на работу в проекте». Урбано начал набирать свою команду. Он оценивал профессиональных кукловодов, а также сотрудников Рика. Прослушивания проходили в студии Рика, где использовалось одно из его аниматронных обезьяньих лиц от Грейстроука. «Я искал людей, которые могли бы играть, — вспоминает Тони, — особенно людей с чувством юмора». Как только Барри поставил выбранных кукловодов на съемочную площадку и они начали импровизировать с Томми Ли, парни-черви действительно ожили. «Первый фильм стал для нас настоящим праздником, — говорит Тони, — потому что мы могли просто делать что-то особенное. Я думаю, именно это и есть наш главный вклад».

Черви в процессе создания.

Холостяцкая конура Червей

«Сделай-ка мне коктейль, и давай отдыхать». Во втором фильме Черви уже могли немного размять ноги — у них появились имена и более отчетливые личности. Их жилье было самым настоящим освобождением подавляемых привычек. «Холостяцкая конура была очень забавной, — вспоминает ее создатель, художник Бо Уэлш. — На полу был большой ковер, и повсюду удобная, хотя и миниатюрная, мебель».

Концепт-арт Джеймса Карсона.

Табуреты и кушетка были полностью изготовлены на заказ, как и мини-бар. Все было размером с Червей — джакузи, скамья для тренировок, яма для камина, столы. Все было в зеленовато-желтой цветовой гамме. Хуже всего, говорит Бо, был низкий потолок. «Он находился примерно в четырех футах от земли! Поэтому, чтобы снимать там, приходилось ползать». Потом появился уютный ковер. Вполне возможно, что на нем могли раз или два поспать актеры—члены съемочной группы. Впрочем, этого мы никогда не узнаем наверняка. «Мохнатый ковер... был потрясающим, — вспоминает Шерил Карасик, — мы часто там валялись».

Мопс Фрэнк

Обычно дрессировщики приводят на площадку шесть-восемь собак, которые играют одного персонажа, но один из них, по имени Му Шу, был таким замечательным, что «мы в конце концов задействовали его девяносто процентов времени», — вспоминает Барри Зонненфельд. Он играл во всех трех фильмах «Люди в черном». «Му Шу был просто удивительным животным, а его дрессировщики — настоящими профессионалами». Однажды он спросил Кристи, дрессировщика: «Как вы думаете, есть ли шанс, что я смогу заставить Му Шу держать бокал с мартини и курить сигару?» В конечном счете этот эффект был сделан на компьютере. Ни одно животное не было вынуждено курить сигары на съемках этого фильма. А на съемочной площадке не было настоящего дыма!