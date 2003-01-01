«Рокетмен» Декстера Флетчера: Просто богемский Элтон Джон

Декстер Флетчер — счастливец. Приложил руку к шлифовке «Богемской рапсодии» после демарша Брайана Сингера, а потом снял мюзикл о детстве, отрочестве и юности Элтона Джона. В чем ему не повезло: «Рокетмен» выходит позже «Рапсодии». Все «Оскары» розданы, бокс-офис порван, и повторить такой успех, наверное, уже не удастся. А между тем именно «Рокетмен» получился той невероятной феерией, тем классическим в лучшем понимании слова музыкальным фильмом с потрясающими актерскими работами, достойными наград и денег зрителя.

Перед нами типичное становление героя. Сначала мы знакомимся с маленьким Реджинальдом Дуайтом (невероятно трогательный и голосистый Мэттью Иллесли), который поражает маму (Брайс Даллас Ховард) и бабушку (Джемма Джонс) музыкальным слухом. Позже Реджи-подросток (Кит Коннор) впечатлит своим талантом преподавательницу Королевской музыкальной академии и начнет играть на пианино рок-н-ролл в пабах. Звучит культовая «Saturday Night’s Alright», склейка — и вот перед нами уже взрослый Реджи в исполнении Тэрона Эджертона. Он найдет себе сценическое имя, автора песен Берни Топина (Джейми Белл), поедет на первую американскую гастроль — все остальное, в общем, история и статья в «Википедии».

«Рапсодию» и «Рокетмена» невозможно не сравнивать не только из-за режиссера, но и из-за схожести судеб и личной жизни двух великих музыкантов. И, в отличие от выхолощенной мертвечины первого фильма (простите, фанаты), второй мгновенно сшибает с ног кипучей энергией. Флетчер потрясающе выстраивает драматургию истории. Никакой линейности повествования: обо всем нам из рехаба рассказывает сам певец, а он может вспоминать, что и как хочет. Здесь никто не боится выглядеть плохо, ругаться, принимать наркотики и заниматься сексом (интересно, вырежут ли эти сцены из нашего проката). Элтон Джон не стеснялся рассказывать съемочной группе всю правду и настаивал, что должен выглядеть на экране таким, каким был. Тэрон Эджертон на пресс-конференции признался, что мог спросить у певца что угодно: «И он реально отвечал, понимаете? Он вообще всегда отвечал на все». Жаль, у Фредди Меркьюри не было такой возможности.

Певец согласился на полную откровенность: показать равнодушие отца и матери, чьей любви он так искал долгие годы; осознание своей сексуальности; первый секс с мужчиной; пучина славы, куда Джон скатился в обнимку с таблетками, водкой и кокаином; даже попытка самоубийства. Все, что потом дало возможность написать «I’m Still Standing», завязать с аддикциями, удачно жениться и усыновить двух милых ребятишек.

Эджертон (великая актерская работа, без шуток — Рами Малек, прости, тоже подвинься) врывается на экран в оранжевом костюме с рогами, словно обезумевшая Малефисента, и держит нас в напряжении, изумлении, восторге до последней минуты. Его Элтон не какая-то карикатура с зубами и пафосными фразами, а настоящий живой человек, страдающий от одиночества, отсутствия любви и неприятия себя. Он искренне влюбляется в токсичного красавца менеджера (Ричарда Мэддена после этой роли в невероятно элегантных костюмах назвали главной кандидатурой на нового Бонда), отчаянно пытается угодить матери и побороть все зависимости. Помимо драматической части, на плечи актера легла и музыкальная: он, как и все остальные, самостоятельно исполнил все песни, да так, что сам Элтон: а) одобрил; б) выступает теперь с парнем на вечеринках и премьерах. Вот и после каннской оба устроили небольшой концерт для избранных.

Ну, и, самое-то главное, музыка и песни. Их много, ими живут и разговаривают, с их помощью рассказывают эту историю, их превратили в чумовые музыкальные номера. После первого концерта Элтон бродит среди гостей и рассказывает о своем одиночестве через «Tiny Dancer». Он мгновенно подбирает музыку к словам Топина и признается ему в братской любви с помощью «Your Song». Юный Реджи и вся семья поют «I Want Love», и не нужно долгих сцен и диалогов о том, кто кого насколько не любит. Это все так классно придумано и настолько уместно в канве сценария, что хочется плакать от счастья. Собственно, сэр Элтон так и поступил на каннской премьере (Брайс подглядела). Рыдал и Эджертон — и на премьере, и на пресс-конференции. «Это ведь необычный байопик. Элтон и Берни живы-здоровы, и мы хотели сделать этот фильм особенным!» — пояснил он.

Все биографии великих в целом одинаковы: непонимание семьи, отверженность, поиски себя, первый успех, звездная болезнь, злобный циничный менеджер, наркотики и случайные люди в постели, одиночество. На это напоролась «Рапсодия»: фильм про Фредди Меркьюри выглядит как история абсолютно любого музыканта. Но в «Рокетмене» Декстеру Флетчеру удалось передать ощущение уникальности судьбы сэра Элтона и его музыки. Получился сказочный, феерический калейдоскоп, тщательно продуманный и в то же время живой и искренний.

Премьера фильма в Каннах состоялась не случайно: именно здесь был снят клип «I’m Still Standing», именно эти съемки воспроизводятся в картине, и фестивальной публике на этом моменте было легко вскочить и припеваючи захлопать в ладоши. Удастся ли это «Рокетмену» сделать с простым зрителем, скоро узнаем. А сердечко свое все равно отдадим Тэрону.

И досмотрите титры. Там показаны кадры, которые подтверждают, насколько точно режиссер попал с кастингом.