Две головы и люстра: Лучшие наряды MET Gala 2019

В Нью-Йорке прошло самое долгожданное и масштабное светское событие весны — Бал Института костюма (он же MET Gala), которым долгие годы управляет главный редактор журнала Vogue Анна Винтур. По степени важности и размаха MET Gala можно сравнить с «Оскаром». Помните, в «8 подругах Оушена» Сандра Буллок и Ко отправились на ограбление не куда-нибудь, а именно сюда. В фильме действие сосредоточилось внутри Метрополитен-музея (отсюда и сокращение MET), а буйству красной дорожки места на экране не хватило. Сейчас мы это исправим!

Каждый бал посвящен выставке, которая открывается в музее на пару дней позже. Выставки эти тематические, и они определяют дресс-код бала. Так, тема прошлого года — «Божественные тела: Мода и католическое воображение», и все гости и их стилисты должны были придумать соответствующие наряды. В этом году выставка посвящена писательнице Сьюзен Зонтаг и ее эссе «Notes On Camp» 1964 года, в котором она обозначила главные черты стиля кэмп. Чрезмерная искусственность, экстравагантность, театральность, ирония, вульгарность — вот что должно было царить на красной дорожке в этом году.

«Camp: Notes on Fashion» — так звучит тема MET Gala 2019, и самыми лучшими и удачными нарядами бала стали самые безумные. Собственно, дикий полет творческой фантазии — то, что всегда требовалось от костюмов на балу при любой теме, поэтому те, кто приходит просто в красивеньком или элегантном, здесь не котируются. Например, Дженнифер Лопес выглядела роскошно в серебристом наряде от Versace, но скучно по меркам бала. Хотя ностальгия тоже присуща кэмпу, однако...

Безусловной королевой бала была Леди Гага, признанная мастерица эпатажа, вульгарности и всего присущего кэмпу. Оскароносная певица и актриса в этом году стала сопредседателем бала и не могла появиться на нем в чем-то обычном. Гага выбрала не один, а целых четыре наряда от Brandon Maxwell и устроила на дорожке настоящий перформанс, раздевшись буквально до трусов.

Все представление в деталях можно посмотреть вот в этом ролике (обратите внимание, как элегантно дизайнер Брендон Максвелл носит липкий ролик на поясе!).

Второе место в наших сердцах занял любимчик Эзра Миллер, пришедший на бал в костюме и плаще от Burberry by Riccardo Tisci. Еще у Эзры было два лица (свое и маска, похожая на Джона Траволту), три пары глаз и один так называемый третий глазок. Огонь!

В затылок Эзре дышит Джаред Лето, амбассадор Gucci. Актер и музыкант пришел на бал… с собственной головой в руке. Дал подержать ее сначала юному Шону Мендесу, а потом фальшивая голова и вовсе пошла по рукам и ступенькам.

Вообще на этом балу радовали многие мужчины. Обычно их удел — смокинг (и такие тут тоже были, но оставим их за кадром), но в этом году количество дерзких парней увеличилось. Вот, например, совершенно невероятный Майкл Юри, звезда сериала «Дурнушка», который тоже отлично отработал тему раздвоения личности. На Майкле наряд (-ы?) от Christian Sirano.

Или Даррен Крис из «Лузеров» — он пришел не только в чумовом фраке от Balmain, но и в макияже, и в маникюре!

Звезда «Американской истории преступлений» Коди Ферн тоже порадовал необычным образом от Maison Margiela.

Коул Спроус из «Ривердэйла» затмил партнершу Лили Рейнхарт и костюмом от Salvatore Ferragamo (на Лили платье от него же), и макияжем.

Гарри Стайлс вместе с креативным директором Gucci Алессандро Микеле также стали сопредседателями MET Gala 2019. По Гарри видно, что он немного не в своей тарелке от такого провокационного наряда, но держится с достоинством.

Ну, и, конечно, Билли Портер из «Позы». Актер радовал нас весь прошлый наградной сезон (вспомните хотя бы «Оскар»!) и сейчас не подвел. Билли появился на балу в золотом The Blonds, словно египетское божество — то ли Гор, то ли Исида, то ли все вместе.

Кэти Перри пришла в наряде люстры от Moschino — тонкий привет коллеге Сиа. На вечеринке певица переоделась в гамбургер. Тоже красиво.

Певица Карди Би выбрала для бала кровавое платье от Thom Browne с оригинальными лифом и филеем. Лиф был украшен бриллиантами на сумму 250 тыс. долларов, на весь наряд ушло 30 тысяч перьев, а на его изготовление понадобилось 2 тысячи часов и 35 человек.

Селин Дион тоже была в перьях. Ее наряд от Oscar de la Renta — оммаж платью Джуди Гарлэнд из фильма «Девушка Зигфилда».

Лицо Miu Miu Эль Фаннинг была не так блистательна, как ее коллеги-певицы, но зато зацените маникюр!

Жанель Монэ пришла в образе Безумной Шляпницы. Платье на актрисе — от Christian Siriano, набор шляпок — от Sarah Sokol Millinery.

Хейли Стайнфелд в наряде от Viktor & Rolf дала четкое послание папарацци.

Сирша Ронан в Gucci выглядела как-то скромно по сравнению с двуликими и двухголовыми, но эта драконья вышивка ей очень идет!

Кристен Стюарт в общем-то была банальна в своем Chanel, но взяла оранжевыми бровями и прядями.

Бенедикт Камбербэтч явился во всем белом от Labassa Woolfe, а его супруга Софи Хантер выбрала воздушное платье от Roksanda. Не сказать, что прямо кэмп, но для Бенедикта и такой образ — вызов.

Наша любимица Люси Бойнтон продолжает галерею образов Невесты Дракулы от Prada. На этот раз актриса выбрала бледно-пудровый наряд с веночком и волосами в тон перьям на подоле.

У Зои Кравиц было все просто — эпатажное декольте от Saint Laurent, и хватит.

Валькирия Тесса Томпсон выбрала для бала бледно-розовое платье от Chanel и прическу-хлыст.

Лупита Нионго выглядела на Балу райской птичкой от Versace. К злодейскому образу из «Мы» отсылали лишь гребни в прическе.

Семейный клан Джонасов: супруги Приянка Чопра и Ник Джонас (оба в Dior) и молодожены Софи Тернер и Джо Джонас (оба в Louis Vuitton).

И на закуску — мечта дантиста Кара Делевинь в Dior. Умопомрачительный головной убор на актрисе — от Machine Dazzle.