«Где мои слоны?»: Реакция соцсетей на первую серию 8-го сезона «Игры престолов»

Костюмированные просмотры, мемы про драконов и слонов, а также безумные теории о том, что будет дальше.

15 апреля состоялась премьера восьмого сезона «Игры престолов». Поклонники одного из самых популярных сериалов современности ждали финальный сезон почти полтора года. Рассказываем, как мир готовился к новому сезону, как в соцсетях восприняли события первой серии и что, по мнению фанатов шоу, будет происходить в следующих сериях. Осторожно: в тексте есть спойлеры!

Как готовились к премьере

Шум вокруг нового сезона «Игры престолов» поднялся задолго до премьеры. Компании по всему миру еще зимой начали выпускать рекламу с любимыми героями и отсылками к сериалу. Ажиотаж достиг пика накануне выхода первой серии финального сезона. Так, австралийский телеканал Foxtel возвел в пригороде Сиднея целое «Кладбище престолов» с могилами и статуями погибших героев.

А бренд Oreo переснял заставку сериала, воспроизведя карту Вестероса из печенья.

Twitter по случаю премьеры выпустил специальные эмодзи, которые появляются в посте, если написать имя одного из героев в виде хештега.

В России о новом сезоне тоже помнили. На прошлой неделе у одной из московских столовых появились картонные фигуры Дейенерис, Джона Сноу и Тириона.

А утром 15 апреля Джона Сноу и Дейенерис вместе с первыми признаками зимы заметили у офиса «Яндекса».

Зрители готовились к премьере заключительного сезона не менее серьезно, чем крупные компании. Некоторые даже приходили на работу в образах любимых героев.

Другие наряжали своих домашних животных.

Многие фанаты устроили костюмированные просмотры, в том числе актриса Кристен Белл.

И участник группы Jonas Brothers Джо Джонас.

Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу, смотрел новую серию без костюма, но зато с Заком Браффом.

Российским зрителям пришлось непросто: премьера должна была состояться в четыре утра по московскому времени, но у сервиса «Амедиатека», который показывает «Игру престолов» в России, случился сбой из-за наплыва зрителей.

Реакция зрителей в мемах

Как и любую громкую премьеру, «Игру престолов» сопровождало огромное количество мемов и шуток в соцсетях. Чтобы не раскрывать другим события эпизода, пользователи Twitter начали публиковать спойлеры без контекста — подборки фотографий, описывающих сюжет, но совершенно непонятные для людей, которые еще не успели посмотреть серию.

Однако главным мемом стал дракон Дроган, наблюдающий за тем, как целуются Джон Сноу и Дейенерис. «Чувак, это твоя тетя».

«Ты не мой папа».

«А вы думали, что собака, наблюдающая за вами, — это неловко».

«Что Джон увидел на самом деле».

«Что видит моя еда, когда находится в микроволновке».

Другой темой для шуток стало недовольство Серсеи: армия наемников Золотых Мечей не привезла с собой слонов. «2012: Где мои драконы?

2019: Где мои слоны?»

«Мать слонов»

«Эурон: Я угодил вам?

Серсея: Я очень хочу этих слонов.

HBO: У шоу не такой большой бюджет, ваша светлость».

Теории и предположения

Любители фанатских теорий сосредоточились не на романтических отношениях Джона и Дейенерис, а на послании Белых ходоков, которое нашли Тормунд и выжившие стражи Дозора в Последнем Очаге. Иные оставили в разрушенном замке спираль из рук убитых и тело юного Неда Амбера, главы дома Амберов. Пользователи сайта Reddit сравнили спираль с гербом Таргариенов, а также вспомнили, что похожие узоры уже появлялись в сериале — в пещере на Драконьем Камне, в видениях Брана и после битвы за Стеной. Некоторые предполагают, что спираль связана с Детьми леса, которые, как считается, создали Белых ходоков.