Видения в огне: Главные вопросы о финале «Игры престолов»

Приближается долгожданное 15 апреля (по московскому времени) — день выхода первой серии заключительного сезона «Игры престолов». Сериал финиширует в новом формате. В нем будет всего шесть серий, но каждая (кроме первых двух) будет длиться больше часа. Изменятся и приоритеты многих героев: Железный трон уже не так манит, как прежде — на Семь Королевств напали Белые ходоки под предводительством Короля Ночи. Они многие столетия не беспокоили людей, но теперь при помощи воскрешенного Королем Ночи дракона Визериона ходоки разрушили Стену и захватывают земли Севера. Людям, определенно, стоит объединиться, чтобы противостоять ужасному врагу. Жаль, что персонажи вроде Серсеи Ланнистер и Эурона Грейджоя этого не понимают.

Восьмой сезон нам пришлось ждать целых полтора года, и за это время у всех накопилось немало вопросов о том, как сложатся судьбы героев. На некоторые можно ответить уже сейчас, до начала показа.

Осторожно, спойлеры!

Итак, Стена больше не сдерживает белых ходоков, армия Короля Ночи движется к Винтерфеллу, родовому замку Старков. Падет ли крепость?

В том, что Винтерфелл будет захвачен, сомнений уже нет. По инсайдерской информации Entertainment Weekly, нежити в восьмом сезоне будет очень много буквально в каждой серии. А это значит, что Королю Ночи удастся серьезно углубиться в земли Семи Королевств, оставив замок Старков далеко позади.

Как именно падет Винтерфелл?

Журналист все того же EEntertainment Weekly побывал на съемках битвы за Винтерфелл год назад и рассказал, что в общей сложности работа заняла у режиссера Майкла Сапочника и съемочной группы 11 недель. По отзывам актеров, это были чрезвычайно трудные и изнурительные съемки, и битва, которую мы увидим в третьей серии надвигающегося сезона, будет гораздо круче Битвы бастардов. Перед Сапочником стояла задача снять феноменально длинную баталию так, чтобы интерес зрителя не угас. Он изучил множество киносражений и выяснил, что самое длинное и нескучное из них — это Битва за Хельмову Падь из легендарной трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Так что общий сценарий будущего сражения нам, похоже, известен. Только вот Гэндальф вряд ли прискачет на помощь в последний момент.

Что вообще может остановить мертвую армию Короля Ночи, если ее ряды постоянно пополняются за счет погибших людей?

Благодаря Сэмвеллу Тарли мы знаем, что Белые ходоки уязвимы: их берет оружие из драконьего стекла, залежи которого находятся на острове Драконий Камень, как раз под родовым замком Дейенерис Таргариен. Похоже, что какому-то кузнецу (не будем показывать пальцем, но это Джендри) придется потрудиться, чтобы вооружить множество людей. Собственно, в трейлере к восьмому сезону уже показали Джендри и его коллег за работой в кузнице.

Также весьма эффективны против ходоков мечи из валерийской стали, только вот осталось их несколько штук, а секрет производства сплава утерян. К финалу седьмого сезона этим оружием владели только Сэм Тарли, Джейми Ланнистер, Бриенна Тарт и Джон Сноу. Кроме того, кинжал из валерийской стали есть у Арьи.

Да, Белые ходоки поднимают из мертвых всех, кто пал на поле боя, делая их своими верными вихтами (злобными зомби). Есть надежный способ избавиться от вихта — сжечь его, так что огнедышащие драконы Дейенерис в битве будут очень кстати. Хотя им по большому счету все равно, кого жечь, что может стать проблемой и для людей.

Присоединятся ли лютоволки Нимерия и Призрак, раньше принадлежавшие Арье и Джону Сноу, к битве с Королем Ночи?

Было бы странно в этом сомневаться, тем более что Призрак, лютоволк-альбинос, принадлежащий Джону Сноу, редко покидал своего хозяина и появлялся в первых шести сезонах. В седьмом сезоне мы его не видели, потому что прорисовка волков каждый раз вылетает студии в копеечку, но сам Мигель Сапочник обещал, что Призрак в Винтерфелле и будет сражаться вместе с Джоном.

Что касается Нимерии, то в первом сезоне Арье пришлось отпустить лютоволчицу на вольный выпас, чтобы спасти от казни. В седьмом они снова встретились. Оказалось, былая связь уже не так крепка, Нимерия обзавелась своей стаей. Но, возможно, эти волки тоже примут участие в сражении.

Все мертвые Старки тоже вступят в армию Короля Ночи? И Лианна?

Да, некоторые разгоряченные фанаты считают, что Старки стройными рядами покинут родовой склеп по мановению Короля Ночи. У нас на этот счет нет никакой информации, но с Лианной связана кое-какая интрига. Если внимательно смотреть тизеры к восьмому сезону, можно заметить красиво парящее перо.

Это перо мы уже видели в первом и пятом сезонах. Сначала король Роберт Баратеон, спустившись в фамильный склеп Старков, вложил перо в руку статуи Лианны Старк, сестры его друга Эддарда Старка. Роберт был влюблен и собирался жениться на девушке, но Лианна досталась принцу Рейгару Таргариену. По официальной версии, Рейгар похитил и изнасиловал ее, но мы-то уже знаем, что Лианна вышла замуж за Рейгара по любви и родила сына, только сами роды не перенесла. Мальчика вырастил у себя ее брат Эддард Старк, скрывая истинное, королевское происхождение этого ребенка.

В пятом сезоне Санса Старк находит перо в родовом склепе , а Петир Бейлиш рассказывает ей историю Лианны.

И вот перо возвращается в тизерах. Похоже, что Лианна каким-то образом снова возникнет в истории «Игры престолов». Вряд ли как оживший мертвец, вероятнее появление нового персонажа под старым именем.

Будут ли развиваться любовные отношения Джона и Дейенерис, после того как они узнают, что приходятся друг другу родственниками, а у Джона к тому же больше прав на Железный трон?

Любовные линии в восьмом сезоне вообще под угрозой: когда вокруг сплошная нежить и кромешная зима, для романтики остается совсем мало места и времени. Тем не менее можно смело утверждать, что Дейенерис не смутится, узнав о своей родственной связи с Джоном. Ее собственные родители Эйрис II и Рейла Таргариены были братом и сестрой. В их роду инцест практиковался веками, чтобы сохранить чистоту крови семьи. Не исключено, что Дейенерис даже окажется рада. А вот Джон будет обдумывать ситуацию долго. Возможно, несколько серий. Ну, а до Железного трона еще нужно дожить.

Раз уж Джон Сноу оказался настоящим Таргариеном, оседлает ли он дракона, чтобы вместе биться с Белыми ходоками?

Вспомните, как в пятой серии седьмого сезона Джон Сноу познакомился с Дрогоном, на котором прилетела Дейенерис, и даже погладил огнедышащую зверюгу. Дракон, вероятно, признал в нем Таргариена. Теперь дело за малым — оседлать Рейгаля и ни в коем случае не гладить Визериона. Последний, как мы знаем, был убит, а затем обращен Королем Ночи в дракона-вихта.

В одном из промо к новому сезону мы видим дракона Рейгаля, летящего к Винтерфеллу. За ним с изумлением наблюдают Варис, Тирион и Давос. Но с чего бы им удивляться, ведь на драконов все трое уже насмотрелись? Кадр обрезан за секунду до того момента, когда можно было бы разглядеть, есть ли всадник на спине Рейгаля. Напрашивается вывод, что там сидит достойный изумления Джон Сноу.

В финале седьмого сезона мы узнали, что королева Серсея вновь беременна от своего брата-любовника Джейме Ланнистера. Что станет с этим ребенком, учитывая, что дороги Серсеи и Джейме окончательно разошлись?

По предсказанию колдуньи Мэгги Лягушки (5-й сезон, 1-я серия), у Серсеи будет только трое детей и все они погибнут. Так что четвертому Ланнистеру вряд ли суждено появиться на свет. Несмотря на яростное стремление к власти, королева Серсея не способна добиваться своего в одиночку, она нуждается в союзниках и родственниках. И те, и другие постепенно покидают ее на протяжении всего сериала. Серсея хочет родить нового Ланнистера, чтобы посвятить себя ему, но против предсказания не попрешь. Прости, Серсея, ничего не получится.

В книгах Джорджа Мартина колдунья предсказала смерть не только детям Серсеи, но и самой королеве. Кто убьет Серсею?

В книге сказано:

«А когда ты утонешь в слезах, на твоей бледной шее сомкнет свои руки валонкар (младший брат на высоком валирийском) и задушит в тебе жизнь».

Однако в сериале нет этой части предсказания, так что Тирион и Джейме почти вне подозрений. Но Серсея многим испортила жизнь, так что желающих поквитаться с ней достаточно. В первую очередь, это Арья Старк, которая мечтает отомстить Серсее за смерть своего отца аж со второй серии второго сезона.

Еще один претендент на роль убийцы — Эурон Грейджой. Он стремится занять Железный трон и не скрывает своих матримониальных планов на Серсею. Грейджой собирается породниться с ней, чтобы править самому, но зрителям уже известно, как он обходится с родственниками — очень плохо. Если его свадьба с Серсеей состоится, жизнь королевы окажется в опасности.

Кстати, раз Джейме покинул Серсею, может быть, он закрутит роман с Бриенной из Тарта?

Эти двое познакомились во втором сезоне при весьма неблагоприятных для Джейме обстоятельствах. Джейме был пленником воительницы Бриенны, которого она должна была доставить в Королевскую Гавань в обмен на дочерей Старков. По пути им пришлось многое пережить вместе, и постепенно взаимная неприязнь сменилась уважением и чем-то похожим на влюбленность. У них много общего, несмотря на то что у Джейме плохая репутация, а Бриенна, напротив, практически безупречна. Оба — хорошие воины, но пока еще им не удавалось бок о бок участвовать в большом сражении. Если совместное участие в битве с Королем Ночи можно назвать романом, то да, роман случится. Впрочем, и на привалах всякое бывает.

Пес и Гора — братья, которые ненавидят друг друга. Состоится ли последний поединок между ними?

Пес и Гора — Сандор и Григор Клиганы — никогда не питали друг к другу братских чувств. В детстве Клиган покалечил младшего брата, сунув его головой в огонь. В результате половина лица Сандора сожжена, а сам он страдает пирофобией, которая играет определяющую роль в его судьбе. Зритель помнит его искусным и безжалостным воином на службе у Ланнистеров, которых он покидает, ужаснувшись при виде дикого огня, уничтожившего флот Станниса Баратеона в битве у Черноводной.

Отношение Пса к огню начинает меняться в седьмом сезоне, когда лидер Братства без знамен Беррик Дондарион уговаривает Сандора посмотреть в огонь, и у того случается видение грядущих событий. Можно предположить, что в заключительном сезоне Пес избавится от своей фобии , а также поквитается со старшим братом.

Хотя Гора тоже изменился. В кровавом поединке с Оберином Мартеллом Гора вышел победителем, но, так как копье соперника было отравлено ядом мантикоры, ему самому оставалось тоже недолго. Квиберн, известный своими странными экспериментами, забрал его в тайную лабораторию, и на свет появился новый Гора. Из злобного и жестокого рыцаря он превратился в совершенно ужасное существо, мутанта с фиолетовой кожей и красными глазами. Он абсолютно предан королеве и выглядит неуязвимым. Поскольку Пес сейчас на стороне врагов королевы, не исключено, что братья будут сражаться друг с другом.

Почему Король Ночи преследует Брана Старка?

Король Ночи преследует не Брана Старка, а того, кем стал Бран — Трехглазого ворона. В десятой серии четвертого сезона Бран, Ходор, Мира и Жойен добирались до огромного чардрева, расположенного далеко за Стеной. Подступы к этому магическому дереву охранялись вихтами, то есть Король Ночи держал чардрево в осаде, не подпуская к нему Детей леса и их предводителя, старого Трехглазого ворон, который ждал своего будущего ученика Брана, чья судьба — занять его место.

У Короля Ночи есть серьезные причины для неприязни к Детям леса. В древности именно они создали его — как супероружие против первых людей, — но потом что-то не поделили. Короче, бедный Бран оказался втянут в очень древнюю войну. Возможно, Король Ночи думает, что, уничтожив Трехглазого ворона, он сумеет избавиться от старинных чар и спокойно умереть.

Кто все-таки займет Железный трон, если королева Серсея выбывает из игры?

К началу восьмого сезона на Железном троне восседает Серсея, и единственный, кто тоже хочет на это место прямо сейчас, — Эурон Грейджой. Остальные сменили приоритеты и временно оставили свои притязания на Семь Королевств. Кто выживет, тот и будет разбираться.

А кто погибнет?

Точно погибнут Варис и Мелисандра. Во время их приватного разговора в третьей серии седьмого сезона Красная жрица предсказывает смерть и себе, и своему собеседнику. А предсказания в «Игре престолов», как правило, сбываются.

Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк, по окончании съемок обмолвилась, что финальный сезон будет чрезвычайно мрачным, и зрителям предстоит увидеть очень много смертей. При этом актриса выложила в Instagram свою новую татуировку — герб дома Старков и надпись «Стая выживет». Поскольку татуировка выглядела настоящей, фанаты решили, что Старкам ничего не грозит. Действительно, их и осталось-то всего три человека.

Правда, в одном из тизеров к восьмому сезону нам показали Джона, Арью и Сансу, которые видят в крипте Винтерфелла собственные статуи. Такие принято устанавливать после смерти членов семьи Старков. Похоже на грозное предзнаменование.

В другом тизере вообще нет людей. Камера, разгуливая по пустому и разгромленному Винтерфеллу, натыкается на брошенные предметы, связанные с героями: мечи Джона и Арьи, разбитое инвалидное кресло Брана, золотую руку Джейме Ланнистера. Намек ли это на смерть перечисленных персонажей или только на то, что Винтерфелл падет?

В большой опасности находятся жизни беззаветных бойцов вроде Серого Червя, Бриенны или Берика Дондарриона. А также персонажей с сомнительным прошлым, которым есть что искупить — Джораха Мормонта, Джейме Ланнистера, Теона Грейджоя, да того же Пса.

Насчет Серсеи уже даже не стоит сомневаться — дни ее сочтены.

А вот погибнут ли Джон и Дейенерис — это большой вопрос. Согласно слитому в сеть якобы фейковому сценарию восьмого сезона, погибнут оба. Джон и Дейенерис действительно не похожи на людей, готовых мирно состариться. Они весь сериал только и делали, что попадали в переделки.

В рискованной ситуации оказалась драконья троица детей Дейенерис. При всей любви Матерь Драконов использует Рейгаля и Дрогона как оружие, подставляя их под удары противника и ледяное пламя их бывшего братца Визериона.

Среди тех, кого фанаты считают достойным выжить, уверенно лидирует Тирион Ланнистер. Он вообще не поклонник всяких там битв и прекрасно переносит мирное время. Следующий претендент на выживание — Арья Старк, потому что она относится к Безликим и может легко исчезнуть в разгар событий, чтобы вновь появится где-нибудь на другом континенте. По поводу Сансы Старк мнения разделились. С одной стороны, она явно не станет ни с кем биться, потому что не умеет, значит, может легко погибнуть. С другой — как персонаж, Санса сильно изменилась, окрепла и некоторым образом возмужала. Неплохая может получится правительница Севера!

Новый сезон выйдет 15 апреля (по московскому времени). Смотрите его на КиноПоиске по подписке.