Фильм в трех кадрах: «Матрица»

Новая рубрика на КиноПоиске! Ультракороткий рассказ о фильме, который обязательно надо бы пересмотреть, но некогда. У этого фильма как раз юбилей — 20 лет. Три подписи к трем картинкам помогут вам вспомнить главное.

1.

Программист Томас Андерсон узнает, что на самом деле нет ничего: ни фирмы, где он работает, ни мирного неба над головой, ни даже столовых приборов.

2.

В пустыне реального Томас, получивший имя Нео, заводит новых друзей.

3.

Вместе они убеждаются, что если мира нет, то можно все. Даже это.