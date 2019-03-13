Секс Дамблдора с Грин-де-Вальдом: Реакция соцсетей

Автор «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Джоан Роулинг снова подтвердила, что ее героев, волшебников Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда, связывали романтические отношения. На этот раз писательница уточнила, какие именно. «Это были очень яркие отношения, полные любви и страсти, — пояснила Роулинг Radio Times в комментарии к релизу фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» на blu-ray. — Но, как это часто бывает и в гомосексуальных, и в гетеросексуальных парах, не всегда знаешь, что на самом деле чувствует другой человек».

В 2007 году писательница уже сообщала, что Дамблдор, профессор и директор школы чародейства и волшебства Хогвартс — гей и что любовь к другу детства, темному волшебнику Грин-де-Вальду, обернулась для него великой трагедией. Несмотря на то, что роман персонажей давно перестал быть секретом, поклонники не остались равнодушными к новым заявлениям писательницы. В то время как одни приветствовали свободомыслие создательницы волшебного мира, другие высмеяли его и обвинили Роулинг в уничтожении того, что они любили с детства. Но все вместе затеяли вечный и неразрешимый спор о том, кому на самом деле принадлежит искусство — автору или народу.

Собрали для вас самые яркие из пользовательских реакций на уточнения Роулинг.

«Мне по-настоящему грустно, что любимые книги моего детства сейчас постепенно разрушаются их же создателем. Нормально писать такое про сексуальную жизнь персонажей, Роулинг? Мне было девять, когда я прочитал про них впервые, и мне до сих пор плевать на это».