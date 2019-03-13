Секс Дамблдора с Грин-де-Вальдом: Реакция соцсетей

Автор «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Джоан Роулинг снова подтвердила, что ее героев, волшебников Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда, связывали романтические отношения. На этот раз писательница уточнила, какие именно. «Это были очень яркие отношения, полные любви и страсти, — пояснила Роулинг Radio Times в комментарии к релизу фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» на blu-ray. — Но, как это часто бывает и в гомосексуальных, и в гетеросексуальных парах, не всегда знаешь, что на самом деле чувствует другой человек».
В 2007 году писательница уже сообщала, что Дамблдор, профессор и директор школы чародейства и волшебства Хогвартс — гей и что любовь к другу детства, темному волшебнику Грин-де-Вальду, обернулась для него великой трагедией. Несмотря на то, что роман персонажей давно перестал быть секретом, поклонники не остались равнодушными к новым заявлениям писательницы. В то время как одни приветствовали свободомыслие создательницы волшебного мира, другие высмеяли его и обвинили Роулинг в уничтожении того, что они любили с детства. Но все вместе затеяли вечный и неразрешимый спор о том, кому на самом деле принадлежит искусство — автору или народу.
Собрали для вас самые яркие из пользовательских реакций на уточнения Роулинг.
«Мне по-настоящему грустно, что любимые книги моего детства сейчас постепенно разрушаются их же создателем. Нормально писать такое про сексуальную жизнь персонажей, Роулинг? Мне было девять, когда я прочитал про них впервые, и мне до сих пор плевать на это».
«Дамблдор в следующей книге Дж. К. Роулинг»
«Люди критикуют Дж. К. Роулинг, но как было бы здорово, если Джордж Лукас однажды выйдет на пенсию со словами, что Салациус Б. Крамб был настоящей секс-машиной».
«Дж. К. Роулинг подтвердила, что некоторые герои ее книг и фильмов — геи, но, правда, везде, кроме ее книг и фильмов».
«Так покажите же это в кино, вы, жалкие трусы».
«Дж. К. Роулинг раскрыла, что ты, читатель, все это время был геем».
«Не удивлюсь, если однажды Дж. К. Роулинг выпустит книгу под названием „Пятьдесят оттенков Дамблдора“».
«Дж.К. Роулинг промоутирует третью часть фильма для „Порнохаба“».
«Ребенок: Я люблю Хагрида.
Дж. К. Роулинг: К несчастью, он умер в результате аутоэротической асфиксии в номере отеля в Бангкоке».
«Дж. К. Роулинг: А Добби предпочитал фистинг».
«Больше десяти лет ждали этого подтверждения. Счастливы услышать это».
«Милашки».
«У Волан-де-Морта не было носа, потому что он сидел на кокаине».
«Ничего не знаю про Гарри Поттера, и мне все равно. Но хочу напомнить всем, кто так расстроился комментариям Дж. К. Роулинг о персонажах, которых она сама же придумала... Это ее персонажи из ее истории, которую она сама сочинила. Они могут быть такими, какими ей хочется».