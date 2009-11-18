Джексон и дети: Что стоит за обвинениями в фильме «Покидая Нетландию»?

На канале HBO вышла документалка Дэна Рида, герои которой, Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак, утверждают, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. Фильм Рида — далеко не первое обвинение музыканта в педофилии. Вспоминаем все повороты этой запутанной истории.

С чего все это началось?

В мае 1992 года фургон Майкла Джексона сломался на одной из оживленных улиц Лос-Анджелеса. Застрявшую на проезжей части машину заметила сотрудница агентства по прокату автомобилей. Она вызволила Джексона из плена и привела в офис, а ее начальник Дейв Шварц тут же позвонил жене, чтобы она привела своего сына от предыдущего брака, который был фанатом артиста.

Майкл Джексон и Уэйд Робсон

После обмена любезностями Джун Чендлер-Шварц оставила Джексону их домашний номер. Вскоре певец стал общаться с ее сыном, 13-летним Джорданом Ченделром, а три месяца спустя пригласил его с матерью в Неверленд (ранчо Джексона с собственным кинотеатром и парком развлечений). У Майкла с Джорданом завязалась дружба, и музыкант осыпал мальчика и его семью подарками — от игровых приставок до поездок в Монако и Париж. Родители были не против.

Цифровая модель ранчо Неверленд (кадр из фильма «Покидая Нетландию»)

В какой-то момент Джордан стал ночевать в Неверленде, но взрослых это не смущало — дружбу Джейсона с Джорданом приветствовали его мать, отчим и биологический отец мальчика, дантист и сценарист-любитель Эван Чендлер, который даже приглашал Джексона к себе домой и позволял спать ему в одной комнате с Джорданом.

Первые обвинения

В середине 1993 года Эван обвинил Майкла Джексона в сексуальном насилии в отношении сына, подав гражданский иск, и стал требовать компенсацию в размере 20 миллионов. Дело получило широкую огласку в СМИ, а в августе 1993 года полиция Лос-Анджелеса начала уголовное расследование в отношении артиста. В его особняке прошли обыски, было допрошено около 30 детей, которые тесно общались с музыкантом, однако значимых для дела улик найдено не было, а все свидетели утверждали: Джексон вел себя пристойно и ничего такого не делал.

Майкл Джексон

В январе 1994 года Джексон заключил досудебное финансовое соглашение с Чендлерами, и гражданский иск был отозван. А в сентябре было прекращено и уголовное расследование. Однако обвинения повлияли на имидж певца, и он лишился нескольких рекламных контрактов, в том числе был расторгнут его десятилетний договор с Pepsi. На фоне стресса музыкант стал принимать успокоительные ксанакс и валиум, что вызвало серьезные проблемы со здоровьем.

Аргументы обвинения

Эван Чендлер (напомним, дантист) утверждал, что сын заговорил о приставаниях артиста, находясь под наркозом во время операции по удалению зуба. При наркозе почему-то использовался амитал натрия — растормаживающее психоактивное вещество, которое одно время считалось «сывороткой правды» (в частности, его использовали в КГБ при допросах диссидентов). Вскоре спецслужбы, впрочем, отказались от этой практики: под воздействием препарата испытуемые несли что угодно (со списком побочных эффектов от применения препарата, среди которых галлюцинации и «ненормальное мышление», можно ознакомиться тут). В качестве медицинского наркоза амитал практически никогда и не применялся.

Джордан Чендлер и Майкл Джексон

Позже мальчик повторил историю о приставаниях Джексона во время трехчасовой сессии с психиатром, который заявил об этом в полицию. Это заявление и стало поводом для начала уголовного расследования. Джордан говорил о мастурбации, поцелуях и оральном сексе. Он также повторил свой рассказ в полиции и дал подробное описание гениталий Джексона. Во время расследования дела полицейские осмотрели и сфотографировали тело Джексона. Разные источники дают противоречивые сведения о том, насколько полученные фотографии соответствовали описанию мальчика. Позже на суде Джордан Чендлер отказался от своих слов.

Были ли еще какие-то свидетельства непристойного поведения Джексона?

Да. Когда история попала в СМИ, ряд таблоидов опубликовал признания бывших сотрудников Неверленда, охранников и домработниц, о том, что Майкл Джексон с детьми купался голышом в джакузи и трогал их за гениталии. Большинство интервьюируемых свидетелей получили значительные гонорары от таблоидов, степень их пикантности менялась в зависимости от суммы. На допросах и в суде под присягой эти свидетели отказались от своих слов.

Майкл Джексон и Уэйд Робсон

Полиция также опросила около 30 детей, которые общались с Майклом Джексоном, и их родителей. Некоторые, в их числе и Уэйд Робсон, который станет героем фильма «Покидая Нетландию», признавались, что спали в одной постели с музыкантом, но абсолютно все утверждали, что тот не делал ничего плохого или неприличного. Существует версия, что Джексон подкупил мальчиков и их семьи деньгами и дорогими подарками.

Аргументы защиты

Главным свидетельством защиты оказалась запись частного телефонного разговора Эвана, во время которого тот сообщает, что все идет по некоему плану и скоро его экс-супруга Джун лишится родительских прав на Джордана, а Майкл Джексон будет уничтожен. В этом же разговоре на вопрос о том, как это может отразиться на возможном состоянии сына, Эван отвечает, что это неважно. Также там упоминается некий адвокат — «противный сукин сын, злой и очень умный, готовый унизить максимальное количество людей». Речь идет о Барри Ротмане, юристе с ярким прошлым. Он создал целую сеть зарубежных счетов и подставных компаний, чтобы скрыть свои доходы, систематически не платил сотрудникам, скрывался от кредиторов и был злостным неплательщиком алиментов.

В течение нескольких месяцев Чендлер пытался договориться с Джексоном решить дело во внесудебном порядке, требуя у него 20 миллионов. В августе 1993 года сторона Джексона выдвинула встречные обвинения в вымогательстве. После этого Барри Ротман был отстранен от дела. Его сменил гражданский адвокат Ларри Фельдман, который и инициировал подачу гражданского иска в сентябре 1993-го. Кроме того, по ряду свидетельств, приведенных в известном лонгриде GQ «Майкла Джексона подставили?», до дружбы Джордана с Майклом Джексоном Эван вообще мало интересовался судьбой сына. Более того, к 1993 году у него накопился долг по алиментам в размере 68 тыс. долларов, несмотря на стабильный доход. Сам Джексон позже рассказывал, что Эван предлагал взять его в долю, когда артист заключил контракт с Sony — они давали артисту 40 млн долларов на создание собственной продакшен-компании (отсюда, вероятно, и взялась цифра в 20 миллионов).

Почему 35-летний Джексон ночевал с детьми?

Майкл Джексон и Уэйд Робсон

Майкл Джексон вообще предпочитал общество детей с 7 до 12 лет взрослой компании. Дети сопровождали его в самолетах и отелях во время гастролей, подолгу жили в его поместье и спали с ним в одной спальне, что вызывало понятные подозрения. Окружение Джексона объясняло это тем, что с 5 лет музыкант выступал на профессиональной сцене (в составе группы Jackson 5, куда входили еще четверо его братьев), проводил много времени на репетициях, концертах и в студиях, а также терпел побои от отца, который был их директором, то есть фактически был лишен нормального детства. Это привело к определенным особенностям в его психологическом развитии. Якобы и в 35 он оставался ребенком в теле взрослого, и ему интереснее было проводить время с другими детьми, с которыми он переживал сугубо детский опыт, например дрался подушками или швырялся едой.

Зачем Джексон заплатил Чендлеру, если был невиновен?

Отчасти это было связано с юридическими нюансами. Джексон не был обязан свидетельствовать против самого себя по уголовному делу, но тому предшествовало гражданское, где он не мог не давать каких-то показаний, а сказанное им могло быть использовано стороной обвинения в ее аргументации перед присяжными. Разумнее было урегулировать гражданское дело в досудебном порядке, тем более что ответчик, согласившейся на такое решение проблемы, юридически признавался невиновным. Кроме того, процесс, который длился уже несколько месяцев, сказывался на здоровье артиста и мешал ему работать, что могло обернуться еще большими финансовыми издержками.

Майкл Джексон / Фото: Getty Images

Условия соглашения держались в строгом секрете и были раскрыты почти 10 лет спустя. Джексон согласился заплатить около 15 млн долларов, которые должны были храниться в целевом фонде Джордана и выплачиваться ему под присмотром назначенного судом опекуна. Родители мальчика получили по 1,5 млн долларов, еще 5 миллионов было заложено на покрытие судебных издержек. Неизвестно, заплатил ли Джексон из своего кармана или его финансировала страховая компания. Одним из условий соглашения был отказ от дальнейшего публичного обсуждения обстоятельств дела.

На этом первая история закончилась?

Нет. В 16 лет Джордан Чандлер через суд добился освобождения из-под опеки родителей. В 2005-м он отказался давать показания во время очередного суда над Джексоном. По неофициальным данным, он живет в Нью-Йорке под вымышленным именем. Эван Чендлер пытался еще раз подать в суд на Джексона, сославшись на то, что некоторые песни с альбома «HiStory», посвященные вышеописанным событиям, стали нарушением соглашения о конфиденциальности. Иск был отклонен. В 2006 году Джордан Чендлер подал в суд на отца, после того как тот чуть его не убил. Суд вынес вердикт, ограничивающий общение истца и ответчика.

Майкл Джексон / Фото: Getty Images

В 2009 году, через несколько месяцев после смерти Майкла Джексона, Эван Чендлер покончил с собой, выстрелив в голову. После коллизии с Джексоном ему пришлось сделать несколько пластических операций по изменению внешности, чтобы избежать атак со стороны фанатов артиста. В 2016 году были опубликованы полицейские отчеты об обысках на ранчо Джексона в 1993-м. Согласно документам, в его доме были найдены откровенные материалы гомосексуальной и гетеросексуальной направленности, в том числе книги с изображениями голых или полуобнаженных мужчин, женщин, девочек и мальчиков (например, сборник фотографий 1966 года «Boys Will Be Boys» ), несколько порножурналов, фото БДСМ-тематики. В отчетах сообщалось, что эти материалы законны и не могут считаться детской порнографией, однако они могли бы использоваться для соблазнения.

Второе обвинение

В 2003 году вышел документальный фильм «Жизнь с Майклом Джексоном», для которого журналист Мартин Башир в течение нескольких месяцев брал у музыканта интервью. Одним из героев картины стал 12-летний Джон Арвизо, онкобольной в ремиссии, проводивший много времени на ранчо Неверленд. Он рассказал о положительном влиянии, которое Джексон оказал на его здоровье, а затем упомянул, что однажды провел ночь в спальне музыканта.

«Жизнь с Майклом Джексоном»

Джексон быстро уточнил, что мальчик с младшим братом спали в его кровати, а сам он — в спальном мешке на полу. Тем не менее этот эпизод наряду с утверждением Джексона, что нет ничего зазорного в том, чтобы спать рядом с ребенком, привел к очередному судебному разбирательству. Сначала свое расследование провел департамент по охране семьи и детства Лос-Анджелеса, затем департамент шерифа округа Санта-Барбара, и оба не выявили ничего подозрительного. Более того, во время опросов и Джон Арвизо, и его мать утверждали, что Джексон — добрый и заботливый человек, который много для них сделал. Летом 2003 года к делу подключился адвокат Ларри Фельдман. Именно он представлял интересы Джордана Чендлера в 1993 году. После этого показания семьи Арвизо резко изменились: Джон стал утверждать, что Майкл Джексон напоил его алкоголем и совратил, а мать — что их семью держали в плену на ранчо. В ноябре 2003 года Джексон был задержан, но выпущен под залог. В декабре ему предъявили обвинения, в том числе в растлении малолетних и в похищении ребенка. Процесс длился около 18 месяцев, в итоге присяжные оправдали Джексона по всем пунктам. В защиту музыканта в числе прочих выступили Маколей Калкин и Уэд Робсон, которые рассказали, что они несколько раз ночевали с Джексоном, и артист вел себя корректно.

Маколей Калкин и Майкл Джексон

В ходе судебных слушаний выяснилось несколько интересных фактов о семье Арвизо. В 1998 году Джанет Арвизо, ее муж Дэвид и их трое детей обвинили охранников одного из магазинов в физическом насилии, после того как семью задержали, уличив в краже. Спустя два года Джанет добавила к обвинениям сексуальное насилие. Иск был удовлетворен, Арвизо получили компенсацию в 150 тысяч (а требовали 3 миллиона). В 2000 году об Арвизо написала местная газета: незадолго до знакомства с Джексоном семья жаловалась, что им не хватает денег на лечение рака у ребенка. Было собрано около тысячи долларов, однако вскоре журналисты выяснили, что все расходы на лечение покрывала страховка. В 2001 году супруги Арвизо развелись и начали спор об опеке. Джанет обвинила Дэвида в том, что он избивал детей и приставал к их дочери. Позже она часто меняла показания, а сами дети отрицали факты насилия в разговоре с социальными работниками (и снова подтверждали их, когда разговор происходил в присутствии матери), однако в итоге Дэвиду запретили видеться с детьми.

В чем Джексона обвиняют сейчас? И кто такие Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак?

Уэйд Робсон в 1987 году, когда ему было 5 лет, выиграл конкурс танцевальных двойников Джексона; главным призом там была личная встреча с королем поп-музыки. Джимми Сейфчак снялся в известной рекламе Pepsi с участием Джексона; его дальнейшая карьера не связана с шоу-бизнесом — Сейфчак работает в IT-сфере.

Оба тесно общались с артистом, сопровождая его на гастролях и проводя некоторое время в Неверленде — но друг с другом знакомы не были. Робсон вскоре стал вундеркиндом-хореографом: еще подростком он ставил, к примеру, танцевальные номера в рекламном ролике Бритни Спирз для Pepsi. У него две премии «Эмми» за работу в телешоу Значит, ты умеешь танцевать?. В 2005 году Робсон выступил на суде в защиту Джексона, а в 2009-м, после его смерти, написал: «Его музыка и его любовь будут жить внутри меня вечно». В 2013 году он заявил, что подвергался сексуальному насилию со стороны Джексона на ранчо Неверленд в течение семи лет.

Уэйд Робсон

Ранее Робсон пытался выпустить книгу о своих злоключениях (но не нашел издателя), подавал 1,5-миллионный иск, претендуя на часть имущества покойного артиста, а также пытался получить у его семьи разрешение на постановку шоу Cirque du Soleil, посвященного Джексону. Свои предыдущие заявления о невиновности артиста он объяснил манипуляциями и угрозами со стороны музыканта, а рассказать правду решил, после того как сам стал отцом и пережил несколько нервных срывов. По словам Джимми Сейфчака, он понял, что подвергся насилию, когда услышал обвинения Робсона. Он также претендовал на наследство Джексона, но его иск был отклонен судом.

А что они говорят в фильме «Покидая Нетландию»?

Джимми Сейфчак

В четырехчасовой документалке британца Дэна Рида (до этого он снял, в частности, док о захвате «Норд-Оста» — «Террор в Москве») Робсон и Сейфчак не бросаются на Джексона с пафосными обвинениями, а рассказывают печальную историю о том, как сказка, в которую они попали после знакомства с певцом, превратилась в кошмар. В частности, герои упоминают, что Джексон принуждал их к оральному сексу и мастурбации (и неоднократно пытался зайти дальше), показывал порно и даже провел с одним из них фиктивную свадебную церемонию. В фильме также утверждается, что их опыт не был уникальным, и Джексон менял несовершеннолетних любовников каждый год. По ходу своей киноисповеди Робсон и Сейфчак также признаются, что, несмотря на все травмы, испытывают к Майклу Джексону теплые чувства.