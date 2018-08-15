Сериал «Чудотворцы»: Дэниэл Рэдклифф спасает Землю от Бога-самодура

13 февраля на КиноПоиске выходит сериал «Чудотворцы», в котором ангелы заключают пари с Создателем, а Стив Бушеми показывает, как трудно быть Богом.

Когда Бог создал человека по своему образу и подобию, человек принялся старательно заниматься тем же, веками воображая себе антропоморфного Бога. Хорошая новость: на сей раз Бог выглядит как Стив Бушеми, то есть скучно с ним не будет. А следом идет плохая: этому Богу решительно наплевать на наши горести. Он целыми днями просиживает на диване, щелкая пультом от телевизора, и смотрит новости. Пожары, катастрофы и таяние льдов вызывают у него досаду, и он переключает канал на спорт. Спортсмены — народ искренний. От кого еще, как не от выигравшего заезд автогонщика, услышишь, что мир хоть и катится к чертям, но великие свершения в нем все равно происходят ежедневно — и слава Богу!

«Чудотворцы»

А пока Бог бездействует, и референты отгоняют от Него посетителей, земные дела обслуживает гигантская корпорация Heaven Inc.. В отделе животных вычеркивают исчезающие виды, в отделе потухших вулканов ежедневно пригорает и так далее. А дежурный ангел Элайза из отдела грязи (Джеральдин Висванатхан) хочет перевестись в департамент поприличнее и попадает в отдел исполнения молитв. Зачуханный ботаник Крейг (Дэниэл Рэдклифф) в одиночку пашет там, не разгибаясь, тысячу лет, и хотя население Земли за это время дико выросло, он давно оптимизировал процесс.

«Чудотворцы»

Показатели у него отличные: в основном он исполняет молитвы о том, чтобы нашлись потерянные ключи. Попробуй он исполнить что-то посерьезнее — например, молитву о дожде, — в мироздании сразу что-то сдвинется и немедленно пригорит в другом месте. Когда полная энтузиазма Элайза устраивает таким образом катастрофу и бежит за помощью к Самому, Тот наконец понимает, как Его все достало, и в одночасье решает закрыть нерентабельный проект под названием «Земля» путем уничтожения и создать вместо нее межгалактический ресторан «Ленивая Сюзи». Правда, кроме автогонок, Бог еще обожает пари. Так что если Элайзе с Крейгом удастся за две недели на спор исполнить двойную молитву робких влюбленных, которые хотят быть вместе, Земле быть. Решив, что дело плевое, ангелы приступают к работе. Загвоздка только в том, что работать они должны, не нарушая законов физики, а влюбленные Сэм и Лора, кажется, скорее умрут девственниками, чем решатся написать друг другу в чате «привет!».

«Чудотворцы»

Комедия про вздорного Бога и сентиментальных ангелов стартует в бодром ритме: короткие 20-минутные серии сработаны специально под binge-watching, или запойное смотрение. Сериал создал для канала TBS 35-летний шоураннер Саймон Рич, это экранизация его второго романа «Что во имя Бога». Рич, потомственный сочинитель из семьи, где все сплошь писатели и журналисты, с юных лет в деле: кроме собственно романов, он писал сценарии для телешоу SNL и студии Pixar.

«Чудотворцы»

Но самое выдающееся его достижение на ТВ на настоящий момент — абсурдистская комедия «Мужчина ищет женщину», продержавшаяся на канале FXX три сезона (2015—2018) и закрытая из-за низких рейтингов, что совершенно не умаляет достоинств этого ни на что не похожего шоу. В нем Рич отважно ломал клише сахарных ромкомов, помещая главного героя в исполнении Джея Барушеля в ситуации на грани нервного срыва. Например, когда идешь на свидание с настоящей троллихой, будто сбежавшей из «Властелина колец», встречаешь пенис-монстра (похож на осьминога), а твоя бывшая теперь спит с престарелым Гитлером. Взяв на главную роль комика из когорты Джадда Апатоу и приняв за основу важнейший принцип его комедий («через скабрезность к сантиментам»), Рич привил апатовским сюжетам буйную фантазию и наводнил их сюрреальными образами прямиком из подсознания закошмаренного миром подростка — просто овеществил все эти метафоры и сделал их буквальными. Едва появившись на ТВ, шоу произвело ошеломительный эффект: «А что, так можно было?» Доля здорового цинизма в нем была несколько выше ординара.

«Чудотворцы»

В этом смысле новый сериал Рича, хоть и замешан на такой же буйной фантазии, уступает его предыдущему творению в смелости и нахрапе. Нахальные шутки в нем тоже присутствуют — например, когда Бог дает задание своему манерному референту-архангелу Санджею (Каран Сони), а тот препоручает это отделу гениталий — устроить так, чтобы у наглого телеведущего-богохульника взорвался пенис. Но в основном весь сарказм Рича в «Чудотворцах» направлен на осмеяние офисной рутины, карьерных амбиций, бессмысленности бюрократических конструкций и прочих таких же гомерически смешных вещей, которые он удачно рифмует здесь с бессмысленностью бытия в целом.

«Чудотворцы»

«Если первый роман Саймона Рича заслужил сравнения с Ивлином Во и П. Г. Вудхаузом, то его новое творение „Что во имя Бога“ вызывает в памяти другого титана британской комедии — Дугласа Адамса. Как и Адамс в „Автостопом по Галактике“, Рич здесь тащит небеса на землю», — писала газета «Нью-Йорк Таймс» в рецензии на роман–первоисточник сериала. Итак, за цинизм здесь отвечает божественный клоун Бушеми, делающий своего Бога похожим на озверевшего Чувака Лебовски, за романтическую линию — пара Рэдклиффа и Винсванатхан, забавно копирующая нескладный роман своих земных подопечных, а за комедийный наигрыш — тандем наглых референтов Санджея и Рози (Лолли Адефоп), самых смешных и одновременно зловещих карьеристов на небесах. Условия пари Элайзы с Богом таковы: или Земля спасется, или проигравшая Элайза должна будет есть червей. У того и другого развития событий есть, что называется, свой драматический потенциал. Так и с новым шоу Рича: превратится ли оно в едкий скетч о смысле бытия в применении к офису, завязнет в романтике или вырулит на новый уровень шуток о том, что «правды нет и выше», время покажет, надо смотреть. Посмотреть сериал в России можно по подписке только на КиноПоиске — на английском или на русском в озвучке «Кураж Бамбей».