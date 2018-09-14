Премьеры недели: Ван Гог и вечность, Бэтмен и DUPLO

Юрий Быков ведет рабочих на баррикады, Лиам Нисон страшно мстит, а Уиллем Дефо отрезает себе ухо. Ну, и Бэтмен отправляется в космос.

Все кинофильмы из списка вышли в прокат 7 февраля. Даты премьер фильмов со стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Завод»

Премьера нового фильма Юрия Быкова состоялась на фестивале в Торонто. Зал для прессы был почти полон, а позже рецензенты взахлеб писали о том, как Быков снова обличает коррупцию в России (здесь мы собрали отзывы). Тогда как режиссер, конечно, говорит немного не об этом. Быкову важно было показать противостояние богатых и бедных, а также идейных и прагматичных. Седой в исполнении любимца Быкова, Дениса Шведова, отвечает за народных идеалистов-дурачков, Андрей Смоляков — за циничных бизнесменов. Первый подбил работяг похитить второго — как позже выяснится, далеко не затем, чтобы бизнесмен выплатил им всю зарплату. Быков сменил оператора и отказался входить в кадр, представив нам вместо этого прекрасного Владислава Абашина. Удивляет и Иван Янковский, который демонстрирует талант, а не только рафинированную внешность. В целом «Завод» — типичный фильм-притча Юрия Быкова, но с бодрым темпом, отличным звуком, хорошей цветокоррекцией и операторской работой.

«Снегоуборщик»

Норвежец Ханс Петтер Муланд снял англоязычный ремейк своего же фильма «Дурацкое дело нехитрое». В оригинале герой Стеллана Скарсгарда, доброжелательный водитель снегоуборочной машины, примерный семьянин и горожанин года, слетает с катушек, после того как наркомафия убила его сына. В ремейке эта роль отдана самому типичному для подобных сюжетов актеру — Лиаму Нисону. Его герой также берет ружье и устраивает врагам кровавую баню. Поскольку никто не может заподозрить горожанина года в подобных злодеяниях, мафия решает, что подобные зверства — происки конкурентов, и в итоге личная месть провоцирует едва ли не межгалактические разборки. В случае со Скарсгардом исход событий предугадывался не сразу, но поскольку Лиам Нисон — актер-спойлер, то масштабы катастрофы понятны сразу же.

«Девочка»

Обладатель нескольких каннских призов, «Девочка» уже вышла на Netflix, но молодая прокатная компания HHG дерзнула предложить картину нашим зрителям на большом экране. История мальчика-трансгендера, мечтающего стать балериной, снята и сыграна настолько красиво, что да, большого экрана она достойна. Напомним, что в основе фильма — реальная история бельгийской балерины, про которую режиссер Лукас Донт прочитал в газете.

«ЛЕГО Фильм 2»

Пять лет спустя после событий первой картины на уютненький мирок героев покушаются захватчики из космоса под брендом LEGO DUPLO®. Эммет, Люся, Бэтмен и Ко путешествуют по разным галактикам, чтобы спасти свой Lego-мир и, конечно же, познать самое себя. Вторая часть обещает еще больше треша и веселья на самых разных уровнях — как для детей, так и для их родителей.

«Ван Гог. На пороге вечности»

Уиллем Дефо, сыгравший великого художника в его последние дни, номинирован за эту роль на «Оскар». В принципе Дефо можно номинировать за любую работу — это всегда тончайшее мастерство. Так и тут. В довольно заунывном фильме Джулиана Шнабеля с горячечной камерой Бенуа Деллома единственные прекрасные моменты — Дефо в кадре. И еще Мадс Миккельсен в сутане. Режиссер пытается воспроизвести сложный внутренний мир и восприятие гения, которому чужды условности и правила обычного человеческого мира. Что Шнабелю удастся наверняка, так это погрузить вас в творческий транс и побудить узнать про Ван Гога побольше. Mission accomplished.

«Месть Лиззи Борден»

«Подлинная история загадочного преступления» — утверждает слоган фильма. Это правда. История Лиззи Борден, которую в 1892 году обвинили в убийстве отца и мачехи (десятки зверских ударов топором), — одна из самых известных в истории американской криминалистики. Экранизировали ее множество раз и с разными интерпретациями. Хлоя Севиньи предлагает историю женской дружбы и любви. Актриса билась за право снять этот фильм с 2010 года, дело шло даже к сериалу на HBO, но в итоге все вылилось в авторскую картину с Севиньи и Кристен Стюарт, для которой героини — приверженцы однополой любви становятся уже привычными в репертуаре. Как объясняют актрисы, их «Лиззи Борден» — история не о психопатке, а о трагедии угнетенной женщины, которая пытается вырваться на свободу. Из фильма, правда, не слишком понятны ужасы угнетения героини. Севиньи и сценарист Брайс Касс возмущаются вещами вроде похода в театр со спутником или назначения опекуна, забывая, что в XIX веке с женщинами творились вещи и пострашнее.

«Вернуть Бена»

Питер Хеджес, отец Лукаса Хеджеса, написал и снял историю подростка-наркомана и его матери, которая, как и герой «Красивого мальчика», убеждается, что ее сын не изменился после лечения и помочь ему нельзя. Джулия Робертс, которую режиссер пригласил на главную роль, сама настояла на кандидатуре Лукаса — настолько он понравился ей в «Манчестере у моря».

«Птица высокого полета»

Netflix, 8 февраля