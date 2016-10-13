Главная героиня сериала — молодая студентка полицейской академии Оливия Рённинг - в качестве учебного задания берет нераскрытое дело: в 1987 году на шведском острове Нордкостер тремя неизвестными была закопана в песок, а затем во время прилива, так называемой сизигии, утоплена беременная девушка, свидетелем убийства оказался девятилетний мальчик.

Расследование вел инспектор Том Стилтон, но улик было слишком мало, поэтому дело застопорилось. Спустя 24 года дочь умершего полицейского Оливия вновь дает ход расследованию, поднимая на поверхность то, что покоилось на дне более двадцати лет, и встречает Тома Стилтона, который изменился до неузнаваемости — потерял работу и стал бездомным. Вместе им предстоит раскрыть тайну загадочного убийства.