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Прилив (Springfloden)
Трейлер (сезон 1)
1:14
Трейлер (сезон 1)13 октября 2016
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Прилив (сериал 2016 – ...)

Springfloden18+
6.92K
2 рецензии

О сериале

Год производства
2016 (2 сезона)
Страна
Швеция, Германия, Бельгия
Жанр
триллер, драма, криминал, детектив
слова
Слоган
-
Режиссер
Понтус Кленге, Маттиас Олссон
Сценарий
Cilla Börjlind, Rolf Börjlind, Камилла Альгрен
Продюсер
Питер Бенгтссон, Ларс Бломгрен, Thomas Disch, ...
Оператор
Бенджам Орре, Йохан Холмквист, Матс Аксби
Композитор
Юхан Сёдерквист, Фредерик Мёллер
Художник
Lars Andersson, Петер Бевман, Кристиан Оландер, ...
Монтаж
Рикард Крантц, Эмиль Штенберг, Линда Ильдмальм, ...
Премьера в мире
2 февраля 2016, ...
Возраст
18+
Время
44 мин.

В главных ролях

110 актеров
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Награды
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Главная героиня сериала — молодая студентка полицейской академии Оливия Рённинг - в качестве учебного задания берет нераскрытое дело: в 1987 году на шведском острове Нордкостер тремя неизвестными была закопана в песок, а затем во время прилива, так называемой сизигии, утоплена беременная девушка, свидетелем убийства оказался девятилетний мальчик.

Расследование вел инспектор Том Стилтон, но улик было слишком мало, поэтому дело застопорилось. Спустя 24 года дочь умершего полицейского Оливия вновь дает ход расследованию, поднимая на поверхность то, что покоилось на дне более двадцати лет, и встречает Тома Стилтона, который изменился до неузнаваемости — потерял работу и стал бездомным. Вместе им предстоит раскрыть тайну загадочного убийства.

Рейтинг сериала

6.9121 847
IMDb: 7.504K
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