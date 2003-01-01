Трейлер сериала «Чернобыль»: Катастрофа глазами людей

Пятисерийный мини-сериал канала HBO рассказывает о печально знаменитой аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, когда разрушился четвертый энергоблок, расположенный неподалеку от Припяти. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ.

В центре сюжета «Чернобыля» — люди, которые разбираются в причинах аварии и пытаются понять, что делать дальше. Проект может похвастаться звездным актерским составом и очень серьезным отношением к теме.

Стеллан Скарсгард сыграл заместителя председателя Совета министров и министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности Бориса Щербина, который одним из первых оказался на АЭС, когда еще никто не подозревал о масштабах катастрофы. Джаред Харрис появится в роли ученого Валерия Легасова, отправленного из Москвы расследовать происшествие, а Эмили Уотсон — физика-ядерщика Ульяны Хомик.