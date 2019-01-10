Netflix отказался покупать у Sony «Холмса & Ватсона»

Еще на старте комедия «Холмс & Ватсон» показала не самый лучший результат: в первые дни на сайте Rotten Tomatoes у картины было редкое 0% «свежести». Со временем ситуация изменилась (сейчас там 6%), но студия, судя по всему, подозревала, что имеет на руках не самый удачный проект. Прежде чем выпускать фильм в кинотеатры, Sony попыталась продать его Netflix. Стрим-сервис отказался.
Согласно источникам Deadline, комедия о детективе и его помощнике не понравилась участникам тест-просмотров — лента получила очень низкие оценки. Тогда студия попыталась отдать проект на стрим-сервис и хотя бы окупить затраты на производство. Netflix, купивший у Paramount «Парадокс Кловерфилда», решил, что фильму Этана Коэна нечего делать в его каталоге.
Создатели комедии планировали переосмыслить историю знаменитого детектива. Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррелл и Джон Си Райли, экранный дуэт знакомый зрителю по фильмам «Сводные братья» и «Рики Бобби: Король дороги». Вместе с шутками и приколами они должны остановить зловещего профессора Мориарти (Рэйф Файнс).
Еще на стадии производства стало понятно, что студия не уверена в успехе «Холмса & Ватсона». После начала съемок в 2016 году Sony несколько раз меняла дату релиза. Изначально картина должна была увидеть свет 3 августа 2018-го, но в итоге переехала на 9 ноября 2018 года. За этим последовало еще два переноса — сперва на 21 декабря, а потом на 25-е.
Российская премьера «Холмса & Ватсона» состоится 24 января 2019 года.