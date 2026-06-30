Новгородский «Ведьмак» или наш Ктулху: вышла третья часть фэнтези-бестселлера «Заступа»

Серия Ивана Белова «Заступа» рассказывает о мире, где Новгородская Республика ведет затяжную войну с Московским царством, а после глобальной катастрофы из всех щелей лезут чудовища, из ада то и дело вырываются демоны и бесы, по лесам бродят племена воинственных нелюдей и древние боги, забытые своими последователями и потому беспощадные к смертным. Спасти всех может только ходячий мертвец Рух Бучила. В издательстве «Астрель-СПб» и в Яндекс Книгах вышла третья часть серии об упыре-защитнике — «Самая страшная книга. Заступа: Грядущая тьма». На этот раз в формате романа. Василий Владимирский объясняет, почему Рух Бучила так похож на Геральта из Ривии, о чем новая книга и как «Заступа» остается одним из самых ярких российских фэнтези-циклов.

Василий Владимирский Книжный обозреватель, ведущий подкаста «ФантКаст», соорганизатор премии «Новые горизонты»

Иван Белов не любит, когда его цикл «Заступа» сравнивают с «Ведьмаком» Анджея Сапковского, однако на сей раз параллелей точно не избежать. Чисто технически! Напомню, первые два тома серии Сапковского состоят из повестей и рассказов о Геральте из Ривии, и только с третьего тома начинается цикл романов, в котором беловолосый охотник на чудовищ становится важной, но уже не единственной центральной фигурой. Примерно та же история и у Белова. После «Всех оттенков падали» и «Чернее черного», двух пухлых сборников (или, если угодно, романов в рассказах, fix-up), настало время настоящей крупной формы. В «Грядущей тьме» упырь Рух Бучила, «известный защитник обиженных им же самим», мобилизован головорезами из новгородской лесной стражи как ведущий эксперт, знаток и, что скромничать, истребитель нечисти и нежити (даром что сам не живой). Село Нелюдово мелькнет в этом романе лишь дважды, на первых и последних страницах. Малоезжие тропы уводят Руха со спутниками в направлении Вышнего Волочка и дальше, в сырые леса новгородчины, где люди селятся редко и неохотно, зато настоящее раздолье тварям, охочим до человеческого мяса и парной требухи.

С каждой главой загадки множатся. В глухих деревнях странной и страшной смертью массово умирают крестьяне. На лесных становищах собираются мавки, воинственные маэвы — нечто среднее между долговязыми зеленокожими индейцами и краткоживущими эльфами. Появляются невиданные чудовища сразу двух разных видов, о которых слыхом не слыхивали ни Бучила, ни лесные стражи, ни ведьма-пироманка и героиня последней шведско-новгородской войны Ольга Илецкая, ни приблудившийся университетский профессор, ни коренные обитатели здешних мест вроде леших и анчуток. Что само по себе намекает на экстраординарность происходящего. Причем плодятся неведомы зверушки с такой невероятной скоростью, что еще несколько дней — и оголодавшая орда попрет на Вышний Волочок, а там, многократно умножившись, и на столицу Новгородской Республики.

Иван Белов сумел сохранить в романе все то, чем выделялись его повести и рассказы: бодрый темп, ритм, сумасшедшую сюжетную динамику, пулеметные диалоги, не всегда симпатичных, но неизменно колоритных персонажей. И, конечно, черный юмор — единственное средство против кромешного ужаса и полной безысходности, укоренившейся в здешних землях.

Как будто читаешь «Зов Ктулху», кропотливо переписанный Марком Твеном.

Но появилось и кое-что новенькое. В большинстве историй про Заступу Рух Бучила проявляет чудеса народной смекалки и, разгадав очередную загадку («Элементарно, Ватсон!»), предлагает вариант решения проблемы — не обязательно этически безупречный, но, как правило, действенный.

В «Грядущей тьме» этот номер не проходит. Несмотря на многочисленные попытки, Заступе так и не удается переломить ситуацию, выскочить из наезженной колеи. До самого финала он остается наблюдателем, свидетелем, в некотором смысле хроникером обреченного похода лесной стражи. События разворачиваются ровно так, как планировали неведомые кукловоды, оставшиеся за рамками повествования. И если история не заканчивается новым апокалипсисом, то лишь потому, что это изначально не входило в их, кукловодов, планы. По сути, «Грядущая тьма» — роман об утрате контроля, о том, как опыт, самоотверженная отвага, копившиеся веками знания, отточенные навыки выживания в самых сложных условиях с легкостью необычайной обращаются в ничто.

Хаос торжествует, тьма грядет, только черным юмором тут и спасешься.

Ну а еще, как всегда у Ивана Белова, это роман о природе зла. Только уже не зла большего или меньшего, а обыденного, привычного и аномального, из ряда вон выходящего. Солдаты под корень вырезают лесные становища, мавки свежуют крестьян, шведы заваливают улицы Пскова трупами горожан под самую крышу, новгородцы и москвичи жгут посевы и угоняют людей в рабство, колдуны приносят кровавые жертвы, инквизиторы устраивают охоту на ведьм — все это зло не то чтобы нормальное, но понятное, предсказуемое, объяснимое.

Даже когда из ада лезут страховидные демоны с бессчетными зубами и щупальцами, из могил встают заложные мертвецы, а обезумевшие древние боги топят, замораживают, жрут случайных путников целиком или по кусочкам, ясны причины, последствия, неписаные правила, подводные камни. Та самая иллюзия контроля — сожрать тебя все равно сожрут, но, по крайней мере, понятно, почему, как и в каком порядке («что, конечно, сильно утешило покойного», вставил бы ехидный Заступа Рух Бучила).

Все это зло можно рационализировать, объяснить — если не происками нечистого, то несовершенством человеческой природы, как предпочитает Заступа:

«Дуракам хорошо, они завсегда уверены, что если где плохо, то обязательно Сатана виноват. Жена с соседом изменила — Сатана подбил, корова издохла — Сатана отравил, репа не уродилась — Сатана лично рассаду повыдергал. Как будто рогатому заняться больше нечем. Я вот больше полувека в Заступах, всякого дерьма повидал, но вот Сатану ни разу на горяченьком не ловил. Чтобы так, знаешь, зайти в хату, а Дьявол самолично младенчика жрет и косточками смачно хрустит. Не бывало такого... Оттого, когда Сатану обвиняют, я первым делом на обвиняльщика строго смотрю».

Но есть и другое зло — иррациональное, беспричинное, лишенное всяких видимых признаков осмысленности. В «Грядущей тьме» именно оно выступает на первый план и пожирает тех, кто десятилетиями учился мириться со злом вокруг и внутри себя. Впрочем, невинных и непричастных оно глотает с не меньшим аппетитом. Речь не о заслуженном воздаянии, а об отсутствии всякой системы и логики.

К счастью, есть в этом мире и подлинная высшая сила — абсолютный авторский произвол. Так что можно не беспокоиться: своего любимого героя-трикстера писатель в обиду не даст. Заступа Рух Бучила будет и дальше пить кровь девственниц, заговаривать зубы нечисти, носиться по лесам, совершать непредсказуемые, часто самоубийственные поступки. И, само собой, задавать неудобные вопросы, ответов на которые нет ни у читателей, ни, видимо, у самого Ивана Белова.