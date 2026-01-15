Силки, Ега-биха и медведица: современные мифы в сборнике «Адвокатка Бабы-яги» Евгении Некрасовой

Евгения Некрасова, автор «Калечины-Малечины», выпустила новый сборник «Адвокатка Бабы-яги» в издательстве «Вимбо» и в Яндекс Книгах. В ее рассказах домовые мерзнут в аварийной котельной, а богиня ищет любовников, которых можно отправить в жерло вулкана. Рассказываем, как Некрасова создает современный миф, где повествование наслаивается как в старинных сказках, а русский язык превращается в живое существо.

Егор Михайлов Литературный критик

Домовые вместе с людьми замерзают в холодном городе: на котельной авария, а старые заговоры уже не греют. Богиня вулканов находит себе новых любовников и одного за другим отправляет в пламя. Дети, женщины и старики идут по лесу, пытаясь укрыться от врага, — в этой истории нет ни богинь, ни леших, но магия есть и здесь. В новом сборнике «Адвокатка Бабы-яги» Евгения Некрасова делает то же, что и всегда, — стирает границу между реальностью и мифом, превращая их в нечто завораживающее, пугающее и успокаивающее разом.

Обычно сборники рассказов устроены одним из двух способов. Чаще всего это подборка самостоятельных историй, которые связаны лишь именем автора и, может быть, жанром. Реже сборник оборачивается сложноустроенным пазлом, составленным из множества отдельных кусочков — так работает «Открывается внутрь» Ксении Букши, где 18 рассказов складывались в единый роман и делились друг с другом персонажами.

«Адвокатка» устроена третьим образом — одновременно и новым, и куда более древним. Некоторые истории сборника собираются в мини-цикл про Ега-биху (она же Баба-яга) и Пéле. Но в целом каждый рассказ здесь как будто живет сразу и сам по себе, и в тесной связи с остальными.

Таких рифм в сборнике немало. Вот героиня рассказа «Несмеяна» переезжает за своим мужем в край северных сияний, и где-то там же обитает Лена из «Ее Севера» («на краюшке не просто РФ, а всей земли»). Вот войны — старые, новые, прошлые, будущие, ожесточающие одних и навсегда отвращающие от насилия других («Прививка»). Вот медведица Настя («Человечица и медведица») коллекционирует фарфоровые статуэтки людёв, стараясь найти самую редкую — с красным пластиковым пакетом в руке. Не она ли попадается на пути девочке Стёпе из рассказа «Ее космос»?

Нарративы разных историй не подходят друг к другу, как кусочки мозаики, но скорее наслаиваются, просвечивая. Так работает не столько литература, сколько фольклор, состоящий из множества сюжетов, которые могут противоречить друг другу в мелочах, но все равно удивительным образом собираются в единое целое.

Многие авторы работают с фольклорными мотивами в своих текстах, и Некрасова, конечно, тоже. В ее самой известной повести «Калечина-Малечина» девочка Катя встречала кикимору; а трогательные домовые, пытающиеся сохранить себя в большом городе, кажется, перекочевали в новый сборник прямиком из «Домовой любви». И славянскими мифами ее интерес не ограничивается. Еще в сборнике «Сестромам» одна из героинь отращивала себе дополнительные руки, превращаясь в индуистскую богиню Лакшми. В «Адвокатке» мы встретим вспыльчивую гавайскую богиню вулканов Пéле и получим привет от женщины-тюленя Силки из шотландских и ирландских мифов.

Но если большинство писателей используют фольклор как податливый материал, придавая ему литературную форму и причесывая под собственные нужды, то Некрасова в некоторой степени идет в противоположном направлении. С каждым своим сборником она все больше и больше перенимает у сказок, городских легенд, древних мифов. В итоге ее рассказы повествуют о современности, но при этом одной рукой касаются того вечного течения, в котором сливается народное творчество разных стран и эпох. При этом стиль Некрасовой не теряет индивидуальности, а даже, наоборот, оказывается все больше отточенным и узнаваемым.

В прозе Евгении Некрасовой есть еще одна важная особенность: ее главная героиня — русская речь. Если вы читали хотя бы один из ее рассказов, вы понимаете, о чем это. В «Калечине-Малечине» люди делятся не на взрослых и детей, а на «выросших» и «невыросших». В «Присухе» из сборника «Сестромам» одним глаголом Некрасова оживляет природу: «Овраг наглотался первого снега». Одна из героинь новой книги злится на себя за то, «что угораздила в эту историю». Это прием остранения, который писательница позаимствовала у модернистов (и прежде всего Андрея Платонова), при этом отточив до блеска. Остранение как бы выдергивает читателя из автоматического потока, заставляя внимательнее вглядеться в то, что кажется привычным. И Некрасова, и ее героини используют язык так, как хотят, не сковываясь обычаями и правилами, переписывая их под себя и таким образом переписывая весь мир.

И вот в рассказе «Ега-биха и Родная речь» этот процесс доводится до предела. Здесь Родная речь действительно героиня, и это не метафора. Это живое существо, обитающее «в правом кармане Ега-бихиного передника» и выглядящее, судя по всему, как натуральный язык. Ега как может заботится о речи, но та все равно колобком убегает от нее, попадая в разнообразные приключения. В отличие от Колобка, Родной речи все желают только добра, но в своем понимании.

Учительница-русского-и-литературы видит в Родной речи сакральный объект, который нужно оберегать от тлетворного влияния современности. Она кормит Речь пресной, «правильной» пищей классической литературы, ругает за жаргонизмы и заимствования и держит взаперти, чтобы та не простудилась от соприкосновения с жизнью. Генерал рассматривает Речь как инструмент, который должен служить строгим целям. Он запирает ее в вольере и заставляет тренироваться: отжиматься, ползать по бревну, питаться исключительно мясом. И тоже ругает за жаргонизмы и заимствования, требуя употреблять «больше слов доброй, но военной тематики». Неудивительно, что от такой «заботы» Речь только хиреет, едва не отдавая концы, но у этой сказки конец, конечно, будет добрым.

«Адвокатка Бабы-яги» оказывается, пожалуй, самым цельным на сегодня сборником рассказов Некрасовой. Размышляя о современной реальности, писательница работает в логике фольклора, демонстрирует, каким уязвимым и при этом творческим может быть язык.