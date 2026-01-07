Бежать или остаться: что читать, когда хочется уволиться

Возвращение на работу после длинных праздников или отпуска часто несет с собой ощущение фрустрации, и в такие моменты начинает казаться, что работа утомительна и бесполезна. Кинопоиск подобрал пять книг для тех, у кого, несмотря на недавний отпуск, уже нет сил справляться с рутиной и читать сообщения в чатике с коллегами.

Книга от автора «Если все кошки в мире исчезнут», в которой герои Гэнки Кавамуры вновь ищут счастье, только повезет им теперь не в смерти, а в деньгах. В этот раз главным персонажем стал мужчина средних лет по имени Кадзуо, который полностью погряз в долгах и оттого работает на двух работах: дни просиживает в библиотеке, а ночью буквально упахивается на хлебозаводе. Живет он в комнатке общежития, выделенной профсоюзом, а в свободное время, которого у него не так уж и много, штудирует книги о том, как добиться успешного успеха. Конечно, коучи не помогают ему выбраться из финансовой пропасти, зато Марк Цукерберг — так зовут котенка главного героя — всегда готов приободрить ласковым «ур-р».

Спустя годы беспросветной бедности Кадзуо выигрывает в лотерею, но понятия не имеет, что делать с деньгами. Вместо того чтобы раздать все долги, погасить кредит и отложить на алименты бывшей жене с дочкой, герой отправляется за советом к экс-однокурснику — IT-миллиардеру. Отсюда Кавамура начинает череду притч о любви к деньгам и о том, как это чувство помогает или мешает жить. Некоторые тезисы кажутся преувеличенными. Так, университетский товарищ Кадзуо утверждает, что те, кто любит деньги по-настоящему, знает вес и размер купюр, что, по его мнению, даже важнее всех возможных правил капиталистического мира. Помимо прочего, Кадзуо встречает женщину, хранящую свои миллионы в задней стенке шкафа, чтобы ими можно было любоваться в любой момент. Перед тем как распрощаться с тяжелой и нелюбимой работой, убедитесь, что и у вас есть такой шкафчик.

Трактат о бессмысленности занятости миллиардов людей на планете. Если вы на работе только и делаете, что перекладываете бумажки, которые позже угодят в шредер стоящих выше в пищевой цепочке руководителей, или следите за тем, как тем же самым занимаются ваши коллеги и подчиненные, а деятельность ваша скорее вредна для общества, чем полезна, то поздравляем, вы счастливый обладатель бредовой работы! По крайней мере, такое мнение высказывает в своем исследовании антрополог Дэвид Гребер.

Помимо классификации «бредовости» и «вредности» работы, а также немаловажных социальных, культурных, экономических причин ее возникновения, в книге также есть письма людей со всего мира, которые личными примерами иллюстрируют бесполезность своей трудовой деятельности. Например, одна из героинь — девушка, работающая в Голливуде. Казалось бы, на ее месте хотел бы оказаться каждый, но ее основная задача — генерация идей для новых телешоу, съемки их пилотов, для того чтобы начальство отчитывалось об исполненных KPI перед своим начальством, те демонстрировали результаты совету директоров, а результаты труда команды превращались бы вновь в осадок на дне шредера, в лучшем случае помещались бы в папку где-то в далеком кабинете без всяких перспектив. Прочитав эти истории, вы можете прийти к выводу, что ваша работа не так уж плоха, или, наоборот, ощутите всю бредовость своей деятельности и попросите прибавку, аргументируя это своей высокой компетенцией в деле создания видимости бурной занятости.

Нанаэ Аояма «Брошенцы»



Главная героиня этого романа — сотрудница химчистки Юка — напротив, очень любит свою работу. Девушка с большим вниманием относится к клиентам, искренне переживает за домашние проблемы болтушки-начальницы Ватаи, а также беспокоится о сохранности «брошенцев» — так называют забытые клиентами вещи. Крохотный мир Юки заключается в двух точках — маленькой квартирке и еще более крохотном отделении химчистки «Ракушка»; на время ее вселенная включает в себя обиталище местного бездомного кота, но и он сбегает из жизни девушки. Однако это уплотненное пространство нисколько не смущает героиню, хоть начальница и дразнит Юку «пустым вагоном». В этом вакууме даже уютно существовать.

Время так и продолжает сжиматься до размеров прилавка, пока Ватая не просит Юку выкинуть коробку с «брошенцами». Девушка отказывается и забирает ее на хранение к себе домой. Как только роман начинает казаться очередной уютной селфхелп-историей с элементами магического реализма, Аояма делает резкий поворот и превращает «Брошенцев» в мистический триллер. Постараемся обойтись без спойлеров, но роман явно намекает на то, что иногда рутина — это не так уж и плохо, а порой она и вовсе становится спасением.

Мы уже не раз рассказывали о «Свечах Апокалипсиса», но в этой подборке невозможно не вспомнить одну из самых ярких книг 2025 года от автора «Смерти.net» Татьяны Замировской. Текст основан на блоге писательницы, который она вела, работая в нью-йоркском бутике абсурдно дорогих интерьерных свечей. Героиня книги Таня отвечает на одинаковые вопросы клиентов, борется с желанием посетителей понюхать неароматизированные свечи, в тысячный раз демонстрирует упаковки благовоний с названием «Древние мшистые стены», которое почему-то очень всех веселит. Порой, правда, в магазинчик заглядывают знаменитости, но чаще — школьники, страждущие общения бабули или просто зеваки.

Сложно назвать труд героини изнуряющим, но иногда общение с клиентами и оторванной от реальности начальницей высасывает из Тани все ее жизненные ресурсы. И все же работа в этой лакшери-лавке дает девушке возможность глубже погрузиться в культуру нового для нее города, услышать его голос и ощутить его движение во времени. Кроме того, «Свечи Апокалипсиса» — повод задуматься о том, что даже сомнительный на наш взгляд жизненный опыт может послужить вдохновением для чего-то большего.

Жизнь главной героини — хрестоматийный пример неприятной работы, от которой невозможно сбежать, а любая попытка смириться с трудовым адом оборачивается новым кругом офисного ада. Бестселлер Амели Нотомб тоже основан на личном опыте пребывания в Токио. В детстве Амели жила в Японии, а потом смогла осуществить мечту и вернуться туда. Героиня попадает на годовой контракт в престижную компанию. Радость от новых возможностей покидает героиню, как только она сталкивается с корпоративной дедовщиной, прохудившейся системой делегирования обязанностей, наказаниями в формате упомянутой выше бредовой работы, а также откровенным презрением со стороны начальства.

Хотя роман вышел в конце 1900-х, он все так же вызывает отклик у корпоративных служащих по всему миру, а еще неподдельный ужас у всех, кому больше повезло с работой. Если ваша занятость похожа на ту, что описывает Нотомб, тогда вам действительно стоит задуматься о том, чтобы поискать место получше.

«Страх и трепет» обычно читают в паре с «Токийской невестой». Автобиографические романы описывают один и тот же период в жизни писательницы с разных сторон, но второй в большей степени посвящен влюбленности героини в японского студента, а также поиску себя в многогранной культуре страны.

Автор: Элиза Данте (@danteeeeeel)