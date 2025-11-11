Море, магия, любовь: новый роман Андре Асимана «Джентльмен из Перу»

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Если до отпуска еще далеко, а на море хочется уже сейчас, можно почитать о том, как беззаботно отдыхают другие. В издательстве Popcorn Books и в Яндекс Книгах вышла книга автора «Назови меня своим именем» Андре Асимана — «Джентльмен из Перу». Писатель не изменяет своей любви к югу Италии, описаниям томной любви, палящего солнца и беззаботных дней, когда отдых не заканчивается никогда. Рассказываем, как не умереть от зависти при прочтении книги и о чем она на самом деле.

Алёна Фокеева Литературный критик, редактор проекта «Полка»

Выпускаясь из университета, друзья поклялись: если кто-то из них разбогатеет, то арендует на всех прекрасную круизную яхту. Прошло 10 лет, и ставший миллионером Малкольм сдержал обещание. Правда, сам отправиться в отпуск так и не смог — вот она, цена успеха. Кроме того, некоторое время спустя яхта неожиданно ломается, а друзьям приходится сделать перерыв в путешествии и дождаться, пока ее починят. Задержаться им предстоит на Амальфитанском побережье на юге Италии, что, впрочем, никого не огорчает.

В старом респектабельном отеле их компания самая шумная, самая молодая, друзья больше всех пьют, развлекаются и засиживаются в ресторане допоздна. Они наблюдают за привычками обеспеченных итальянцев в возрасте, а те, вероятно, наблюдают в ответ. Но внимательнее всех за ними следит загадочный мужчина в синем костюме по имени Рауль, тот самый джентльмен из заглавия. Вскоре выясняется, что он обладает невероятными способностями (может, к примеру, прикосновением снять боль) и знает о друзьях-американцах даже больше, чем они сами.

Кажется, что расслабленное повествование с легкими нотками саспенса вот-вот превратится в настоящий мистический детектив. Что за зеленая записная книжка вечно лежит у Рауля на столике? Почему он смотрит на друзей с такой неприязнью? Как ему удаются магические трюки и откуда он знает, что Бэзил съел брата-близнеца в утробе матери?

Но ни детектива, ни триллера так и не случается. Пока мы наблюдаем за Раулем издалека, он кажется опасным, но стоит к нему приблизиться, как угроза пропадает. Даже его волшебные таланты перестают казаться таинственными. Рауль просто умеет исцелять, влиять на погоду и видеть будущее — никаких особых объяснений этому и не требуется. У него нет больших планов и грандиозных проектов, свой дар он использует для того, чтобы решить проблемы личного характера, мимоходом совершая для окружающих маленькие чудеса.

Напряжение, которое читатель улавливает буквально с первых страниц этого текста, оказывается скорее напряжением сексуальным и романтическим. «Джентльмен из Перу» оказывается тихой и пронзительной историей об ожидании любви и об одиночестве. Любовное томление Асиман всегда описывает особенно достоверно, так что именно романтических историй от него ждут читатели. С героями «Джентльмена» не случается ничего особенно плохого, с ними вообще особо ничего не происходит — только прогулки, обеды, походы на пляж и длинные разговоры о прошлых жизнях и прошлом, человеческой природе и судьбе.

«Твоя любовь всегда возвращается. Ныне и присно. Но ожидание мучительно, ибо ты жаждешь не только жить вдвоем, но и умереть вдвоем. Видите ли, переменная тут жизнь, не любовь», — объясняет Рауль.

Или вот другая его фраза, которую хочется забрать в цитатник: «Суть в том, что „я“ может быть много — есть пока не проявленные, подобные крошечным, еще не оплодотворенным яйцеклеткам; есть состоявшиеся, есть доживающие до своего конца. Каждый из нас — целая совокупность „я“, причем некоторые из них заключены не в нас, но в других людях, именно поэтому нам случается мгновенно признать чужого человека: дело в том, что это мы сами, но в чужом теле».

Почти в самом начале долгой дороги домой Улисс направил корабли к мирному берегу, где потерял многих спутников. Попробовав кушанье местных жителей (лотос), они забыли все, что любили, и отказались возвращаться вместе с ним на Итаку. Рауль говорит, что берег, куда привела его новых знакомых поломка яхты, вполне мог быть тем самым берегом. Тут всего вдоволь — солнца, вина и фруктов, и забыть об остальном мире не так уж и трудно. Однако роман Асимана с «Одиссеей» сближает в первую очередь тема беспросветно-долгого ожидания любви: пока Улисс бьется с волнами, Пенелопа сражается с одиночеством. Вот и Раулю короткой встречи с любимой приходится ждать чуть ли не всю жизнь, а когда эта встреча закончится, перед ними обоими снова разверзнется бездна ожидания. В то же время Рауль предлагает туристам-американцам поездку на серные кратеры Поццуоли — место, где и Улисс, и Эней когда-то нашли вход в царство мертвых и смогли поговорить с тенями умерших.

Герои Асимана, сами того не зная, оказываются в самом подходящем месте, чтобы говорить о забвении и памяти, смерти и перерождении. Ведь обсуждать прошлые и будущие жизни действительно гораздо приятнее в красивых местах: в ресторане, где подают только что выловленную рыбу; на диком пляже, окруженном старыми оливами; в тайном фруктовом саду, где растут странные плоды гнева, или в старой вилле во французском стиле с видом на Тирренское море. Вот и «Джентльмена из Перу» лучше всего читать в отпуске, чтобы не слишком завидовать персонажам.

Андре Асиман говорил, что очень любит писать о лете. «Джентльмен» — очередной его пропитанный солнцем роман. Однако любоваться он предлагает не только морскими пейзажами. Внимание читателя привлекают предметы — небольшие, невинные, но пропитанные чувственностью. Это и красные сандалии, которые красивая девушка всегда готова скинуть с ног, чтобы дотронуться до нагретого солнцем гравия, и небрежно брошенная на песок стеклянная бутылка с водой, и черный виноград, омытый морской водой.

«Бывает, что самыми прекрасными оказываются самые простые вещи: запах лимона, несколько тактов бетховенского квартета, мощное сияющее плечо женщины в купальнике, лежащей на пляжном полотенце, морской вид Дюфи или просто улыбка на лице любимого человека».

«Джентльмен из Перу» читается на одном дыхании, что неудивительно, учитывая объем текста. Финал наступает внезапно, и не потому, что в конце книги случается что-то неожиданное. Первая мысль, на которой ловишь себя, дочитав книгу: «Неужели это всё?» Хочется узнать побольше об Эмме, Бэзиле, Марке, Клэр, Ангелике и других героях, с которыми Асиман знакомит нас в начале романа и о которых едва вспоминает во второй половине текста. Хочется послушать рассказ о Рауле и его странной силе. Но, главное, хочется побыть еще на морском берегу под ласковым солнцем с гроздью винограда в руке.