«Зеленые» едут на войну. Что произошло в очередном эпизоде «Дома Дракона»

Второй сезон «Дома Дракона» выходит за пределы Королевской Гавани и Драконьего Камня. В третьей серии мы видим прелюдию грядущей войны и мрачные предсказания для одного из героев.

Бракены и Блэквуды — оба рода служат Талли, правителям Речных земель, — враждуют десятилетиями, раз за разом придумывая новые поводы для взаимных обид. Очередная стычка происходит на политической почве: Бракены поддерживают «зеленых», Блэквуды — «черных». Слово за слово, и вот мы лицезреем гору трупов. Между монтажными склейками осталась Битва у Горящей Мельницы — одно из первых крупных сражений Танца Драконов.

Новости о резне доходят до Королевской Гавани. Малый совет взбудоражен: Алисента (Оливия Кук) критикует провальную миссию с отправкой Аррика, а теперь уже десница Кристон Коль (Фабьен Франкель) предлагает отправиться на полноценную войну, подчинив себе неспокойные Речные земли. Компанию ему планирует составить Эйгон II (Том Глинн-Карни), которому явно не сидится на месте. Чуть позже его отговаривает Ларис (Мэттью Нихэм), ссылаясь на «слухи» о том, что Эйгона принуждают лететь на войну. Ларис пугает его тем, что в его отсутствие всю власть возьмут на себя его мать Алисента и брат Эймонд (Юэн Митчелл). Король поддается на манипуляции интригана и даже назначает его мастером над шептунами. А вот Кристон на войну едет, причем в компании Гвейна Хайтауэра (Фредди Фокса), младшего брата Алисенты.

Оливия Кук и Эмма Д’Арси. Фото: Ollie Upton / HBO

Латник Ульф (Том Беннетт), с которым мы познакомились в прошлой серии, во время пьяной посиделки в трактире клянется собутыльникам, что он незаконнорожденный сын Бейлона Храброго, то есть брат-бастард Деймона (Мэтт Смит) и Визериса (Пэдди Консидайн), а также дядя Рейниры (Эмма Д’Арси). В эту же таверну заявляется Эйгон — он покупает всем выпить, а затем отправляется в бордель в компании юного невинного рыцаря. Там он встречает Эймонда в объятиях его взрослой любовницы (Мишель Боннар) и насмехается над братом, который до сих пор проводит время с той же женщиной, с которой когда-то потерял девственность.

Тем временем на Драконьем Камне хоронят погибших в финале прошлой серии близнецов. Рейнис (Ив Бэст) говорит своей королеве, что эта глупая затея явно не почерк искусного Отто (Рис Иванс), а дело рук какого-то более топорного сторонника Алисенты. А еще он предлагает Рейнире помириться с предводительницей «зеленых». Но королеву «черных» пока заботит безопасность детей: если убийца так легко смог проникнуть на Драконий Камень, то ее малолетним наследникам тут явно небезопасно находиться. Она отправляет прочь младших сыновей Джоффри (Оскар Эскинази), Эйгона и Визериса вместе с их драконами Тираксесом и Грозовым Облаком. Следить за детьми поручает Рейне (Фиби Кэмпбелл), которая также должна присматривать за кладкой еще не вылупившихся яиц.

Ив Бэст и Стив Туссэн. Фото: Ollie Upton / HBO

Бейла (Бетани Антония), сестра Рейны, остается в лагере «черных», осуществляя вылазку на вражескую территорию верхом на Лунной Плясунье. Она замечает всадников «зеленых» — среди них Кристон и Гвейн, которые в последний момент уходят от дракона. Так Рейнира понимает, что противники движутся в сторону Речных земель.

Туда же ранее отправился ее муж Деймон. Он без боя захватывает замок Харренхол, который ему без всяческого сопротивления сдает Саймон Стронг (Саймон Расселл Бил). Оказывается, комендант крепости ненавидит Лариса за смерти родственников, поэтому рад помочь «черным». Деймон считает, что Харренхол способен вместить сорок тысяч воинов Речных земель, которых он планирует затем отправить на покорение Королевской Гавани. Позже ночью кто-то пытается проникнуть в покои Деймона, но за дверями Порочный принц никого не обнаруживает. Зато слышит пение, отправляется на его звук и встречает… молодую Рейниру (Милли Олкок), которая пришивает отрезанную голову Джейхейриса. Затем Деймон обнаруживает себя у чардрева — рядом с ним стоит загадочная женщина (Гэйл Ранкин), которая предрекает ему смерть ровно на этом месте. Что это было — колдовской морок или просто кошмар?

Милли Олкок и Мэтт Смит. Фото: Ollie Upton / HBO

Рейнира благодарит Мисарию (Соноя Мидзуно) за свое спасение — это она заметила Аррика в финале прошлой серии. Королева просит провести ее в Королевскую Гавань, чтобы она могла встретиться с Алисентой с глазу на глаз. Она пробирается в Великую септу Бейлора, где регулярно молится королева «зеленых». Между ними происходит разговор: Рейнира уверяет, что Алисента неправильно поняла последние слова Визериса, но та отказывается признавать ошибку. Каждая из них остается при своем мнении, понимая, что маховик войны уже не остановить.

Новый десница с новой прической

Кристон Коль явно не понимает, что требуется от него на новом посту. Он нервничает, будучи не в силах выдать более тонкие политические ходы, поэтому с радостью отправляется на войну. А еще обрезает свои длинные локоны — в походе так проще.

Морской туман одинок

Дракон Лейнора Велариона после «смерти» хозяина явно чувствует себя неуютно, как замечает Мисария.

Корлис думает о наследниках

Морской Змей окончательно восстановился после травм, но думает о том, кто может править Дрифтмарком после него. Малолетний Джоффри или Рейна, которая ничего не знает о кораблях и драконах, явно явно не устраивают.

Метафора ядерного оружия

Эмма Д’Арси. Фото: Theo Whiteman / HBO

Создатели «Игры престолов», «Дома Дракона» и сам Джордж Р. Р. Мартин неоднократно сравнивали драконов с ядерными бомбами. В этой серии метафору почти проговаривает сама Рейнира, отказываясь снаряжать как можно больше драконов на войну, говоря о том, что это оружие сдерживания, а его использование может привести к огромным жертвам.

Эйгон II подражает предку

Король уже носит корону Эйгона Завоевателя, а в этой серии, собираясь на войну, примеряет его доспехи.

Хелейна пришла в себя

Она «прощает» свою Алисенту, не говоря, за что конкретно. Но мы-то понимаем. В ночь убийства Джейхейриса королева застала свою мать в постели с Колем.

Королева-ведьма Харренхола

Гейл Ранкин. Фото: Ollie Upton / HBO

В проклятом замке Деймон встречает таинственную женщину — ее зовут Алис Риверс, она владеет магией и является кем-то вроде Мелисандры из «Игры престолов». У Мартина она описана противоречиво — летописцы расходятся в ее происхождении и способностях, — так что шоураннер Райан Кондал может придумать с этой героиней много интересного.

Цитата

«Называйте это, как хотите. Я называю это войной».

Эйгон II

Вердикт

Как и в прошлой серии, тут на первый взгляд мало что происходит, но при этом третий эпизод получился очень выразительным и богатым на детали. Начинается все со столкновения Бракенов и Блэквудов — немного обидно, что сама Битва у Горящей Мельницы осталась за кадром, но у этой сцены совсем другая цель: она показывает, как всякая братоубийственная война может затянуться настолько, что уже никто и не помнит, когда и с чего она началась.

Кристон Коль, отправляясь в поход, сбривает локоны (как и Джейме Ланнистер в «Игре престолов», он переходит на более практичную прическу), Эйгон примеряет доспехи предка, Ульф неожиданно оказывается (или все же «оказывается») бастардом Таргариенов — все эти мелкие подробности жизни героев привлекают к себе внимание, насыщая мир «Дома Дракона» воздухом, которого сериалу иногда не хватало в первом сезоне, ведь там сценаристы были вынуждены галопом гнать из точки А в точку Б сквозь десятилетия истории Вестероса.

Ollie Upton / HBO

Но главный герой третьей серии, разумеется, величественный и мрачный Харренхол. Мы уже видели этот замок в «Престолах», когда Арья Старк инкогнито подносила вино Тайвину Ланнистеру, однако теперь он предстал перед нами во всей красе. Населенный призраками, укутанный вечными дождями и с зияющими провалами вместо крыши главного зала — проклятая твердыня, когда-то расплавленная драконом Эйгона I Таргариена, пополнила галерею самых выдающихся локаций «Игры престолов» и «Дома Дракона».

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Автор: Марат Шабаев