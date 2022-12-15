Сериал «Грисельда» возглавил мировой топ Netflix. Что за историю рассказывают создатели «Нарко»?

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На Netflix вышел мини-сериал «Грисельда» с Софией Вергарой в роли Грисельды Бланко, безжалостной королевы наркокартеля. Кинопоиск рассказывает, каким получилось шоу и удалось ли актрисе заставить нас на время забыть про «Американскую семейку».

Кто такая Грисельда Бланко

Грисельда Бланко в 1997 году

Бланко была колумбийской наркобаронессой, одной из ключевых фигур Медельинского наркокартеля из родного города Пабло Эскобара. Это крупнейшая группировка, которая вела бизнес по продаже наркотиков в 1976–1993 годах на территории Колумбии, Перу, США, Европы и Канады. Прозванная Черной Вдовой из-за того, что все три ее мужа погибли (та же участь ждала провинившихся деловых партнеров и потенциальных соперниц), Грисельда стала лицом темной стороны американской мечты.

В эпоху, когда к женщинам в руководстве относились с недоверием, Грисельде удалось встать у руля традиционно мужского бизнеса и забраться на вершину преступной пирамиды благодаря безжалостности, самоуверенности и решимости. За эти качества ее воспринимали всерьез, потому что она никогда не чуралась крайних мер. На пике могущества Бланко зарабатывала около 8 млн долларов в месяц, а количество смертей, за которыми она стоит, может исчисляться сотнями.

И что показано в сериале

София Вергара

Авторы сразу сообщают нам о масштабе личности и начинают шоу с цитаты Пабло Эскобара: «Единственным мужчиной, которого я когда-либо боялся, была женщина по имени Грисельда Бланко». Сам же Эскобар не фигурирует даже в качестве второстепенного персонажа во всем сериале.

Мы видим Грисельду в 1978 году, после того как она убила своего второго мужа и делового партнера, наркоторговца Альберто Браво, и переехала в Майами с тремя сыновьями от первого брака. Женщина прибывает туда с кирпичом кокаина, спрятанным в чемодане младшего сына. Бланко планировала избавиться от товара по приезде, а на вырученные деньги найти жилье, но, вместо того чтобы начать новую жизнь, она продолжила заниматься наркобизнесом в одиночку по своим беспощадным законам. Чтобы утвердиться на новом месте, она использует всевозможные методы: манипулирует, очаровывает, разрабатывает безумные стратегии и буквально битой прокладывает себе путь к вершине наркобизнеса.

В течение трех месяцев она руководит небольшой, наполовину импровизированной операцией, занимаясь поставками кокаина, который в бюстгальтерах ей привозят работницы борделей с Кубы. Пару лет спустя она уже возглавляет империю стоимостью в миллионы долларов, но этого все еще недостаточно. «Я хочу город, я хочу все это», — рычит она на своих соперников, обладающих большой властью в Майами, подсевшем на ее порошок. Бланко стала символом эпохи «кокаиновых ковбоев», когда в конце 1970-х — начале 1980-х годов моментально распространился кокаин, доходы от которого финансировали бум на рынке недвижимости.

Альберто Герра и София Вергара

Мир Майами того времени в сериале воплощен идеально: шикарные автомобили, ослепительно-яркие цвета, как влитой саундтрек. Все постоянно курят, вынимая сигарету только для того, чтобы занюхать кокаин или пристрелить кого-нибудь, а 90% парней расстегивают рубашки в цветочек где-то до района пупка.

В то время как история Эскобара в «Нарко» была рассказана с определенным документальным реализмом, эта сага идет другим путем. «Грисельда» изо всех сил пытается выйти за рамки стилизованного сериала о потерявшей контроль женщине, но создатели порой забывают о ее бэкграунде. Они не рассказывают о том, как прошлые травмы Бланко формируют ее жестокость, и не слишком углубляются в тему того, что она продукт среды, которая ее сформировала. Будущая кокаиновая королева выросла в нищете трущоб в 1940–50-е годы. Подростком она грабила людей, а после сексуализированного насилия со стороны мужчин ее матери сбежала из дома и продолжила заниматься воровством. Часто можно встретить информацию, что Бланко продавала себя за деньги, но доказательств этому нет. Этим темам почти не уделяется внимания, а на передний план выходят насилие и мафиозные игры.

А что актеры?

Яркую внешность Софии Вергары трудно чем-либо приглушить, так что, несмотря на все усилия гримеров, она почти не похожа на реальные образы Бланко, но это, очевидно, не помешает ей в борьбе за номинацию на «Эмми». Вергара стала большой звездой благодаря роли эффектной и забавной колумбийки Глории Дельгадо, которая вышла замуж за мужчину почти вдвое старше себя. Так что ее преображение в криминального авторитета на контрасте с прошлой комической героиней смотрится еще убедительнее. Мы видим, как она наслаждается возможностью сыграть антигероиню, избегая карикатурности. Ее Грисельда, несмотря на суровый характер, все равно остается уязвимой женщиной, чьи амбиции стоили жизни ей и ее детям.

София Вергара

«Я пыталась измениться настолько, насколько могла, чтобы не выглядеть так, будто я в костюме на Хеллоуин. Я постоянно носила утягивающее белье, которое удерживало мою грудь и задницу, чтобы они не тряслась, как у латиноамериканки. В течение шести месяцев я ходила определенным образом и много курила. Однажды я даже не пошла на съемки, потому что не смогла встать с кровати из-за боли в спине. Все-таки мне уже за 50! Теперь я часто хожу к физиотерапевту. Но это болезненное состояние определенно того стоило», — делится актриса.

Но, как и у наркобарона Феликса Гальярдо (которого играл в «Нарко» Диего Луна), эта холодная и безжалостная амбициозность выглядит не такой уж интересной, в отличие от коварного Вагнера Моуры времен расцвета Пабло Эскобара. Вместо этого мы имеем несколько сцен, в которых Грисельда сидит, курит и молча придумывает хитроумные контрходы, которые совершают солдаты ее кубинской армии, готовой умереть за свою королеву.

Большинство актеров второго плана практически неизвестны неиспаноязычной аудитории, но они ни в чем не уступают Вергаре в ее харизме. Одна из лучших ролей здесь у Хулианы Айден Мартинес, которая играет реально существовавшую сотрудницу полиции Майами по имени Джун Хокинс. Она была одержима идеей поймать Бланко и посадить ее на максимальный срок. Сценаристы ловко делают Джун зеркалом главной героини.

Хулиана Айден Мартинес

В мире мужчин Грисельда — настоящая аномалия. Точно так же, как и по другую сторону закона Джун игнорируется и принижается своими грубыми коллегами-мужчинами, несмотря на то что она самая яркая и смышленая личность в полиции. Обе — матери-одиночки, пытающиеся свести концы с концами, но идущие разными путями. Один из создателей шоу, Эрик Ньюман, рассказал BBC, что «Цель „Грисельды“ — очеловечить кого-то, кто совершенно вам не близок. У каждого из нас есть причина, по которой мы поступаем так или иначе. И это не оправдание, а обоснование наших действий».

Чем закончилась история Бланко

Соперничество внутри картеля привело к кровавой борьбе за власть, а ее наглые методы привлекли внимание правоохранительных органов. В 1985 году империя Бланко начала рушиться, когда она была арестована в Калифорнии по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Тем не менее судьба Грисельды приняла сюрреалистический оборот, поскольку она сотрудничала с властями и отбыла лишь часть своего срока. Освобожденная в 2004 году (на этом заканчивается сериал), она была депортирована обратно в Колумбию и исчезла в безвестности, пытаясь заработать на продаже недвижимости.

3 сентября 2012 года Бланко встретила свою смерть на улицах Медельина — города, который породил ее мечты и ночные кошмары. Убийца казнил «кокаиновую крестную мать» ее же методом — двумя выстрелами в голову с быстро проезжающего мотоцикла.

Судебные разбирательства

Еще до выхода сериала единственный выживший сын Грисельды, Майкл (остальные трое были убиты), подал на стриминг в суд, заявив, что создатели украли «частное художественное литературное произведение» и нанесли вред его репутации. Также он ссылался на то, что сериал основан на сугубо «личных рассказах», которыми он поделился с двумя бывшими партнерами, после того как они заключили соглашение о разработке проекта в 2009 году.

Андрес Эрнандес Лопес и Рафаэль Альфредо Рохас Вега активно работали с Бланко в период с 2009 по 2022 год, брали у него интервью. Позже мужчины рассказали Майклу о встрече с Netflix, которая состоялась без его присутствия. Представитель стриминга отказался комментировать иск. Но, как мы видим, сериалу это выйти не помешало.

Автор: Кира Голубева