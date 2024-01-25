10 лучших инди-игр 2023 года

Без пяти минут идеальный градостроительный симулятор для тех, кто не любит градостроительные симуляторы. А точнее, для тех, кто долго не мог проникнуться жанром из-за его чрезмерно открытой природы.

Against the Storm мастерски сочетает градостроительные механики и элементы roguelite. Игрок — подданный королевы в империи, где бушует беспощадный шторм, некогда уничтоживший цивилизацию за пределами столицы. Единственный способ обеспечить последний выживший город всем необходимым — это строить новые поселения за стенами бастиона, и неважно, что они продержатся недолго. Правда, заниматься развитием городов всегда приходится в тяжелых обстоятельствах, и речь не только о дефиците ресурсов. Каждый раз игрок получает в распоряжение случайный набор зданий, технологий и народов поселенцев, причем все они обладают собственными потребностями. Кроме того, из столицы регулярно приходят новые приказы, которые нужно выполнить, прежде чем терпение королевы закончится. Иначе поражение.

Непредсказуемость постоянно заставляет игрока адаптироваться: выигрышная стратегия, сработавшая в одном городе, не обязательно покажет хороший результат в другом. От партии к партии проблемы возникают примерно одни и те же, но методы их решения приходится находить заново. Из-за этого Against the Storm всегда держит в здоровом напряжении. А четкие ориентиры в виде приказов грамотно ограничивают внимание игрока: тратить время на перфекционизм и бесконечные прожекты некогда, каждая минута хорошей погоды и терпения королевы на вес золота. В результате одна партия в Against the Storm воспринимается как маленькая головоломка на вечер. Иногда сравнительно спокойная, а иногда — кризисная.