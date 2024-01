10 лучших инди-игр 2023 года

А вот об El Paso, Elsewhere говорили, напротив, неожиданно много. По крайней мере, по меркам инди-сцены. Strange Scaffold — один из самых эксцентричных независимых разработчиков в мейнстриме, и ни одна из его игр не похожа на предыдущую. Он выпустил шитпост-комедию об аэропорте, полном двухмерных собак (An Airport for Aliens Currently Run by Dogs), симулятор антиутопической биржи органов (Space Warlord Organ Trading Simulator), психоделическое приключение по мотивам Death Stranding (Witch Strandings) и триллер о пожилых грабителях, играющих в покер (Sunshine Shuffle). El Paso, Elsewhere — это интерпретация шутеров от третьего лица в духе Max Payne.

Именно Max Payne чаще всего и фигурирует в дискуссиях об El Paso, Elsewhere. Многие журналисты и простые геймеры считают проект Strange Scaffold чуть ли не реинкарнацией шедевра Remedy. Но это сравнение кажется поверхностным. Да, в El Paso, Elsewhere тоже есть трагический протагонист в кожаной куртке, который зрелищно стреляет по противникам в slow-mo, но механики, прямо скажем, далеко не так хорошо отточены. Потому что проект задумывался не ради них. El Paso, Elsewhere и творчество финнов роднит яркий авторский стиль.

El Paso, Elsewhere смешивает множество несовместимых, на первый взгляд, вещей. На сто процентов серьезную драму об аддикте в завязке и его бывшей любовнице-вампирше, грайндхаус в традициях Родригеса и Тарантино, паранормальщину, хип-хоп, тяжелую электронику и рок. Главный герой, которого озвучил сам разработчик, расстреливает полчища мумий, оборотней и библейских ангелов, пока на фоне играет рэп, написанный и зачитанный опять же самим разработчиком. По степени творческого нарциссизма El Paso, Elsewhere вплотную подбирается к Alan Wake 2, но при этом умудряется рассказать, пожалуй, одну из самых мрачных, реалистичных историй об абьюзивных отношениях в видеоиграх. Иными словами, это почти энциклопедический пример по-настоящему авторской независимой игры.