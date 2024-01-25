10 лучших инди-игр 2023 года

2023 год выдался крайне богатым на хорошие блокбастеры вроде Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ремейка Resident Evil 4 и многих других замечательных игр. Все эти тайтлы лидировали в самых разных топах в медиа, включая наш редакционный. Однако 2023-й запомнился не только большими хитами, но и оригинальными играми независимых студий. Рассказываем про 10 лучших инди-тайтлов, которые достойны вашего внимания. Список расставлен в алфавитном порядке.
«Кужлевка»
Интерактивный фильм
Разработчик: Callback
Где играть: ПК
История о председателе нищего колхоза, где потерпела крушение летающая тарелка, вызывает непередаваемую гамму эмоций — от истерического смеха до ностальгии по былым денькам, светлой грусти и печали.
Хотя сама игра, конечно, совсем не об инопланетянах. Через призму комичной ситуации «Кужлевка» размышляет о шаткой жизни на рубеже эпох, о бедности, потерянном времени и неясном будущем. Причем разработчики рассуждают об этих вещах без тени цинизма, свойственного многим произведениям о 1990-х: кто бы ни пришел просить аудиенции с пассажирами НЛО, всем можно подарить то, чего они хотят, если, конечно, человек хороший. Например, помочь ветерану войны в Афганистане сконструировать футуристическую инвалидную коляску или свести татуировки деревенского батюшки, сожалеющего о прошлой жизни. «Кужлевка» не говорит ничего смелого или противоречивого, но и не пытается фальшиво играть на эмоциях. Она с юмором предается хорошим и плохим воспоминаниям о времени, которое в отечественной игровой индустрии не вспоминают почти никогда. По крайней мере, в таком жизнеутверждающем ключе.
Against the Storm
Гибрид roguelite и градостроительной стратегии
Разработчик: Eremite Games
Где играть: ПК
Без пяти минут идеальный градостроительный симулятор для тех, кто не любит градостроительные симуляторы. А точнее, для тех, кто долго не мог проникнуться жанром из-за его чрезмерно открытой природы.
Against the Storm мастерски сочетает градостроительные механики и элементы roguelite. Игрок — подданный королевы в империи, где бушует беспощадный шторм, некогда уничтоживший цивилизацию за пределами столицы. Единственный способ обеспечить последний выживший город всем необходимым — это строить новые поселения за стенами бастиона, и неважно, что они продержатся недолго. Правда, заниматься развитием городов всегда приходится в тяжелых обстоятельствах, и речь не только о дефиците ресурсов. Каждый раз игрок получает в распоряжение случайный набор зданий, технологий и народов поселенцев, причем все они обладают собственными потребностями. Кроме того, из столицы регулярно приходят новые приказы, которые нужно выполнить, прежде чем терпение королевы закончится. Иначе поражение.
Непредсказуемость постоянно заставляет игрока адаптироваться: выигрышная стратегия, сработавшая в одном городе, не обязательно покажет хороший результат в другом. От партии к партии проблемы возникают примерно одни и те же, но методы их решения приходится находить заново. Из-за этого Against the Storm всегда держит в здоровом напряжении. А четкие ориентиры в виде приказов грамотно ограничивают внимание игрока: тратить время на перфекционизм и бесконечные прожекты некогда, каждая минута хорошей погоды и терпения королевы на вес золота. В результате одна партия в Against the Storm воспринимается как маленькая головоломка на вечер. Иногда сравнительно спокойная, а иногда — кризисная.
Cobalt Core
Карточный roguelike
Разработчик: Rocket Rat Games
Где играть: ПК, Switch
О Cobalt Core мало говорили в игровых СМИ и пользовательских сообществах. Видимо, дело в специфической внешности игры — возможно, геймеры видели на скриншотах милых пиксельных зверушек и автоматически делали вывод, что проект ориентирован на детей или казуальную аудиторию. На самом деле, Cobalt Core — одна из самых занятных карточных игр со времен Slay the Spire, которая одновременно и совершила революцию в жанре, и убила его.
Cobalt Core во многом построена на проверенных временем механиках: розыгрыш карт за очки действий, открытая информация о действиях противника, перемещение по карте от комнаты к комнате, случайные события, битвы против боссов. Но так как сражения происходят в космосе, игра разнообразит знакомую формулу одним маленьким нюансом: ваш корабль и вражеский могут перемещаться по горизонтали. Наверное, звучит не слишком впечатляюще, но это механика серьезно меняет впечатления от игры. Она заставляет то и дело маневрировать меж астероидов, подгадывать рывки, чтобы нацелить пушки на уязвимые точки противника, запускать плазменные торпеды и рои атакующих дронов. Cobalt Core смогла добиться примерно того же подвига, что и Fights in Tight Spaces — переместить изрядно заезженный жанр в новое измерение, не перегрузив его мелочами. Да и пиксельные зверушки, командующие кораблем игрока, в действительности получились чертовски обаятельными.
El Paso, Elsewhere
Шутер от третьего лица
Разработчик: Strange Scaffold
Где играть: ПК, Xbox One, Xbox Series
А вот об El Paso, Elsewhere говорили, напротив, неожиданно много. По крайней мере, по меркам инди-сцены. Strange Scaffold — один из самых эксцентричных независимых разработчиков в мейнстриме, и ни одна из его игр не похожа на предыдущую. Он выпустил шитпост-комедию об аэропорте, полном двухмерных собак (An Airport for Aliens Currently Run by Dogs), симулятор антиутопической биржи органов (Space Warlord Organ Trading Simulator), психоделическое приключение по мотивам Death Stranding (Witch Strandings) и триллер о пожилых грабителях, играющих в покер (Sunshine Shuffle). El Paso, Elsewhere — это интерпретация шутеров от третьего лица в духе Max Payne.
Именно Max Payne чаще всего и фигурирует в дискуссиях об El Paso, Elsewhere. Многие журналисты и простые геймеры считают проект Strange Scaffold чуть ли не реинкарнацией шедевра Remedy. Но это сравнение кажется поверхностным. Да, в El Paso, Elsewhere тоже есть трагический протагонист в кожаной куртке, который зрелищно стреляет по противникам в slow-mo, но механики, прямо скажем, далеко не так хорошо отточены. Потому что проект задумывался не ради них. El Paso, Elsewhere и творчество финнов роднит яркий авторский стиль.
El Paso, Elsewhere смешивает множество несовместимых, на первый взгляд, вещей. На сто процентов серьезную драму об аддикте в завязке и его бывшей любовнице-вампирше, грайндхаус в традициях Родригеса и Тарантино, паранормальщину, хип-хоп, тяжелую электронику и рок. Главный герой, которого озвучил сам разработчик, расстреливает полчища мумий, оборотней и библейских ангелов, пока на фоне играет рэп, написанный и зачитанный опять же самим разработчиком. По степени творческого нарциссизма El Paso, Elsewhere вплотную подбирается к Alan Wake 2, но при этом умудряется рассказать, пожалуй, одну из самых мрачных, реалистичных историй об абьюзивных отношениях в видеоиграх. Иными словами, это почти энциклопедический пример по-настоящему авторской независимой игры.
Pizza Tower
Двухмерный платформер
Разработчик: Tour De Pizza
Где играть: ПК
В принципе о Pizza Tower можно ничего не рассказывать — достаточно один раз взглянуть на скриншоты, чтобы понять, что она стоит внимания. Pizza Tower обречена стать культовой классикой: игру не стыдно поставить в один ряд с Super Meat Boy, Celeste и другими экспонатами из золотого фонда платформеров.
При этом нельзя сказать, что Pizza Tower совершила революцию или предложила нечто радикально новое. Нет, разработчик Tour De Pizza просто взял за фундамент механики серии Wario Land и дополнил их собственными идеями. Другой разговор, что он сделал это с огромной любовью и вниманием к деталям. Pizza Tower безупречно стилизована под забытый мультсериал времен «Рена и Стимпи» или «Куража»; она отвратительно милая — никак иначе этот стиль рисовки не описать. Каждый уровень предлагает калейдоскоп действительно забавных отсылок, уникальных испытаний и новых механик — от гонок на ездовых сосисках по Дикому Западу до игры в гольф, изгнания привидений и пробега по жуткой закусочной в духе Five Nights at Freddy’s. От безостановочного абсурда и потока визуальных шуток порой невозможно сдержать улыбку.
Но, пожалуй, самое примечательное достижение Pizza Tower — это ее дружелюбие к игроку. Проиграть на каждом уровне можно только во время финальной погони, где шеф Пеппино Спагетти должен сбежать от гигантской пиццы, поэтому новички и казуальные игроки могут проходить Pizza Tower в своем темпе, ни о чем не переживая. А опытных фанатов жанра, которые хотят набрать высший балл за прохождение, ждет по-настоящему суровый вызов: пройти всю игру на максимальной скорости без единой ошибки, мягко говоря, сложно.
Shadows of Doubt
Детективный immersive sim
Разработчик: ColePowered Games
Где играть: ПК
Питч этой игры со стороны может прозвучать совершенно сказочным (читай — нереализуемым). Симулятор частного детектива в процедурно генерируемом мегаполисе, где каждый прохожий имеет собственное расписание дня, жилище, место работы и хобби. Причем все расследования, также генерируемые случайно, можно проводить самыми разными способами — от слежки за подозреваемым до поиска отпечатков пальцев, взлома с проникновением, просмотра камер наблюдения и опроса свидетелей. Нечто подобное просто не должно работать — для скромной инди-команды задумка слишком амбициозная.
Но Shadows of Doubt работает, и, более того, работает отлично. Игру можно упрекнуть в отсутствии внятного сюжета или интересно написанных персонажей, но что поделать — такова природа процедурной генерации. И несмотря на то, что проекту предстоит еще долгий путь от раннего доступа до полноценного релиза, даже в неготовом состоянии он производит мощное впечатление. Пока многие другие разработчики панически боятся, что пользователь может где-то ошибиться или сделать неправильный вывод, Shadows of Doubt заставляет биться за каждую крупицу информации. Долбиться в двери к соседям жертвы серийного убийцы, выуживать из помоек чеки и смятые записки, прокрадываться в запертые офисы по вентиляции, обзванивать неизвестные номера и следить за подозреваемыми, спрятавшись за карикатурно большой газетой.
Игра предоставляет миллион способов проявить находчивость, но, что важно, еще больше возможностей просчитаться. Shadows of Doubt позволяет обречь ключевого свидетеля на смерть, опоздав к прибытию убийцы, или поймать маньяка, до того как он поймет, в чем дело. Пока что ни один другой разработчик не смог сделать детективную работу настолько же захватывающей и правдивой.
Thief: The Black Parade
Стелс-экшен
Разработчик: Feuillade Industries
Где играть: ПК
Под конец 2023-го команда моддеров Feuillade Industries во главе со штатным левел-дизайнером Arkane Studios Роменом Баррильо выпустила The Black Parade. Де-юре неофициальную кампанию из десяти миссий, де-факто — полноценный приквел серии, разворачивающийся незадолго до событий Thief: The Dark Project.
Да, The Black Parade — это модификация для уже вышедшей игры, которая к тому же скоро отпразднует 25-летний юбилей. Но проигнорировать проект в списке лучших независимых релизов было бы преступлением: разработчики проделали многолетний труд, и его результат совсем не похож на обычный мод. The Black Parade не просто выдерживает высокий стандарт качества, заданный оригинальными разработчиками из Looking Glass Studios. Она поднимает его еще выше. ПК образца 1999 года взорвался бы в попытке отрендерить настолько большие, поразительно проработанные уровни: каждый раз, когда кажется, что финал очередного ограбления не за горами, авторы подбрасывают какой-нибудь новый твист. Местами они реализовали такие необычные вещи, что невольно задаешься вопросом, какие танцы с бубном им пришлось отплясывать над доисторическим движком Dark Engine.
Разработчики также написали весьма недурной сюжет в традициях серии. История медвежатника Хьюма, который поневоле оказался в центре страшного заговора, смотрится незначительной в контексте франшизы, но аккуратно вписывается в канон Thief, попутно закрывая кое-какие сюжетные дыры первоисточника. The Black Parade — это возвращение Thief в том виде, на который мы надеялись 10 лет назад. Верное традициям, но созданное с опорой на современные технологии и накопленный опыт в гейм-дизайне.
Viewfinder
Головоломка от первого лица
Разработчик: Sad Owl Studios
Где играть: ПК, PS4, PS5
Viewfinder, пожалуй, первая игра со времен оригинальной Portal, которая смогла повторить это волшебство. Магический фотоаппарат, чьи снимки можно наложить на окружающий мир, чтобы изменить уровень, вызывает тот же сорт детского безудержного любопытства, что и портальная пушка. И разработчики довольно отчетливо понимают, как подобную механику можно использовать для хитрых головоломок. Viewfinder вряд ли бросит серьезный вызов искушенному знатоку пазлов, но как минимум пару раз заставит крепко задуматься. Не говоря уже о том, что баловство с оптическими иллюзиями не надоедает до самых титров. Если бы Sad Owl Studios еще и сумела рассказать хорошую историю на фоне отличных задачек, то Viewfinder и впрямь смогла бы потеснить Portal, но, учитывая прекрасные оценки игры от критиков, авторам наверняка выпадет шанс поработать над ошибками.
Void Stranger
Головоломка
Разработчик: System Erasure
Где играть: ПК
Финальный босс головоломок в стиле Sokoban. Жаль только, что рассказывать о Void Stranger без спойлеров тяжело: проект System Erasure отличается от многих других игр в жанре тем, что не все так просто, как кажется. Избитые сравнения разных игр с Dark Souls уже давно стали предметом шуток, но в данном случае подобная параллель вполне оправдана. История о таинственной незнакомке, спустившейся в монохромные катакомбы в поисках кого-то (или чего-то), и впрямь ощущается как пазл, разработанный по методичке FromSoftware. Она до отказа забита секретами, обрывками лора, неочевидными трюками, обходными путями и механиками, о существовании которых многие игроки в принципе не догадываются.
Лишь малой доле игроков хватит терпения, чтобы докопаться до всех тщательно спрятанных секретов игры своими силами. Разработчики, способные так глубоко развить довольно простые механики, появляются в индустрии не каждый день. Void Stranger однозначно претендует на звание самой сложной головоломки последних лет, но за каждой комнатой, над решением которой приходится биться час реального времени, почти всегда скрывается стоящая награда.
Your Only Move is HUSTLE
Пошаговый файтинг
Разработчик: Ivy Sly
Где играть: ПК
2023 год был ударным для файтингов: релиз Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1, патчи для Guilty Gear Xrd и Dragon Ball FighterZ с обновленным сетевым кодом, переиздание Granblue Fantasy Versus, бесплатная (и неожиданно выстрелившая) Idol Showdown. На теоретической шкале файтингов Your Only Move is HUSTLE как раз ближе к последним. Она вобрала в себя все, чем знамениты тайтлы той же Arc System Works. Длинные цепочки атак, зрелищные комбо в воздухе, высокая мобильность, простор для импровизации, тактический блеф и головокружительная динамика, но в пошаговом виде.
Your Only Move is HUSTLE отчасти напоминает Toribash, но если та была своеобразной «анатомической» песочницей, то проект Ivy Sly — идеальный инструмент для реконструкции старых Flash-роликов про битвы схематично нарисованных человечков. Никакого сюжета, предысторий или сеттинга, ноль нарративного багажа — только изобретательный геймплей. Игра обеспечивает невообразимо большое пространство для самовыражения игрока за счет гибких механик; потолок навыка весьма высокий даже по меркам самых хардкорных файтингов. Но если вам не нужно объяснять, что такое окидземе и чем плюс при блоке отличается от минуса, то Your Only Move is HUSTLE — великолепный аналог скоростных шахмат.
Автор: Денис Павлушкин