Фэнтези о похитителе душ, шпионская история Бориса Пастернака и ностальгия по Москве нулевых: 7 зарубежных книг про Россию

Этой весной в Букмейте вышел роман «Зимний сад» американской писательницы Кристин Ханны, где важная часть сюжета происходит в блокадном Ленинграде. Мы нашли еще несколько зарубежных книг, в которых действие связано с Россией: здесь будет эпичный исторический роман, психологический триллер, славянское фэнтези, шпионская авантюра, непривычный взгляд на школьную классику и трогательный нон-фикшен о литературе.

Кристин Ханна «Зимний сад»

Американская писательница Кристин Ханна известна своими историческими романами, и в центре каждого ее сюжета — любовь и семейные отношения.

2000 год, США. Мередит и Нина Уитсон — сестры, которые совсем друг на друга не похожи. Первая радуется спокойной жизни с детьми и супругом в уютном доме. Вторая обожает приключения, путешествует и работает фоторепортером. Но судьба вновь сталкивает их в родительском доме из-за тяжелой болезни отца. Его последнее желание — чтобы дочери внимательно и до конца послушали сказку их матери Ани. Отец уверен, что это сблизит семью. Всю жизнь Аня была холодна к дочерям, но именно эта сказка про бедную девушку и принца когда-то стала ее единственным способом проявить материнскую заботу. Ради отца Мередит и Нина решают снова послушать сказку, в которой за мифическими образами и витиеватыми метафорами прячется история матери, пережившей ужасы блокадного Ленинграда.

Их королевство все так же прекрасно: белоснежный город, обнесенный стеной, с мостами, шпилями и волшебными реками, — но отныне Вера видит его по-другому. Там, где прежде был свет, теперь только тень; там, где царила любовь, остался лишь страх. Раньше, слушая теплыми белыми ночами смех студентов, она едва не плакала от сладостного предвкушения. Но сейчас она знает, что плакать следует о другом.



Эндрю Миллер «Подснежники»

Главный герой «Подснежников» — адвокат Ник, живущий и работающий в Москве в начале 2000-х. Однажды он знакомится с сестрами Машей и Катей и соглашается помочь им с продажей квартиры пожилой тети. Так Ник оказывается втянутым в череду опасных событий, воспоминания о которых будут тревожить его еще очень долго. Герой рассказывает свою историю из будущего, поэтому с самого начала романа мы знаем: что-то пойдет не так. Все в лучших традициях психологического триллера.

Эндрю Миллер — британский журналист. В середине 2000-х он провел несколько лет в Москве и работал корреспондентом журнала «Экономист». В интервью он признавался, что вся сюжетная составляющая «Подснежников» — выдумка. Миллер не участвовал в расследовании крупных краж или убийств. Но в романе он попытался запечатлеть атмосферу жизни московских эмигрантов нулевых до финансового кризиса 2008-го.

Жил я в одном из тех помпезных зданий, что возводились перед самой революцией уже обреченными на гибель богатыми купцами. Подобно самой столице, оно перенесло столько грубых переделок, что выглядело теперь состоящим из нескольких слепленных воедино совершенно разных домов. К одной из стен приторочили уродливый наружный лифт, сверху на дом нахлобучили шестой этаж, однако внутри дома все-таки уцелели изначальные лестничные перила с коваными завитушками. Двери квартир были по большей части стальными — топором не прошибешь, — но приукрашенными обивкой из поддельной кожи: мода, которая иногда наводила меня на мысль, что вся более-менее состоятельная Москва — это сумасшедший дом с неполным штатом охранников.



Это первая часть трилогии «Зимняя ночь». Место действия — русская глушь, в которой зима длится практически весь год (в следующих частях некоторые герои перемещаются в Москву). Главная героиня Василиса любит засыпать у костра вместе с братьями и сестрами под сказки няни. Больше всего Василисе нравится история о Морозе — голубоглазом духе зимы, который «забирает неосторожные души». После смерти матери отец Василисы привозит из Москвы новую жену. Та пытается навести свои порядки и запрещает семье почитать языческих духов. Василиса уверена, что такое решение приведет к ужасному: теперь некому будет защищать их крохотную деревню.

Кэтрин Арден родилась в Техасе, а во время обучения в колледже Миддлберри увлеклась культурой России и уехала в Москву. Она училась в РГГУ два года, после чего путешествовала и искала себя, а в какой-то момент решила написать фэнтези про Древнюю Русь. Когда американские авторы берутся за фольклор и историю других стран, может выйти довольно стереотипная история — взять ту же серию «Тень и кость» Ли Бардуго. Однако по прозе Кэтрин Арден кажется, что она сама росла на русских народных сказках и хорошо понимает, как они должны выстраиваться.

Осень заканчивалась: серо-коричневые поля были покрыты стерней, припорошенной снегом. С набитым сладким мякишем ртом и мыслями о надежном убежище Вася перебежала через двор, пронеслась мимо крестьянских изб и выскочила за ворота усадьбы. Погода стояла холодная, но Вася об этом не задумывалась. Она родилась в холод и для холода.



В разгар холодной войны две девушки из Вашингтона получают важное задание — вывезти текст «Доктора Живаго» Бориса Пастернака из СССР. Салли — опытная шпионка, которая может выведать секреты даже у самых влиятельных людей. Ирина — совершенный новичок в деле. Каждая из них сделает все возможное, чтобы мир смог прочитать роман. Параллельно с историей Салли и Ирины мы наблюдаем за тем, как возлюбленная Пастернака Ольга Ивинская переживает пытки и все прочие кошмары лагеря для политзаключенных.

Роман Лары Прескотт — художественное произведение, но сюжет основан на реальной истории публикации и запретов, с которыми пришлось столкнуться Пастернаку.

В мой первый вечер в Москве в дверь постучала соседка и сказала, что по ТВ с речью о Борисе выступает Владимир Семичастный. С Ирой мы пошли в квартиру соседки и вместе со всей ее семьей посмотрели трансляцию на телевизоре с маленьким экраном. Черно-белая картинка была плохой, но речь комсомольского вожака было слышно хорошо. «Этот человек плюнул народу в лицо, — говорил Семичастный. — Даже свинья не гадит там, где ест. — На экране появились десятки сидящих в зале людей. — Я уверен, что правительство не будет препятствовать его отъезду из страны, после которого атмосфера станет чище».



Эдвард Резерфорд учился в Кембриджском университете, долго пытался строить карьеру в книжной торговле, но в 1980-х решил попробовать себя в писательстве. Романы Резерфорда охватывают несколько веков истории конкретного места — например, Нью-Йорка, Дублина или Лондона.

В 1991 году он взялся за «Русское». Книгу Резерфорда нельзя назвать нон-фикшеном — в ней выдуманные персонажи существуют бок о бок с реальными историческими фигурами. Роман охватывает около 1800 лет — от 180 года нашей эры до июня 1990-го. В центре сюжета пять семей, которые представляют разные социальные слои и этнические группы. Русское в романе — это название сразу двух поселений, на севере и на юге страны. Сам Резерфорд признавался, что это вымышленные места, которые представляют собой сплав черт, присущих реальному российскому югу и северу.

«Был теплый день, когда Иван, миновав Русское, направился к своей деревне. Небо было ясным. С юга плыли облачка. С полей веяло чем-то приятным, и все было покрыто пылью, как обычно во время сбора урожая».



Элиф Батуман — американская писательница, романы которой тесно связаны с русской литературой. В старшей школе она прочитала «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, а потом и главные романы Достоевского. «Бесы» — сборник эссе Батуман, которые она до этого публиковала в The New Yorker, Harper’s Magazine и N+1. По сути, это идеальная возможность для русскоязычного читателя увидеть школьную классику глазами иностранки. С юмором и иронией Батуман этот процесс будет очень веселым.

Поскольку в Ясной Поляне нет магазинов одежды, я была вынуждена все четыре дня конференции ходить в том же, в чем прилетела: шлепанцы, спортивные штаны, фланелевая рубаха. В самолете я надеялась поспать и оделась соответствующе. Некоторые международные толстоведы решили, что я из толстовцев и что, подобно Толстому и его последователям, дала зарок днями и ночами носить одни и те же сандалии и крестьянскую рубаху.



Лауреат Букеровской премии Джордж Сондерс написал гид по русской литературе на примере рассказов Чехова, Тургенева, Толстого, Гоголя. Книга получилась на основе курса, который Сондерс ведет в Сиракузском университете.

Например, в самом начале автор предлагает прочитать «На подводе» Чехова и понаблюдать, как на вас подействовала каждая страница. Почему нам хочется читать рассказ дальше? Как автор вводит новые детали? К каждому рассказу вы получите домашнее задание. А заодно насладитесь рассуждениями самого Сондерса и, вероятно, к последней странице сможете попробовать себя в написании короткой прозы.

Зачем Чехов решил отвлечь нас от центрального действия и описать мир вокруг подводы? Одно из невысказанных обещаний рассказа — поскольку он краток, — состоит в том, что в нем не будет ничего избыточного. Все в нем нужно зачем-то (чтобы рассказ все это задействовал) — даже краткое описание дороги.

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Автор: Елена Николаева