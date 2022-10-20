Casus belli. Смотрим финал первого сезона «Дома Дракона»

Время подвести промежуточные итоги: в десятой серии Рейнира наконец-то готова биться с Алисентой, а ставки, как никогда, высоки. Кинопоиск — о том, чем закончился первый сезон масштабного фэнтези-сериала.
Что происходит в новой серии?
Юный Люцерис (Эллиот Грихо) находится в тяжких раздумьях: его дедушка Корлис (Стив Туссэн) все еще при смерти, но сам он не готов становиться новым лордом Дрифтмарка. Рейнира (Эмма Д’Арси) успокаивает сына — она тоже не готова была стать наследницей своего отца, но иногда нужно взвалить на себя тяжкую ношу. Разговор оказывается пророческим. На Драконий Камень прилетает Рейнис (Ив Бэст) и сообщает Рейнире и Деймону (Мэтт Смит) горькие известия: Визерис (Пэдди Консидайн) скончался, а власть взяли в свои руки Алисента (Оливия Кук) и Отто (Рис Иванс); они объявили наследником Эйгона (Том Глинн-Карни). Деймон уверен, что его брата-короля убила жена. Рейнис объясняет, что это не ее война (поэтому она и не приказала дракону сжечь королеву), а ее визит — всего лишь вежливость.
На фоне этих новостей у Рейниры начинаются схватки, и она теряет ребенка. Вскоре о гибели короля и воцарении Эйгона II узнают дети принцессы — Люцерис и Джекейрис (Гарри Коллетт). Деймон приказывает рыцарям защищать Драконий Камень, ведь уверен, что Алисента захочет нанести тайный удар. Во время похорон ребенка Рейниры в замок прибывает Эррик Каргилл (Эллиотт Титтенсор), который склоняет колено перед принцессой и передает ей корону Визериса. Партия «черных» собирается у красивого резного стола и начинает обсуждение своей тактики и следующих шагов в этом непростом конфликте. Ключевой перевес, по мнению Деймона, на их стороне: у сторонников Рейниры 13 драконов, в то время как у Алисенты их лишь четыре.
Вскоре на остров приплывает Отто с официальным предложением от Эйгона II, он согласен разговаривать только с Рейнирой, которая приземляется на узком мостике на своей Сиракс. А предлагает партия «зеленых» следующее: им нужно признать власть нового короля и отказаться от притязаний на Железный трон. Взамен они получат Драконий Камень, который в свое время унаследует Джекейрис, Люцерис станет лордом Дрифтмарка. А дети Рейниры и Деймона — Эйгон и Визерис — получат высокие места при королевском дворе. Алисента даже присылает памятный подарок из прошлого — страницу из книги, которую когда-то вырвала Рейнира. Деймон хочет покарать гонца и развязать конфликт, но его жена пока колеблется. Чуть позже он грубо ее придушит, не желая деэскалации конфликта.
Тем временем просыпается Корлис. Рейнис рассказывает ему, что было во время его отсутствия. Морской Змей приходит на собрание «черных» и делится своими соображениями: он хочет устроить полноценную морскую блокаду Королевской Гавани. А Джекейрис предлагает матери отправить его и брата в качестве гонцов к потенциальным сторонникам, на драконах они доберутся до разных уголков Вестероса быстрее, чем вороны с посланиями. Рейнира одобряет план. Джекейрис на Вермаксе летит на Север навестить Арренов и Старков, а Люцерис садится на Арракса и отправляется в Штормовой Предел, вотчину Баратеонов.
Там его ждет неприятный сюрприз: рядом уже «припаркована» Вхагар, а внутри замка находится Эймонд (Юэн Митчелл). Лорд Боррос Баратеон (Роджер Эванс) лишь насмехается над посланником; в письме Рейнира напоминает, что предыдущий владелец Штормового Предела присягал ей на верность, а сын Алисенты хотя бы привез обещание выгодного брачного союза. Люцерис собирается возвращаться домой, но его останавливает Эймонд, который когда-то лишился из-за него глаза. Надменный принц требует сатисфакции. Он хочет, чтобы соперник тоже выколол себе глаз. Боррос приходит в ярость и требует, чтобы свои отношения они выясняли за пределами его владений.
Так и происходит. Эймонд верхом на своей драконихе пугает Люцериса посреди грозовых туч, в ответ дракон Арракс плюет огнем в сторону Вхагар. Заканчивается все трагедий. Вхагар прокусывает Арракса, и тот падает камнем вниз вместе с всадником. Даже Эймонд, кажется, в шоке от того, что он сейчас натворил. Вести доходят и до Драконьего Камня: Деймон сообщает Рейнире о смерти юного Люцериса. Теперь глава партии «черных» готова к настоящей войне и явно оставила мысли о мирном разрешении конфликта.
Тяжелые роды
Кажется, «Дом Дракона» хочет поставить какой-то рекорд: уже в третий раз за сезон шоураннеры показывают довольно жесткую сцену деторождения.
Самая красивая карта Вестероса
Резной каменный стол на Драконьем Камне выполняет роль политической карты для партии «черных». Названия объектов и границы подсвечивают угли, которые подкладывают под стол.
Новая встреча на мосту
Во второй серии Деймон и Отто (тогда на его стороне выступает Рейнира) встречаются на мосту у Драконьего Камня. В десятой серии спустя много лет соперники встречаются вновь.
Вопрос короны
На голове Эйгона II корона самого Эйгона Завоевателя, легендарного Таргариена, который вместе с сестрами покорил Семь Королевств. Рейнира же теперь носит корону своего отца Визериса, которую до него носил его отец Джекейрис.
Драгоценный глаз
После потери глаза Эймонд носит повязку, скрывающую ранение. В этой серии он впервые ее снимает, и мы видим, что в глазнице сверкает сапфир.
Первое драконье сражение
Гражданскую войну между Таргариенами не просто так называют Танцем драконов — в конфликте участвовали могучие ящеры. Первое их столкновение мы увидели именно в финале первого сезона, когда Вхагар без труда победила Арракса.
Посчитаем драконов
Деймон перечисляет расклад «черных» и «зеленых» по количеству взрослой огнедышащей авиации. На стороне Эйгона II и Алисенты — Вхагар (ей управляет сам Эймонд), Солнечный Огонь (Эйгон II) и Пламенная Мечта (Хелейна).
В лагере «черных» — Сиракс (Рейнира), Караксес (Деймон), Мелейс (Рейнис), Лунная Плясунья (Бейла), Вермакс (Джекейрис), Тираксес (Джоффри), Арракс (Люцерис). Сюда же Деймон отнес драконов без всадников: Морской Дым («покойный» Лейнор), Вермитор (им управлял Джекейрис, отец Визериса, в финале первого сезона его пытается приручить сам Деймон) и Среброкрылая (принадлежала Алисанне, бабушке Рейниры). И еще трех диких драконов.
Цитата
«Я скорее скормлю своих сыновей драконам, чем позволю им таскать щиты и чаши за вашим ублюдком, королем-узурпатором».
Деймон Таргариен — Отто Хайтауэру
Вердикт
Финал первого сезона получился красивым и логичным. Предыдущая серия рассказывала о событиях в столице, которые развивались преимущественно вокруг Алисенты, а этот эпизод посвящен тому, как на это отреагировала Рейнира. Парадоксально, но никто из них не хочет войны, хотя каждая желает власти для своих сыновей. Трудно решить, кто же из них прав, но сериал планомерно показывает, как зарождаются большие конфликты: из неправильно трактованных слов (монолог Визериса на смертном одре), усердно подогреваемой неприязни (семена ненависти прорастают в детях Рейниры и Алисенты) и почти случайной трагедии (Эймонд, кажется, вовсе не собирался убивать Люцериса).
Уже понятно, что сравнение с «Игрой престолов» новый сериал стойко выдержал — да, это все тот же сеттинг, но во главу угла поставлена драма одной конкретной семьи. Действие редко покидает Королевскую Гавань, Дрифтмарк и Драконий Камень, потому что все события крутятся вокруг Таргариенов. В следующем сезоне сеттинг все-таки поменяется, и война охватит все Семь Королевств, а зрители полноценно познакомятся с представителями Старков, Баратеонов и других знатных семейств. Но фундамент первый сезон заложил основательный: характеры всех существующих Таргариенов нам понятны, а переживать (или радоваться) за их смерти теперь можно с полным на то основанием.
Автор: Марат Шабаев