Casus belli. Смотрим финал первого сезона «Дома Дракона»

Вердикт

Финал первого сезона получился красивым и логичным. Предыдущая серия рассказывала о событиях в столице, которые развивались преимущественно вокруг Алисенты, а этот эпизод посвящен тому, как на это отреагировала Рейнира. Парадоксально, но никто из них не хочет войны, хотя каждая желает власти для своих сыновей. Трудно решить, кто же из них прав, но сериал планомерно показывает, как зарождаются большие конфликты: из неправильно трактованных слов (монолог Визериса на смертном одре), усердно подогреваемой неприязни (семена ненависти прорастают в детях Рейниры и Алисенты) и почти случайной трагедии (Эймонд, кажется, вовсе не собирался убивать Люцериса).

Уже понятно, что сравнение с «Игрой престолов» новый сериал стойко выдержал — да, это все тот же сеттинг, но во главу угла поставлена драма одной конкретной семьи. Действие редко покидает Королевскую Гавань, Дрифтмарк и Драконий Камень, потому что все события крутятся вокруг Таргариенов. В следующем сезоне сеттинг все-таки поменяется, и война охватит все Семь Королевств, а зрители полноценно познакомятся с представителями Старков, Баратеонов и других знатных семейств. Но фундамент первый сезон заложил основательный: характеры всех существующих Таргариенов нам понятны, а переживать (или радоваться) за их смерти теперь можно с полным на то основанием.

Автор: Марат Шабаев