«Кэтрин по прозвищу Птичка» Лины Данэм: феминистская комедия в средневековых декорациях

На стриминге Amazon вышла новая режиссерская работа Лины Данэм. На этот раз создательница «Девочек» перемещается из современной Америки в Англию XIII века и рассказывает историю о юной аристократке, которая не хочет выходить замуж по расчету. В главной роли — звезда «Игры престолов» Белла Рэмси.

Ксения Реутова Кинокритик, ведущая подкаста «Покалигарим»

Англия, 1290 год. 14-летняя Кэтрин (Белла Рэмси), дочь лорда Ролло из графства Линкольн, не желает становиться настоящей леди. Она ненавидит уроки рукоделия и музыки, дружит с мальчиком-козопасом, обожает валяться в грязи и никогда не следит за языком. Ее отец (Эндрю Скотт) щеголяет по замку в роскошных шелковых халатах и регулярно прикладывается к бутылке. Мать (Билли Пайпер) готовится к очередным родам: после Кэтрин все младенцы в семье умирали, но родители не теряют надежды на благополучный исход. У героини также есть два старших брата. Один из них (Арчи Рено) уже выбрал свой путь и стал монахом, второй (Дин-Чарльз Чепмен) пока находится на родительском попечении.

Но основным семейным активом считаются вовсе не сыновья, а дочь. Когда лорд Ролло узнает о том, что сумма его долгов превысила все разумные пределы, он решает найти Кэтрин выгодную партию. Девочка от такой перспективы, разумеется, не в восторге. Используя разные хитрости, она отваживает женихов одного из другим и продолжает мечтать о самостоятельной жизни, не зависящей от воли мужчин.

«Кэтрин по прозвищу Птичка» — экранизация изданного в середине 1990-х детского романа американской писательницы Карен Кушман. Лина Данэм впервые прочитала эту книгу в 10-летнем возрасте и уже тогда влюбилась в ее строптивую, наблюдательную и не по годам остроумную героиню. В фильмографии актрисы, сценаристки и режиссера новая картина занимает особое место. Раньше Данэм бралась только за современные истории; ее персонажами были либо фрустрированные миллениалы, как в «Девочках», либо чувствительные зумеры, как в «Поколении». Формально «Птичка» — ее первое обращение к большому костюмно-историческому кино. Впрочем, слово «исторический» тут лучше сразу взять в кавычки.

Герои поминают крестовые походы, бьются на мечах, греются у камина и ужинают в огромном зале, стены которого увешаны гобеленами. Но за кадром звучат каверы на хиты Алиши Киз и группы Elastica, дети и родители общаются друг с другом с вопиющей неформальностью, у всех мужчин идеальные стрижки и гладко выбритые подбородки. Наконец, халат с тигровым принтом, который носит персонаж Эндрю Скотта, явно приехал из какого-то итальянского бутика, а вовсе не из старинной английской лавки. Средневековье у Данэм собирательное, сотканное не столько из исторических свидетельств, сколько из элементов поп-культуры. Временами все происходящее вообще напоминает пародию на «Игру престолов». Это ощущение усиливает и актерский состав, в котором, помимо Беллы Рэмси, есть еще четыре артиста, снимавшихся в сериале по книгам Джорджа Р. Р. Мартина, и отдельные сюжетные линии. Кэтрин, например, по уши, хотя и совершенно безобидно, влюблена в своего красивого дядю-крестоносца (Джо Элвин).

Джо Элвин и Белла Рэмси

Многие реплики Птички звучат как готовые посты из Twitter. «Хвала Господу, я хитра. Как и большинство девочек, хотя их за это не хвалят»; «Мое время пришло. Я как персик, который скоро сорвут»; «Материнство — ужасная работа». Собственно, главная героиня и есть основной анахронизм фильма. Кэтрин наделена сознанием и поведением современного подростка. Она отважно ругается с упрямым отцом, рассуждает о роли женщины в средневековом обществе и дает убойные характеристики всем окружающим (каждый новый герой появляется на экране вместе с очень смешным описательным текстом авторства Птички).

В первом сезоне сериала «Девочки» Ханна Хорват, сыгранная самой Линой Данэм, провозгласила себя голосом поколения. С тех пор прошло 10 лет, но подход актрисы и постановщицы к работе не изменился. Все ее проекты, как и прежде, являются предельно личными и часто имеют автобиографическую основу. «Птичка» разве что немного смещает фокус. Здесь Данэм обращается от лица одного поколения к другому поколению; ее фильм — попытка сделать увлекательную и веселую сказку для подростков, в которой классический сюжет о деве в беде помещается в средневековые декорации и перерабатывается в феминистском ключе.

Многое, конечно, взято из оригинальной книги. Скажем, Кэтрин, как и Ханна, ведет подробный дневник о своей жизни. Но живую интонацию Данэм не перепутаешь ни с какой другой. Птичка говорит ее голосом и шутит ее шутки, большая часть которых, как и раньше, строится на нарушении табу и на умении ловко формулировать неловкие вещи (одна из самых уморительных сцен фильма, например, связана с менструацией). Данэм также поменяла финал. В книге Кушман героиня мирилась с волей отца, после того как судьба наконец-то подкидывала ей в женихи образованного ровесника. В фильме все куда менее однозначно: Данэм проделала с первоисточником примерно то же самое, что проделала с «Маленькими женщинами» Грета Гервиг.

Эндрю Скотт и Белла Рэмси

Отдельно стоит упомянуть актеров, получающих в кадре видимое удовольствие от каждой произнесенной реплики. В общем ансамбле выделяется Эндрю Скотт, привычно блистательный в роли нервного отца-нарцисса, похожего на Мориарти из «Шерлока». Дин-Чарльз Чепмен, Дэвид Брэдли и Пол Кэй иронично обыгрывают свои образы из «Игры престолов». Но главная звезда и главное открытие фильма — это Белла Рэмси, известная широкой публике как леди Медвежьего острова Лианна Мормонт. Поразительно, что со времен сериала у молодой актрисы не было ни одной главной роли в большом кино. Если в «Игре престолов» она демонстрировала драматическую строгость и собранность, то в «Птичке» раскрывает свой комедийный талант. Данэм не подвела и здесь: в девочках она по-прежнему разбирается лучше всех.