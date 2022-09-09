Ана де Армас: «На съемках дух Мэрилин незримо присутствовал с нами рядом»

Мы несколько месяцев работали с Эндрю Домиником над этой ролью, просто пытались узнать Мэрилин как можно лучше. В фильме много моментов из ее жизни, о которых мы ничего не знаем, которые происходили при выключенных камерах. И, конечно, нам хотелось максимально точно передать ее характер в те моменты, когда она становилась именно Мэрилин Монро. У меня была возможность создать реальную женщину, которая скрывалась за этим образом. Я не устану повторять, что для меня важнее всего было понять ее и найти точки соприкосновения с ней через ее боль и травму. Если вы забудете о том, что Мэрилин Монро — кинозвезда, то сможете понять, что она была обычной женщиной, такой же как я. Мы примерно одного возраста, обе актрисы. Я была готова к тому, что мне придется раскрыться и вслед за ней оказаться в некомфортных, темных и болезненных обстоятельствах. Но, мне кажется, именно в них я и смогла найти связь с Мэрилин, понять, кем она была на самом деле.