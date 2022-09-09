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Интервью

Ана де Армас: «На съемках дух Мэрилин незримо присутствовал с нами рядом»

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На Netflix идет «Блондинка» Эндрю Доминика, где роль легенды Голливуда Мэрилин Монро сыграла кубинская актриса Ана де Армас. Подробно мы рассказывали о фильме из Венеции: это не столько биографическая история девушки Нормы Джин Бейкер, взявшей псевдоним Мэрилин Монро, сколько размышления на тему славы, экранизация романа Джойс Кэрол Оутс, который, в свою очередь, также по-своему интерпретирует факты из жизни Монро. В своем интервью Ана де Армас рассказала, как ей удавалось перевоплощаться и в Норму, и в Мэрилин, что ей дала эта роль и что означает та самая культовая сцена с белым платьем.

Как Ана познакомилась с Мэрилин

Я не так много знала о Мэрилин до съемок. Мама говорила, что фильмы с ней шли по телевидению на Кубе по выходным. Я уверена, что видела их в детстве, но еще не понимала, что это легендарная актриса. И лишь после переезда в Испанию, поступив в театральную школу, я начала осознанно смотреть фильмы с ее участием и читать о ней.

Мэрилин обладала невероятным магнетизмом, талантом и чувством юмора. К сожалению, ее кинокарьера развивалась в одном направлении: она часто играла в комедийных проектах, у нее не было возможности проявиться как сильная драматическая актриса. Она была умной женщиной, которая попала в ловушку сексуальности и определенного типажа, куда ее поместила киноиндустрия.

Мне тоже было непросто получить признание и те роли, которые действительно хотелось сыграть. Я рано начала сниматься, к тому же в основном в телевизионных проектах. Годами не вылезала из школьной формы и ролей старшеклассниц, в силу этого возник определенный стереотип. Это помогло мне понять, что чувствовала Мэрилин Монро, осознать, что ей приходилось преодолевать. Мэрилин боролась за признание, ей хотелось, чтобы ее уважали и как актрису, и как человека.

Режиссер Эндрю Доминик, Бобби Каннавале в роли экс-спортсмена и Ана де Армас в роли Мэрилин Монро на съемках фильма

Как Ана стала Мэрилин

Когда мы впервые встретились с режиссером фильма Эндрю Домиником, он спросил, сколько времени мне понадобится, чтобы подготовиться к прослушиванию. Речь шла о сцене первого свидания в ресторане, которую мы сыграли с Бобби Каннавале. Я ответила, что недели будет достаточно. Готовилась к этому прослушиванию самостоятельно, не работала ни над акцентом, ни над тембром голоса. Сама сделала макияж, мы нашли чудовищный белый парик. У меня очень темный цвет волос, и этот парик был мне нужен, чтобы максимально перевоплотиться — не столько для Эндрю, сколько для всех остальных людей, наблюдающих за кастингом. Как можно догадаться, в итоге меня утвердили. Но за первым прослушиванием последовала бесконечная череда проб и примерок костюмов, эксперименты с разными камерами и линзами. Мы снимали и снимали одну и ту же сцену. Уже после в процесс включился преподаватель по вокалу, который ставил мне голос для роли.

Мы несколько месяцев работали с Эндрю Домиником над этой ролью, просто пытались узнать Мэрилин как можно лучше. В фильме много моментов из ее жизни, о которых мы ничего не знаем, которые происходили при выключенных камерах. И, конечно, нам хотелось максимально точно передать ее характер в те моменты, когда она становилась именно Мэрилин Монро. У меня была возможность создать реальную женщину, которая скрывалась за этим образом. Я не устану повторять, что для меня важнее всего было понять ее и найти точки соприкосновения с ней через ее боль и травму. Если вы забудете о том, что Мэрилин Монро — кинозвезда, то сможете понять, что она была обычной женщиной, такой же как я. Мы примерно одного возраста, обе актрисы. Я была готова к тому, что мне придется раскрыться и вслед за ней оказаться в некомфортных, темных и болезненных обстоятельствах. Но, мне кажется, именно в них я и смогла найти связь с Мэрилин, понять, кем она была на самом деле.

Как Ана стала Нормой Джин

В нашем фильме Норма Джин на экране появляется гораздо чаще, чем Мэрилин Монро. Все же эта история, скорее, о ней, ведь она та, кто все эти годы играл образ Мэрилин Монро. Каждая из них нуждалась друг в друге. Это понимание стало ключом к моей роли, помогло нам найти нужный баланс. Я не играла переключения от одной роли к другой, для меня это была одна и та же героиня. Мне сложно это объяснить. Процесс заключался в том, что я была эмоционально связана и с Нормой Джин, и с Мэрилин Монро все это время. И когда на экране одна из них выходила на первый план, это не было моим сознательным решением, это происходило само по себе. Не буду спорить, было сложно.

Ана де Армас и Эндрю Доминик

Как Ана и Мэрилин были вместе на съемках

На съемках дух Мэрилин незримо присутствовал с нами рядом (некоторые сцены снимались в реальном доме, в котором жила Мэрилин Монро. — Прим. ред.). Вся съемочная группа старалась это уважать. Мы все делали нечто большее, чем просто снимали фильм о ней. В атмосфере витало что-то неуловимое, нам казалось, что она одобряет то, что мы делаем. Но иногда со стен падали предметы, и в такие моменты мы понимали: ей явно что-то не нравится.

Я не могла думать ни о ком, кроме Мэрилин, она мне снилась каждую ночь, говорить я могла тоже только о ней и больше ни о чем! Все это время она была со мной. Думаю, что она была счастлива.

Конечно, когда я уезжала домой или уходила на обеденный перерыв, то выходила из образа. Тем не менее даже тогда я продолжала ощущать грусть и тяжесть на своих плечах. Возможно, мне недостаточно сильно хотелось от них избавиться. Я просто использовала это ощущение для роли. Мне не хотелось защититься, для меня это был очень важный опыт!

Как Ана объясняет ту самую сцену с платьем

Много чего в нашем фильме было сложно воспроизвести с художественной точки зрения, и сцена из «Зуда седьмого года» — один из таких моментов. Белое платье в этой сцене — точная реплика, созданная для моей роли, как и все остальные костюмы в фильме. Забавно, что человек, который поддувал воздух, чтобы платье развевалось как в оригинальном фильме, оказался внуком того сотрудника, который делал это на площадке с Мэрилин Монро. Для Эндрю было очень важно не просто воспроизвести эту культовую сцену, но снять ее с перспективы самой Мэрилин, показав, на кого она смотрела и что видела в этот момент.

Этот эпизод очень многое говорит об испытании славой. В жизни каждого актера происходит момент, когда на него обрушивается колоссальное внимание. С тех пор это не только не изменилось, но, возможно, стало хуже. Жизнь каждого из нас делится на частную и публичную, и порой очень сложно найти баланс между тем, что ты хочешь оставить только для себя, а чем готов поделиться с окружающим миром. Иногда это от нас даже не зависит. Но «Блондинка» научила меня эмпатии к другим актерам, которые попадают в такую ситуацию и не справляются с ней.

Съемки фильма

Как Мэрилин помогла Ане

Я согласилась на роль Мэрилин, чтобы заставить себя сделать шаг на другой уровень. Но это не было попыткой изменить мнение окружающих о себе. Скорее, это был подарок самой себе. Что бы ни случилось, этот опыт навсегда останется со мной. Этот фильм изменил мою жизнь, и будь что будет!

Когда меня пригласили сняться у венесуэльского режиссера Хонатана Якубовича в фильме «Каменные кулаки», я полетела на съемки в Панаму. Именно там мне и пришла в голову мысль продолжить карьеру в Америке, до этого момента я об этом даже не задумывалась и была уверена, что буду работать в Испании. Возможности, которые сейчас мне представились, режиссеры, с которыми выпал шанс поработать, серьезная актерская карьера в Голливуде — раньше все это мне даже не снилось.

Автор: Юлия Лоло

Фото: Maria Laura Antonelli / Avalon / «Легион-Медиа», Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Sipa USA / «Легион-Медиа», Matt Kennedy / NETFLIX

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