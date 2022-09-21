Мохноноги мигрируют, а Элронд встает перед непростым выбором: разбираем пятую серию «Властелин колец: Кольца власти»

Кто такой сам Незнакомец?



В пятой серии нам показывают двойственную природу Незнакомца: с одной стороны, он помогает мохноногам и спасает их от нападения врагов. А с другой стороны, он убил всех светлячков, и, пытаясь исцелить свою руку, он причинил боль Нори, его речь наполнилась откровенно зловещими интонациями. Так и кто же он? Ранее фанаты предполагали, что это Гэндальф, пусть даже по канону он не появится в Средиземье до Третьей эпохи. А что если это кто-то другой, кто-то более зловещий? И для чего его ищут фигуры в белом? Чтобы убить? Или чтобы вернуть на путь истинный?