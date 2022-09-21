Мохноноги мигрируют, а Элронд встает перед непростым выбором: разбираем пятую серию «Властелин колец: Кольца власти»

23 сентября на Amazon Prime Video вышел пятый эпизод сериала «Властелин колец: Кольца власти» — «Расставания». До финала осталось всего три серии, и мы пытаемся разобраться, к чему готовиться зрителям.
Что происходит в новой серии?
Мохноноги мигрируют. Нори рассказывает Незнакомцу, что по пути их поджидает множество опасностей, от людей до волков. Незнакомец спрашивает, не опасность ли он сам, но Нори убеждает его, что он хороший. Когда на караван нападают варги, Незнакомец отгоняет хищников, применяя Силу, но в процессе повреждает руку. Пытаясь исцелить ее, Незнакомец забывается и причиняет Нори боль, пугая девушку. Тем временем место его падения привлекает внимание загадочных личностей в белых одеждах.
Нуменор собирается на войну, но Элендиль вычеркивает Исильдура из числа участников: желающих слишком много, а сын не производит впечатление надежного человека. Однако не все рады грядущей экспедиции. Отец заклинает Мириэль не плыть в Средиземье, потому что там ее ждет только тьма. Кемен молит отца переубедить королеву, но у Фаразона другие планы: он хочет подарить Средиземью бессмертного короля, который вечно будет платить Нуменору дань.
Элронд и Дурин приезжают в Линдон, но праздничный пир проходит плохо. Элронд узнает от короля, что Гил-Галад изначально знал о мифриле и отправил своего посланца в Кхазад-Дум именно для того, чтобы подтвердить его существование. Келебримбор верит, что в мифриле скрыт свет потерянного Сильмарилла, и только он способен спасти эльфийскую расу, так как свет Эльдар затухает. Элронд встает перед непростым выбором — нарушить клятву и предать друга или позволить своей расе исчезнуть.
Кемен хочет саботировать экспедицию. Спрятавшийся на одном из кораблей Исильдур пытается ему помешать, но в ходе драки они случайно поджигают разлившееся масло. Два из пяти снаряженных кораблей взлетают в воздух. Фаразон предлагает отложить экспедицию, но Галадриэль уговаривает королеву этого не делать. Мириэль отвечает, что все зависит от решения Халбранда, который хочет остаться на острове и стать кузнецом.
Галадриэль приходит в кузницу, и между парочкой случается момент откровения. Она признается, что не может остановиться и что друзья и король отослали ее прочь, потому что уже не могли отличить ее от того зла, которое она поклялась искоренить. Халбранд возражает, что она понятия не имеет, что он делал, чтобы выжить в Средиземье. Галадриэль говорит, что он не найдет искомого покоя в Нуменоре. Халбранд всю ночь сидит без сна в кузнице, а утром решается принять свою судьбу. Армия Нуменора отправляется в поход.
Элронд признается Дурину, что без мифрила его народ либо угаснет, либо к весне должен будет покинуть берега Средиземья. «Судьба всей эльфийской расы в твоих руках, Дурин», — говорит Элронд, и Дурин соглашается помочь и поговорить с отцом.
Бронвен рассказывает собравшимся во дворе сторожевой башни беженцам, что у них есть лишь два выбора — сражаться или поклониться врагу. Болдрик уводит часть жителей на поклон к оркам, но Адар отказывается принять их без жертвы. Он вручает Болдрику нож и велит убить одного из пришедших с ним деревенских. Тео остается в башне и сближается с Арондиром. Он признается, что нашел клинок и что орки охотятся за ним. Арондир узнает меч: в прошлом его выковали слуги Тьмы, чтобы поработить предков Тео. Бронвен теряет надежду, но Арондир уговаривает ее продолжать борьбу. Войско орков подступает к самым стенам крепости.
Стадия нагнетания
Первая половина первого сезона «Колец власти» служила одной большой экспозицией — нас знакомили с миром и персонажами и сеяли зерна будущих конфликтов. В предыдущей серии действие наконец сдвинулось с мертвой точки, и в «Расставаниях» мы наблюдаем за продолжением этого процесса.
В пятом эпизоде напряжение нагнетается в каждой сюжетной линии: Элронд признается, что эльфам нужен мифрил; орки подступают к самым стенам крепости; армия Нуменора выступает на войну, а Незнакомец показывает двойственность своей природы. Страшнее всего то, что место его падения привлекает внимание трех загадочных личностей, которые могут быть слугами Саурона. Неужели Незнакомец все же посланец Тьмы? Разумеется, ответов на все эти вопросы придется ждать минимум до следующей серии, а то и до финала сезона, поскольку нагнетать события в таком темпе можно бесконечно. Но, вообще, в интересах сериала было бы перейти от экспозиции к экшену, поскольку всего одна серия действия на целый сезон — это непростительно мало для сериала с ценником в 700 млн долларов.
К чему нет никаких претензий, так это к визуальной составляющей фильма. Средиземье выглядит таким реальным, что хочется поскорее забронировать туда билеты на ближайший корабль. От величия Нуменора захватывает дух, и даже осенний эльфийский лес выглядит внушительно. А сцены отправления нуменорского экспедиционного корпуса в Средиземье обставлены с таким размахом, что Питеру Джексону даже не снилось.
Ключевые моменты
А теперь все вместе
В «Кольцах власти» впервые свелись все сюжетные линии в одном эпизоде. До этого как минимум одна из них опускалась в серии. Здесь же шоураннеры нашли место и для эльфов с гномами, и для мохноногов с Незнакомцем. Причем в каждой сюжетной линии случаются какие-то важные для повествования события, которые сыграют значимую роль позже.
Кто идет по следу Незнакомца?
Когда только вышли первые трейлеры «Колец власти», внимание зрителей привлекли кадры с мрачными фигурами в белом. Изначально фанаты даже подумали, что нам показали Саурона, но девушка с короткими белыми волосами — актриса Брайди Сиссон. Предполагается, что эти мрачные фигуры — слуги Моргота или Саурона, и их интерес к упавшему с неба человеку подводит нас к следующему вопросу.
Кто такой сам Незнакомец?
В пятой серии нам показывают двойственную природу Незнакомца: с одной стороны, он помогает мохноногам и спасает их от нападения врагов. А с другой стороны, он убил всех светлячков, и, пытаясь исцелить свою руку, он причинил боль Нори, его речь наполнилась откровенно зловещими интонациями. Так и кто же он? Ранее фанаты предполагали, что это Гэндальф, пусть даже по канону он не появится в Средиземье до Третьей эпохи. А что если это кто-то другой, кто-то более зловещий? И для чего его ищут фигуры в белом? Чтобы убить? Или чтобы вернуть на путь истинный?
Запоминающиеся цитаты
«Надежда никогда не бывает напрасной, Элронд. Даже когда она слабая, даже когда остальные наши чувства спят, надежда просыпается первой и засыпает последней».
Гил-Галад
«Иногда, чтобы найти свет, нужно сначала коснуться тьмы».
Галадриэль
Вердикт
От стадии экспозиции «Кольца власти» перешли к стадии нагнетания — во всех сюжетных линиях скоро случится или что-то значимое, или неожиданное, но в каждом случае повествование обрывается, прежде чем нам покажут развязку. Выглядит все это по-прежнему красиво и очень пафосно, но хотелось бы, чтобы переход к действию случился не в финале сезона.
Автор: Алексей Ионов