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Кинематографисты в Telegram: 25 каналов профессионалов индустрии, на которые стоит подписаться

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Кинопоиск, недавно запустивший свой Telegram-канал «Индустрия» с новостями о запусках и примечательными цифрами, собирает подборку самых важных каналов, которые ведут кинематографисты и медиааналитики.

Очередной виток роста популярности Telegram произошел после объявления Meta экстремистской организацией и блокировки принадлежащих ей Facebook и Instagram. Сегодня актеры, продюсеры и владельцы студий массово осваивают «телегу», пытаясь разобраться в ее инструментах и правилах. Они пилят «кружочки» вместо «сторек», постят эксклюзивную (но иногда непроверенную) информацию, спорят в комментах и троллят аудиторию, посылая знаки, понятные только избранным. В свою подборку мы собрали и авторские, и анонимные каналы, посвященные кино и стриминговым платформам, попросив некоторых админов ответить на вопросы об особенностях медиаполя и распространения информации в Telegram.

Число подписчиков указано на июнь 2022 года.

7 админов отвечают на вопросы

into the streamingverse

2 254 подписчика

Канал CRM-маркетолога Ивана Трифонова посвящен миру стримингов. Проработав некоторое время в онлайн-кинотеатрах ivi и Okko, Ваня погрузился в мир медиааналитики и новостей гик-культуры.

— Насколько в киноиндустриальном «Телеграме» имеет значение число подписчиков и как определяется его успешность?

— Количество подписчиков — некий показатель доверия аудитории, которая приходит на канал благодаря репостам и остается. Глобально это мало на что влияет — я, например, не занимаюсь рекламой, а аудиторию набираю исключительно через репосты и (иногда) розыгрыши. Но для каналов с высокой читаемостью и живой аудиторией количество подписчиков может стать важным фактором. Если говорить об успешности, то я в первую очередь ориентируюсь не на метрики, а на обратную связь: комментарии, репосты с обсуждением, сообщения в личку админам или в фидбек-форму, если такая есть. В цифрах важен ERR — процент вовлеченности аудитории. Он считается как средний охват поста, разделенный на количество подписчиков и умноженный на 100% (показатель можно смотреть в TGStat). Хорошей цифрой, насколько я понимаю, является ERR 40–50%. Помимо ERR, я отдельно смотрю на охват постов и динамику роста аудитории: если счетчик медленно, но неуклонно ползет вверх, значит, все более-менее хорошо.

Alperina

3 524 подписчика

Канал редактора «Российской газеты» Сусанны Альпериной с новостями о кино- и сериальной индустрии, которая также часто выступает модератором на профессиональных форумах, а в июне 2022 года провела первый фестиваль контента стриминговых платформ Original+.

 Как Telegram-канал помогает вам в работе редактором государственного издания «Российская газета»?

— Как только появились соцсети, я сразу поняла, что это прекрасный инструмент для работы. В 2004 году у меня у одной из первых был ЖЖ, потом Facebook, который дал мне очень многое, как, впрочем, и я ему — у меня практически появилась вторая работа. Это шло на пользу основной: я обсуждала статьи, тестировала темы и тезисы на первых читателях. К тому же не все темы интересны моей газете и сайту, там свои правила, а в соцсетях можно было расширенно высказываться о том, о чем пишу (в частности, в РГ не очень приветствуются деловые новости, мы не бизнес- и не киноиздание). Telegram я завела несколько лет назад, сначала выкладывала ссылки на статьи и позволяла себе больше хулиганства — там это приветствуется.

После 24 февраля пользуюсь в основном Telegram. Сложно рассказать, каких трудов (внутренних) стоило его вести. Казалось, что кино и культура никому не нужны. Но, как оказалось, они многим необходимы, в частности мне самой. Мой канал по-прежнему дополнение к работе и даже часть жизни. У меня есть свои правила: я пишу под своим именем, важен авторский тон. Стараюсь придерживаться принципа публикации только проверенной информации и ссылаться на источники. Выбор тем субъективен: пишу о том, что интересно лично мне.

VODоворOTT

5 283 подписчика

Анонимный канал, в поле зрения которого и аналитика big data, и OTT-сервисы, и кадровые перестановки в российском медиабизнесе. У канала также запущен собственный чат, где инсайдеры иногда добавляют важные подробности к громким инфоповодам.

— Какие самые знаменательные дискуссии прошли в вашем чате за последние полгода?

— Мы действительно были чуть ли не первым крупным отраслевым каналом, который создал свой чат. Самое приятное — первые часы, когда к чату присоединялись сотни людей из индустрии, и вот теперь нас уже больше тысячи. Нам сразу начали писать, что такой чат — это настоящее счастье.

Наиболее популярные темы — вопросы закупки зарубежного контента и его выход на российских платформах. Часто также поднимается тема качества озвучки и субтитрования. В нашем чате даже есть локальный мем: все очень следили за датой выхода сериала «Елизавета». Считаем коллективной победой чата «ВОДоворОТТ» то, что проект все же стартовал на платформе «Смотрим».

guljan toktogul

5 804 подписчика

Канал сценаристки Гульжан Токтогул, которая была автором нескольких киргизских проектов и сейчас осваивается в Голливуде. В Telegram она рассказывает о тонкостях профессии и делится историей своей карьеры в Америке.

— Что вам, сценаристке в Америке, дает Telegram-канал на русском? Какой в нем интерес?

— Изначально я завела канал как журналистка в завязке и делилась рекомендациями фильмов и сериалов. Когда училась в киношколе, это был дневник, где я фиксировала мысли по итогам мастер-классов с кумирами и каких-то новых открытий в сценарном деле. Сейчас канал дает мне возможность фиксировать и проговаривать наблюдения по работе и навигации такой запутанной индустрии, как Голливуд. Есть и практическая польза: благодаря каналу я получила предложения о сотрудничестве над англоязычными проектами с классными режиссерами и продюсерами, с некоторыми из которых мы уже сотрудничали или работаем вместе. Среди подписчиков канала я видела Александра Роднянского, Илью Стюарта, Романа Кантора, Валерия Федоровича, Айсултана Сеитова, Макса Шишкина и других людей из индустрии.

«Кино про тебя»

6 324 подписчика

Душевный Telegram-филиал одноименной группы в VK и Instagram, посвященный молодежи российского кинематографа. Создатели публикуют новости, фотосеты и трейлеры, а также записывают подкасты и интервью с деятелями русского кино.

— Кто из мигрировавших кинозвезд в Telegram научился классно вести каналы?

— Сейчас появляется много классных каналов интересных людей; это история чуть более интимная, здесь все как будто для своих. Например, Telegram-канал Ладо Кватании — это любовь, ребята. Здесь можно почитать честные и прямые мысли режиссера о жизни и профессии.

По большей части киношники рассказывают о своей жизни в кино, делятся бэками и секретной информацией. Это интересно не только для киномедиа, которые, как пчелки, собирают закрытую инфу, но и для кинолюбителей — например, в канале актрисы Лизы Шакиры она постит фотографии со съемок, ссылки на интервью, контент уже вышедших проектов и материалы из будущих. Лиза также записывает много информативных «кружков» обо всем на свете.

Режиссер Кирилл Серебренников публикует инфу о театральных постановках и крутые находки (музыка, фото), а также рассказывает о походах в музеи и театры. Все это сопровождается инсайдами и тезисами о жизни — можно прочувствовать, как и чем живет сейчас режиссер. Обязательно загляните в канал режиссера Юрия Быкова, который пока не так активен, но все там очень лампово и жизненно, прямо как в его фильмах. Категорически рекомендуем подписаться на Олега Трофима, Анну Меликян, Варвару Шмыкову, Валерию Гай Германику, Алексея Аграновича, Никиту Кукушкина, Александру Ребенок, Данилу Козловского, Лену Тронину и Кантемира Балагова.

«Кино_Еж»

6 589 подписчиков

Один из самых известных анонимных каналов, публикующих сводки с кино- и сериальных полей, часто раньше официальных релизов. Периодически в публикациях «Киноежа» упоминается Шеф — начальник автора (авторов) канала, личность которого остается нераскрытой. В 2020-м он или они жаловались в интервью, что часто получают угрозы за свои публикации.

— Знаете ли вы что-либо о попытках раскрыть вашу личность? Были ли какие-то крупные попытки со стороны больших медиа или других каналов?

— Это происходит регулярно. Меня пытаются вывести в свет с помощью приглашения на премьеры фильмов и кинотусовки. Конечно, отказываюсь и хожу туда сам под настоящим именем. Особенно любопытно, когда при мне обсуждается, кто ведет «Кино_Еж»; люди спорят, говорят, что они точно знают. Но, на самом деле, они не знают, что я тут и спорю вместе с ними. Было дело, когда для поимки меня даже наняли частного детектива, который опрашивал людей из кинотусовки, меня в том числе. Не сказать, что я получал адреналиновое удовольствие от этого. Вообще, недовольных моей деятельностью много. Людям не нравится, когда что-то инсайдерское рассказывается про них. При этом читать про других любят и сами просят слить инсайды про конкурентов.

— Тогда слейте нам какую-нибудь новость!

— Несколько моих КиноЕжкиных котов рассказали, что в онлайн-кинотеатре ivi прикрыли производство документальных проектов. Один проект ivi на днях публично представили (вероятно, имеется в виду премьера документального мини-сериала «Эльбрус. Точка невозврата» на фестивале Original+. — Прим. ред.) и ничего нового производить не собираются. Работа сосредоточится на originals-форматах. Они, насколько я знаю от своих источников, весьма хороши.

Boletskaya

11 194 подписчика

Экс-редактор «Ведомостей», медиаэксперт и директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс», Ксения Болецкая делится в канале важными индустриальными новостями и инсайдами.

— Вспомните, какие важные за последние полгода индустриальные новости прокатились по Telegram?

— Это новость о Netflix, который приостановил работу над российскими проектами, заказанными ранее. Вторая история о том, что правительство не выделит денег для помощи кинотеатрам. Отмечу, что первым эту информацию выложил канал «Бюллетеня кинопрокатчика», с чем я их и поздравляю. Бывают новости, которые появились не в Telegram-каналах, но бурно везде обсуждались. Например, история про параллельный импорт, в рамках которой все гадали, дадут ли показывать в кинотеатрах пиратские копии фильмов.

С блокировкой соцсетей я потеряла большое количество информации. Теперь нет, скажем так, FB-кухни, на которой ты видел, что происходило у огромного числа людей. Очень небольшое число продюсеров и медийщиков считают необходимым регулярно вести каналы. Это требует реальных усилий, не каждый готов этим заниматься. В медиаполе, в понимании рынка из-за этого большие потери. Есть отдельные исключения — Telegram-каналы, которые стали рассказывать больше новостей и инсайдов, но они бы и так появились вне зависимости от блокировки. Большое СМИ на основе того, какие проекты заходят в съемки, сделать трудно, а классный канал на несколько тысяч подписчиков ты можешь себе позволить, профессионалы будут его с удовольствием читать.

И еще 18 каналов

«Вызывной»

1 313 подписчиков

Агрегатор новостей киноиндустрии от актрисы Юлии Хамитовой — полезный, чтобы держать руку на пульсе. Здесь премьеры, кастинги, стажировки и фестивали.

«Путь героини»

1 905 подписчиков

Канал сценаристки Анны Чепайтене из Санкт-Петербурга с заметками о женщинах, занятых в кинопроизводстве, репрезентацией мало представленных в индустрии групп и со словами о собственном пути в профессии.

«Камера, топор»

2 061 подписчик

Telegram-канал экс-автора «Коммерсанта» (ныне руководителя пресс-службы «Газпром-Медиа Холдинга») Анны Афанасьевой. Она публикует аналитику, цифры, новости о кадровых перестановках.

MovieStart

2 538 подписчиков

Канал одноименного отраслевого портала, посвященный фестивалям, грантам, питчингам и конкурсам. Основной акцент на поддержке молодых кинематографистов.

Ольга Любимова

6 469 подписчиков

Канал министра культуры Ольги Любимовой с отчетами с конференций и анонсами планов, новостями о поддержке отрасли и напоминаниями об ограничениях.

«Новости кинопроизводства»

3 108 подписчиков

Анонимный канал, выступающий агрегатором новостей о запусках российских фильмов и сериалов — и для ТВ, и для онлайн-платформ. Как и «Кино_Еж», часто выдает информацию о старте съемок под грифом NDA.

Vaaasha Masha

380 подписчиков

Канал редактора отдела «Медиа» газеты «Ведомости» Марии Истоминой с подробностями из мира кино- и медиабизнеса, а также выжимками из ее опубликованных статей.

Fedorovich

3404 подписчика

Nikishov

1681 подписчик

Главный шоураннерский тандем российской киноиндустрии, участники которого после ухода из 1-2-3 Production завели персональные каналы. Валерий Федорович и Евгений Никишов делятся секретами профессии и приоткрывают тайны будущих проектов.

«Поэпизодный клан»

4 613 подписчиков

Канал одноименного подкаста, в котором российские сценаристы Роман Кантор, Николай Куликов и Константин Майер обсуждают кино- и сериальную подноготную.

Арина Бородина

5 448 подписчиков

Канал журналистки и уважаемого телекритика Арины Бородиной (бывшей сотрудницы «Коммерсанта»), в котором она рассказывает не только о фильмах и сериалах на ТВ и стриминг-платформах, но также делится путевыми заметками и другими своими личными наблюдениями.

«Питчинги»

5 456 подписчиков

Агрегатор разноплановой информации о питчингах, мастер-классах, фестивалях, конкурсах и семинарах, посвященных кино и сериалам.

«Шоураннер»

3 816 подписчиков

Анонимный канал, админ (ы) которого саркастично обсуждают (практически) все, что происходит с российским кино и сериалами. Здесь также иногда публикуются инсайды, изложенные таким же дерзким слогом. Говорят, один из админов — кинокритик.

Hollyweed

6 089 подписчиков

Канал продюсера и сценариста Лисы Астаховой, которая 9 лет училась и работала в Лос-Анджелесе, но в 2021 году решила вернуться в Россию. Лиса дает профессиональный взгляд на индустрию, иногда жестко критикуя происходящее.

«Федор, Бонд и Чук»

6 124 подписчика

Новости, постеры, трейлеры, фотосессии — мир кино и сериалов через оптическую призму увлеченных киноманов, Алексея (из России) и Елизаветы (из Украины).

«Заскриптованный»

6 493 подписчика

Журналист Владислав Копысов разбирает сценарии российских и зарубежных фильмов и сериалов. Вместе с соавторами Влад готовит и собственный проект — сериал о видеосалонах с рабочим названием «Кассета». Его сценарий пишется почти в прямом эфире; материал ребята собирают, беседуя в одноименном подкасте с экспертами по эпохе 1980-х вроде Станислава Ф. Ростоцкого.

Kinkybambuk

8 080 подписчиков

Сайт KKBBD закрылся в начале июня 2022 года, но Telegram-канал остался. Его по-прежнему ведет одна из редакторок закрывшегося сайта — Татьяна Шорохова, ранее работавшая в Кинопоиске. В канале появляются новости, аналитика киноиндустрии, а также впечатления Татьяны от фильмов и книг.

«Бюллетень кинопрокатчика»

11 284 подписчика

Telegram-филиал одноименного информационно-аналитического издания. Один из главных источников новостей о российском и мировом кинорынке.

Текст и интервью: Тимур Алиев (@textortexel)

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