Как шутит Рики Джервэйс — циник и атеист, который любит животных больше, чем людей

Прославивший Джервэйса сериал «Офис» принадлежал к жанру кринж-комедии, где юмор проистекает из чувства неловкости от того, как герои нарушают социальные нормы. Для себя Джервэйс выдумал маску Дэвида Брента — начальника небольшой конторы, торгующей офисной бумагой, который продвинулся по службе то ли вопреки своей оглушительной глупости, то ли благодаря ей. «Офис» был сделан как мокьюментари, будто все происходит на самом деле и снимается скрытой камерой. Он воплощал боль каждого клерка Британии, когда-либо страдавшего от тупого начальства и навязанного ему корпоративного духа. «Если ваш начальник вас огорчает, посмотрите на него через зубья вилки и представьте, что он сидит в тюрьме», — позднее пошутит Джервэйс уже за пределами «Офиса». Сериал был переснят в 11 странах, что принесло Джервэйсу целое состояние. «Когда мне сказали, что в нынешние времена сериал сразу „отменили“ бы за некорректные шутки, я ответил: „Отменяйте! Мне-то уже заплатили за него“», — прокомментировал Рики.

У британских комиков принято годами эксплуатировать свои сценические маски: у Стива Кугана это напыщенный нарцисс Алан Партридж, у Саши Бэрона Коэна — придурковатый диджей Али Джи, у Расселла Брэнда — капризная рок-звезда Альдус Сноу. В 2016-м Джервэйс снова напялил на себя образ Дэвида Брента: тот завязал с офисной рутиной, решил сделать карьеру поп-певца и отправился на самые идиотские в истории гастроли по Англии.