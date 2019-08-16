«Миллионер из Балашихи» начал с секс-шопа, а теперь целится в большой экран. Как же он пришел к успеху?

На КиноПоиск HD выходит второй сезон сериала о похождениях Богдана Кандаурова — неунывающего предпринимателя, который пытается заработать много денег и научить этому остальных, но оказывается в дурацких ситуациях. Разбираем историю проекта, начавшегося как реклама банка для молодых бизнесменов, а в итоге получившего несколько фестивальных наград и метящего на большие экраны.

Одноклассник в бизнес-классе

18 февраля 2019 года Богдан Кандауров — опрятно одетый парень, смахивающий на школьника — анонсировал собственный бизнес-блог «Миллионер из Балашихи». В ролике он рассказывал, как «вышел из зоны комфорта» и перестал «работать на дядю, который даже не был братом матери». Он собирался сделать свой миллион долларов, а мы могли следить за его успехом на YouTube. Первые же зрители принялись гадать, кто такой Богдан — еще один любитель продавать банальности или все-таки выдуманный персонаж?

Через неделю на портале Sostav.ru, посвященном новостям рекламы и маркетинга, вышла короткая заметка о Кандаурове. Эксперты решили, что это все-таки сатира и за проектом наверняка стоят рекламщики. Оцените затравку: юный блогер собрался приобрести убыточный бизнес, оптимизировать и вывести его в плюс, нашел на «Авито» пекарню «Сладкая булочка» за 50 000 рублей, подписал бумаги, приехал на место, а там секс-шоп! В каждом выпуске блога Богдан решал какую-нибудь предпринимательскую задачу. Среди прочего выяснял, как подстегнуть боевой дух сотрудников, как снизить стоимость аренды, как запустить рекламу без бюджета. Планы непременно шли к чертям, мотивационные реплики не выручали, но Кандауров даже из самой безвыходной ситуации извлекал ценный урок.

Богдан Кандауров с надеждой смотрит на будущее своего проекта

Зрители на YouTube были не так уж уверены, что «Миллионер» — постановочный проект. Богдан казался людям слишком знакомым персонажем и даже слова произносил невнятно, как это бывает у непрофессионалов. Он выглядел типичным клиентом бизнес-коучей, который спустил деньги на курсы и теперь мыслит банальностями вроде «Чтобы увидеть радугу, нужно попасть под дождь». Богдан был готов прорываться сквозь преграды, будто не воспринимая реальность, в которой он раз за разом испытывал неудачу.

Правда вскрылась в конце сезона: за проектом стояли креативное агентство Zebra Hero и «Модульбанк», специализирующийся на услугах для предпринимателей. Банк пришел к авторам со сжатым брифом: создать сериал на тему предпринимательства и малого бизнеса. Но в Zebra Hero предложили кое-что получше — героя, готового применять знания бизнес-коучей на примере секс-шопа в балашихинской хрущевке. В этом персонаже сошлись мечта о лучшей жизни, наивность новичка и вера в то, что курсы помогут завоевать мир. А еще у него была обаятельная бабуля. Именно она дала ему взаймы 50 000, отложенные на черный день, и их Богдан потратил на покупку «Сладкой булочки». Чтобы убедить ее, он рассказал, как роскошно выглядят «похороны бабушки инвестора».

Вторая жизнь Кандаурова

6 млн просмотров на YouTube вывели выдумку за рамки рекламного проекта. Фанаты роликов не перестали любить Богдана, узнав его настоящее имя — героя сыграл Владимир Канухин, выпускник актерской мастерской Дмитрия Брусникина. «До сих пор не привык и не знаю, как вести себя в подобных ситуациях, — рассказывает Владимир. — Подходят и говорят: „Ой, да это же вы миллионер? Так ведь? Скажи, правда ты в Балашихе живешь? А бабуля как?“»

Канухин оказался стопроцентным попаданием в образ бабушкиного богача. По словам режиссера Никиты Тамарова, когда он прислал пробы, команда решила дальше никого не искать. Правда, они сперва нервничали, что актер не всегда четко произносит бизнес-фразы Богдана. «Но потом поняли, что это же фишка героя. Так что образ Богдана — огромная заслуга артиста», — добавляет Тамаров. Владимир Канухин никогда не посещал бизнес-тренинги, зато почерпнул краски для персонажа у Ньюта Саламандера из «Фантастических тварей». «Я увидел героя, который делает нелепые вещи, при этом его невозможно не полюбить, — говорит актер. — Этот мотив — персонаж пытается добиться лучшего, у него не получается, но любовь зрителя к нему не остывает — лег в основу моего Кандаурова».

В 2019 году «Миллионер из Балашихи» взял награду как лучший веб-сериал на второй Российской премии в области веб-индустрии. На сцену Канухин вышел в образе Богдана, развернул рукописный листок и стал читать с узнаваемой интонацией: «Чтобы стать популярным, Гераклу понадобилось 12 подвигов. А Богдану Кандаурову — всего шесть серий». Ведущий церемонии Иван Ургант, кажется, немного стушевался, не понимая, к кому обращаться — к Владимиру или Богдану.

Первый капитал Богдан получил от бабушки

Та премия, кстати, была не первой. До этого «Миллионера» отметили главным призом фестиваля веб-сериалов Realist, да и вообще у Богдана много наград. В первой же серии любящая бабуля демонстрировала его почетную грамоту «за волю к победе на соревнованиях по карате», а еще «за лучший костюм на танцевальном соревновании „Утренняя звездочка“». На мониторах и в жизни у актрисы Ирины Чипиженко («Елки», «Зоология», «Пищеблок») сложились теплые отношения с «внуком». «Мы созваниваемся, обязательно поздравляем друг друга с Новым годом, — рассказывает Владимир Канухин. — При этом она называет меня Богдашей, а я ее бабулей. Когда мы выиграли на Realist, я был с театром на гастролях в Шотландии, и тут она мне звонит из Москвы. „Богдаш, мы взяли первое место!“ — „Бабуля, я в Шотландии, с тебя возьмут целое состояние!“ — „Ничего страшного, Богдаш“».

Когда проект для банка завершился, создатели сериала поняли, что не хотят расставаться с героем. Зрители явно тоже ждали продолжения: за время трансляции на YouTube на канал «Миллионера из Балашихи» подписалось порядка 68 тысяч человек. У агентства возникла заявка полного метра, которой помешала пандемия, зато она не остановила второй сезон веб-сериал. На проект обратил внимание КиноПоиск, и теперь второй сезон вместе с первым эксклюзивно представлен на платформе.

Особенности национального кринжа

В чем, помимо удачно найденного героя, рецепт успеха «Миллионера»? Ведь зрители постоянно испытывают неловкость из-за гибельных затей Богдана. Например, в приступе вдохновения он пытается сбыть кавказским борцам анальную смазку — якобы она даст преимущество на соревнованиях. Или отправляется в «Роскосмос» с идеей запустить на орбиту два спутника — искусственную вагину и фаллос — и затем их состыковать.

Этот поджанр зовется кринж-комедией, или «комедией поеживания». На таком неудобном юморе устроен, скажем, сериал «Умерь свой энтузиазм». Другой пример — «Король Нью-Йорка» Мартина Скорсезе, 100 минут наблюдения за тотально несмешным комиком Рупертом Папкином в исполнении Де Ниро (да-да, это еще один фильм Скорсезе, вдохновивший «Джокера»). Вовлечение зрителя в историю «Миллионера» также происходит за счет висящего в воздухе дискомфорта. Кандауров постоянно попадает в неприятности. Им вертит продавщица Ольга, его попытки переговоров неизменно заканчиваются ухудшением исходной позиции, но на камеру у Богдана всегда находится очередная деловая мудрость или неожиданная метафора. Например, такая: «Что общего между мной и Гитлером? Мы оба умеем вызывать резонанс в обществе».

Нэйтан Филдер — заокеанский побратим Бондана Кандаурова

У «Миллионера из Балашихи» есть и вполне конкретный референс: документальный сериал «Нэйтан спешит на выручку» — еще один пример кринж-комедии, в центре которой комик и предприниматель Нэйтан Филдер, который дает советы другим предпринимателям. Как и Богдан, Нэйтан использует необычные подходы. Например, для грузоперевозок он нашел бесплатную рабочую силу, разработав фитнес-программу, которая велит таскать коробки и мебель. Создатели сериала решили играть по-крупному и даже написали книгу от лица вымышленного фитнес-тренера — она взаправду стала бестселлером на Amazon.

Выход в люди

Как и Филдер, Кандауров врывался в действительность. Продюсер «Миллионера» Лена Самойлова рассказывает, что первый сезон снимался на улицах, и в кадр постоянно попадали курьеры и прохожие. В одном из самых смешных эпизодов первого сезона Богдан нанимает актера на роль проверяющего из жилищной инспекции: надо сделать вид, что дом в аварийном состоянии, чтобы сбавить стоимость аренды. Актер вживается в образ и начинает взаправду эвакуировать дом. «Одна женщина вышла с вещами на улицу, — вспоминает режиссер Никита Тамаров. — Мы ей объяснили, что это съемки. Она наорала на нас и вернулась к себе».

Еще одно столкновение происходит в седьмом, бонусном эпизоде, когда Богдан пытается сорвать занятия «Бизнес-молодости». «Идти на эти курсы — то же самое, что прыгать в жерло вулкана. В моих силах стать хотя бы их мазью Вишневского», — заявляет Кандауров и приводит на курсы цыган настоящих. «Кто-то из команды сказал, что в Сокольниках будет „Бизнес-молодость“, — рассказывает Самойлова. — Мы на лету придумали цыган и реплики для Вовы. Кстати, половина людей из ролика — это сотрудники ЧОПа, переодетые в гражданское, потому что мы боялись, что у нас будут неприятности с секьюрити мероприятия и парка. Так что в кадре наша личная охрана». Кстати, через несколько месяцев после налета Кандаурова «Бизнес-молодость» закрылась (хотя вряд ли эти события связаны напрямую).

Вот тот самый эпизод с цыганским разгромом «Бизнес-молодости»

Настройка воронки

Еще одна причина успеха «Миллионера» на YouTube — в исходно узкой целевой аудитории. Таргет-группой роликов были мужчины 30+, которые чаще всего открывают ИП и являются потенциальными клиентами банка. «Наш зритель изначально был строго очерчен и сегментирован. Мы не хотели, чтобы нас смотрела вся страна, все-таки задачей было было подсветить банковские услуги», — говорит Самойлова. В итоге Кандауров попал в конкретных людей — знающих, чего стоит предпринимательский опыт, как расползаются самые стройные бизнес-планы, каких трудов стоит прокачать бизнес, и, разумеется, способных к самоиронии. «На телевидении пытаются сделать так, чтобы всем все было понятно, — объясняет Никита Тамаров. — Но, если ты стремишься всем угодить, сложно выцепить что-то яркое. У „Миллионера“ высокая оценка на КиноПоиске, но он пока не стал народным героем». Однако, может быть, в этом и нет необходимости: вместо широкой аудитории «Миллионер из Балашихи» нашел «своих».

Наталья Тетенова — бывшая продавщица секс-шопа Ольга, а теперь менеджер ивент-агентства

Во втором сезоне Богдан Кандауров расстается с секс-шопом и обзаводится бизнесом в сфере, в которую, кажется, в России вовлечено гораздо больше людей, чем в продажу эротического белья, — у него ивент-агентство. Продавщица Ольга теперь договаривается со звездами о свадебных выступлениях, актер-жилищник нашел себя в качестве тамады, а мероприятия проходят в кафе «У Гамлета», где смешались «шекспировское величие и возможность приносить свой алкоголь». На горизонте маячит призрачный шанс выйти на новый уровень и организовать юбилейный корпоратив крупному бизнесмену с причудами.

Если в первом сезоне каждая серия представляла отдельный кейс, то во втором к той же горизонтальной структуре добавились сквозные сюжетные арки. Герой будет расти и развиваться, и на этом пути не избежать резких поворотов, которые, возможно, приведут его к полнометражному фильму. «Богдан достоин большого экрана», — говорит продюсер Лена Самойлова, и это был бы действительно бизнес по-крупному.