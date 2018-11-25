«Он ничего не понимает в бизнесе!»: Отрывок из комикса «Мой брат Уолт Дисней»

В издательстве «КомпасГид» в начале декабря выходит графический роман «Мой брат Уолт Дисней» итальянского иллюстратора Алессио Де Санты, работавшего в том числе и в студии Disney. Комикс рассказывает о старшем брате Уолта Диснея, Рое, который помог знаменитому мультипликатору открыть собственную студию, а затем продюсировал его первые проекты.

Рой Дисней долгие годы был президентом Walt Disney Company и контролировал не только финансы мультипликационной студии, но и масштабные развлекательные проекты компании — первый Disneyland и огромный парк развлечений Disney World, открытый после смерти Уолта.

С разрешения издательства КиноПоиск публикует отрывок из комикса о том, как Рой Дисней искал работу после Первой мировой войны (он служил во флоте США), лечился от туберкулеза и как в итоге начал сотрудничать с младшим братом.