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«Он ничего не понимает в бизнесе!»: Отрывок из комикса «Мой брат Уолт Дисней»

ВчераОбсудить0

Как Уолт Дисней стал главным мультипликатором мира и кто стоял у истоков его бизнес-империи — об этом в комиксе «Мой брат Уолт Дисней».

В издательстве «КомпасГид» в начале декабря выходит графический роман «Мой брат Уолт Дисней» итальянского иллюстратора Алессио Де Санты, работавшего в том числе и в студии Disney. Комикс рассказывает о старшем брате Уолта Диснея, Рое, который помог знаменитому мультипликатору открыть собственную студию, а затем продюсировал его первые проекты.

Рой Дисней долгие годы был президентом Walt Disney Company и контролировал не только финансы мультипликационной студии, но и масштабные развлекательные проекты компании — первый Disneyland и огромный парк развлечений Disney World, открытый после смерти Уолта.

С разрешения издательства КиноПоиск публикует отрывок из комикса о том, как Рой Дисней искал работу после Первой мировой войны (он служил во флоте США), лечился от туберкулеза и как в итоге начал сотрудничать с младшим братом.

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