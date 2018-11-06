До свидания, Джорджия: Почему Голливуд выступает против запрета абортов

С начала года девять американских штатов приняли законы, частично или полностью запрещающие аборты. Хуже всего дела обстоят в Алабаме и Джорджии. В первом штате с ноября 2019-го прерывание беременности на любом сроке будет считаться преступлением. Пациенток наказывать не будут, а вот для врачей, решивших провести эту медицинскую процедуру, штат приготовил тюремный срок до 99 лет. Исключений в Алабаме не сделают даже женщинам, забеременевшим в результате инцеста или изнасилования. Аборт возможен только в том случае, если роды угрожают здоровью или жизни матери. Наиболее резонансным стал закон, принятый в штате Джорджия. Он позволяет трактовать аборт как убийство человека и привлекать к ответственности не только врачей, но и женщин, решивших прервать беременность.

Аналогичные законы, принятые в Миссури, Огайо и Луизиане, запрещают аборты на сроке, когда у плода начинает биться сердце — это происходит примерно на шестой-восьмой неделе. Проблема «закона о сердцебиении», как его прозвали в Штатах, в том, что многие женщины на таком сроке еще не знают о своей беременности.

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Как это связано с киноиндустрией?

Джорджию не просто так называют «южным Голливудом». В 2002 году власти штата ввели налоговые льготы, благодаря которым съемки кино и телешоу стали приносить кассе миллиарды долларов — за прошедший год эта сумма составила рекордные 9,5 млрд долларов. В 2018 году в Джорджии сняли 455 фильмов и телепередач, над ними трудилось 92 тысячи местных жителей, заработавших 4,6 млрд долларов. Новый закон, если он все-таки вступит в силу в январе 2020 года, может ухудшить положение дел, ведь тогда из Джорджии могут уйти крупнейшие игроки американской киноиндустрии. Кроме того, налоговые льготы для кинопроизводства действуют в Луизиане, Огайо и Алабаме. Если законы вступят в силу во всех четырех штатах, студиям придется переносить съемки в Массачусетс, на Гавайи или в более дорогой Голливуд.

Почему вокруг абортов такая дискуссия?

Существует две противоположные точки зрения на аборт — pro-life и pro-choice. Сторонники первой выступают за запрет прерывания беременности: «пролайферы» наделяют эмбрион всеми базовыми человеческими правами, в том числе и правом на жизнь. «Прочойсеры» же считают, что право на аборт — это базовое право женщины распоряжаться своим телом так, как ей это угодно. Неоднозначность темы делает аборты сложным вопросом для Америки. Недавний опрос показал, что в вопросах деторождения молодое поколение мыслит немногим прогрессивнее старшего: лишь 63% американцев в возрасте 18—29 лет высказались за легализацию абортов. Кроме того, примерно половина республиканцев всех возрастов выступает за пересмотр дела «Роу против Уэйда» — исторического процесса, благодаря которому аборты стали легальными во всех американских штатах. Все это влияет на ход общественной дискуссии, и американские кинокомпании не могут отмалчиваться и обещают бойкотировать штаты, запрещающие аборты.

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Что говорят о законах гиганты рынка?

Первыми о законе высказался Netflix. Стриминговый сервис снимает на территории Джорджии сериалы «Озарк» и «Очень странные дела», но готов пересмотреть свои планы и подыскать другие площадки для будущих проектов. «Права многих женщин, работающих над нашими проектами в Джорджии, будут строго ограничены этим законом, — заявил директор по контенту Тед Сарандос изданию Variety. — Вот почему мы будем работать с ACLU (Американский союз защиты гражданских прав — Прим. ред.) и другими организациями, чтобы бороться с этим законом в суде. Пока он не действует, мы будем продолжать снимать там, где снимали, но мы поддержим решение наших партнеров и артистов, если они откажутся. Если этот закон вступит в силу, то мы пересмотрим наши инвестиции в Джорджию».

На съемках сериала «Очень странные дела»

Такая размытая формулировка не поможет понять, как решение Netflix повлияет на экономику Джорджии, ведь бизнес-модель компании предусматривает не только производство оригинального контента (этим занимается Netflix Originals), но и лицензирование уже готовой продукции сторонних производителей. Правда, противники абортов по обе стороны Атлантики уже призвали к встречному бойкоту. Они предлагают перестать смотреть фильмы и сериалы стримингового сервиса и подписать специальную петицию. «Я, как и многие другие, сегодня отменила подписку Netflix. Я не могу поддерживать компанию, которая, как мне известно, активно продвигает аборты и лишает нерожденных детей права на жизнь», — сказала представительница британской кампании Right To Life UK Клэр Маккарти.

С похожим заявлением выступила студия Disney. «Если этот закон вступит в силу, снимать в Джорджии будет очень тяжело, и я сомневаюсь, что мы пойдем на такой шаг. Я думаю, что множество сотрудничающих с нами людей не захотят работать в Джорджии, и нам нужно считаться с их желаниями», — сказал генеральный директор киностудии Боб Айгер на открытии парка аттракционов по «Звездным войнам». Потеря Disney может быть особенно чувствительной для Джорджии, ведь именно там студия снимает самые кассовые проекты, например «Мстители: Финал». Лента Энтони и Джо Руссо заняла почетное первое место в списке самых дорогих фильмов в истории и второе место в списке самых кассовых. «Черная Пантера» — еще один блокбастер киностудии, снятый в Джорджии. Затраты на производство этой картины составили 200 млн долларов.

На съемках фильма «Мстители: Финал»

Желание поддержать общественную дискуссию поставило WarnerMedia— гигантскую корпорацию, владеющую HBO и Warner Bros. — в неудобное положение. Компания заявила, что если Джорджия примет скандальный закон, то она будет вынуждена пересмотреть свои планы, касающиеся съемок в штате. Однако общественность тут же напомнила, что все восемь сезонов невероятно популярной «Игры престолов» HBO снимал в Северной Ирландии, где антиабортное законодательство еще строже. Аборты легальны в Великобритании с 1967 года, когда был принят соответствующий закон. Однако он не распространяется на Северную Ирландию, где по закону от 1861 года каждая женщина, сделавшая аборт, может готовиться к тюрьме. Закон, разрешающий прерывать беременность, в этой части Соединенного Королевства не принят до сих пор. «Мы работаем во многих штатах и ​​во многих странах, но это не означает, что мы согласны с позицией их политиков, — отвечает WarnerMedia в заявлении. — Мы будем внимательно следить за ситуацией. Если закон будет принят, мы пересмотрим наше отношение к [работе в] Джорджии. Мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами по производству и актерами, чтобы определить, где и как снимать тот или иной проект».

Еще один голливудский тяжеловес, NBC Universal, обошелся общими фразами. Студия Universal заявила, что принятие антиабортного закона «значительно повлияет» на решение о том, где будут сниматься проекты студии в будущем. Viacom, владеющая киностудией Paramount, тоже решила не делать громких заявлений, ограничившись ни к чему не обязывающим обещанием оценить положение и затем уже решить, будет ли она и дальше снимать свои проекты в Джорджии или нет. «Если запрет все-таки вступит в силу, мы переоценим нашу деятельность в Джорджии», — заявили в офисе студии AMC Network, которая прямо сейчас снимает в штате десятый сезон «Ходячих мертвецов».

На съемках сериала «Ходячие мертвецы»

Зачем киноиндустрии бойкот Джорджии?

Голливудским мейджорам не привыкать к консервативным инициативам властей штата. Например, в 2016 году киностудии дружно и громко возмущались гомофобным законом, который позволял частным и государственным компаниям не обслуживать представителей ЛГБТ на основании религиозных убеждений. В итоге закон не приняли. Однако теперь кинематографисты куда более осторожны в своих высказываниях. «Когда компании решают занять открытую позицию, они хотят присоединиться к молодым потребителям, потому что они [потребители] — будущее, — цитирует профессора менеджмента и эксперта в корпоративной социальной ответственности Мэри-Хантер МакДоннелл издание The New York Times. — Что касается абортов, то тут больше споров и сомнений».

Но киностудиям не наплевать на собственный имидж, особенно после скандалов с участием Харви Вайнштейна и директора корпорации CBS Лесли Мунвеса. Осенью 2017 года против Вайнштейна выступили больше 80 актрис и кинематографисток, рассказавших о домогательствах и насилии голливудского продюсера. Скандал с Вайнштейном поспособствовал образованию #MeToo — кампании против сексуального насилия и домогательств в киноиндустрии, а затем и за ее пределами. О сексуальном преследовании Мунвеса стало известно через год после Вайнштейна, но исход был таким же: бизнесмен покинул медиакорпорацию, но так и не признал вину. При этом он вместе с руководством CBS пожертвовал 20 млн долларов фондам, поддерживающим движение #MeToo.

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Киноиндустрия годами зарабатывала репутацию не самого лучшего места для женщин. Огромный разрыв в заработной плате, маленький процент кинематографисток на любом этапе кинопроизводства, «постельный» кастинг — все это существует в индустрии до сих пор. Ситуация в Джорджии требует немедленной реакции. После #MeToo лишние упреки в мизогинии и общественное порицание не нужны ни одной киностудии, а работа в штате, где сотрудницам отказывают в базовых репродуктивных правах, может быть поводом для крупного общественного скандала.

Тем более против запрета высказались знаменитости с миллионами подписчиков в социальных сетях — от Леди Гага, успешно дебютировавшей в большом кино со «Звезда родилась», и кумира подростков Билли Айлиш до фемиконы Эммы Уотсон и режиссера Авы ДюВерней. Так, Милла Йовович рассказала о своем аборте и осудила политику Джорджии, а актриса сериала «Зачарованные» и одна из инициаторов #MeToo Алисса Милано, на которую подписано в Twitter более 3 млн пользователей, и вовсе призвала бойкотировать секс в знак протеста против нового антиабортного законодательства.

Какими могут быть последствия бойкота?

Уход киногигантов из Джорджии может обернуться непредсказуемыми экономическими последствиями. Бойкот выстроенной индустрии кино и телевидения (и, как следствие, потеря преференций в виде 20—30% от суммы налогов) неминуемо увеличит стоимость производства.

Но до этого может не дойти, если власти штата поймут, что могут недосчитаться весомой суммы доходов Джорджии. Эта потеря, как считает основательница проекта Women in Hollywood Алисия Сильверштейн, может повлиять на решение местных политиков и вступление антиабортного закона в силу. «Кино и индустрия развлечений приносят много денег. Это хороший инструмент, с помощью которого можно показать подписавшим этот закон, что люди не согласны с их решением. Они не будут тратить свои деньги и время в штате, который не поддерживает женские репродуктивные права. Им будет сложно расстаться с инфраструктурой Джорджии, в которую они так много инвестировали. С финансовой точки зрения это нелегкое решение, но сейчас в нашей стране настало время занять твердую позицию», — цитирует ее The Guardian. Получается вполне понятная тактика: голливудские киностудии, делая громкие заявления, могут напугать местную власть, сохранив за собой возможность снимать в экономически привлекательном штате.

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Однако не все считают, что это у них получится. «Учитывая, что принятие антиабортного закона было важным элементом кампании [губернатора Джорджии республиканца Брайана Кемпа], я думаю, он не сдаст назад», — говорит политолог из Университета Джорджии Чарльз Баллок.

С другой стороны, за любым резким заявлением на эту щепетильную тему может последовать потеря части аудитории, за счет которой и складываются восьми-, девяти- и десятизначные суммы бокс-офисов. Кроме того, есть мнение, что бойкот Джорджии больнее всего ударит по тем, кого он вроде бы должен защищать — по женщинам. Киностудии обладают значительным влиянием, и их уход из штата может означать потерю сильного защитника для сотрудниц. «Не бойкотируйте Джорджию! Оставайтесь, жертвуйте, помогайте борьбе! Сражайтесь за людей, сражайтесь против закона!» — написала в Twitter художница-постановщица «Черной Пантеры» и обладательница «Оскара» Ханна Бичлер. Такой же позиции придерживается бывшая кандидатка в губернаторы штата Стейси Абрамс. «Я уважаю желание бойкотировать Джорджию, но я не думаю, что бойкот действительно лучшее решение проблемы», — заявила она.

Сейчас в Джорджии снимают 37 проектов, в том числе сериал DC «Старгерл», фильм «Заклятие 3» и пять проектов Netflix, так что до конца года столица штата Атланта загружена проектами так же сильно, как и раньше. Редактор The Hollywood Reporter Стивен Галлоуэй написал критическую колонку, в которой сомневается, что Голливуд предпримет реальные меры. «Слова без действия подтверждают точку зрения губернатора Кемпа, который считает, что Голливуд никогда не сделает принципы важнее доходов, что Голливуд никогда не откажется от налоговых послаблений этого штата», — пишет журналист на сайте издания. С ним не согласна кинокритик Variety Эми Николсон. В беседе с The Guardian журналистка высказала мнение, что Голливуд и дальше будет придерживаться твердой позиции в отношении антиабортного законодательства, а будущее Джорджии, в котором не будет съемок кино, вполне реально. «Наступит момент, когда достаточное количество компаний скажет, что они не хотят вести бизнес там. Это, безусловно, повлияет и на других игроков рынка, которые будут вынуждены делать выбор», — считает она.

На съемках сериала «Озарк»

Важно отметить, что подписанный губернатором документ, скорее всего, будут оспаривать в федеральных судах, как это было в других американских штатах. Этот процесс может затянуться на годы, и такая задержка Голливуду будет только на руку. Так кинобоссы смогут, с одной стороны, активно поддерживать любые инициативы «прочойсеров», сохраняя при этом хорошие отношения с теми кинематографистами и кинематографистками, которые резко осуждают антиабортные законы. С другой стороны, это позволит им продолжать и дальше снимать в Джорджии и пользоваться налоговыми льготами штата, отвечая на любую критику примерно так: «Закон не принят, и мы против него боремся. Мы поддерживаем местных женщин в этой борьбе, поэтому пока уходить из штата пока не планируем».