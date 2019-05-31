На краю далекой галактики: Как выглядит новый парк по «Звездным войнам»

30 мая в Анахайме, штат Калифорния, открылся Star Wars: Galaxyʼs Edge — огромный (50 тысяч квадратных метров!) парк аттракционов по вселенной «Звездных войн».

Парк представляет собой планету Батуу — пристанище контрабандистов и авантюристов. В нем есть симулятор «Тысячелетнего сокола», аттракцион-ролевая игра «Рассвет сопротивления», в котором посетители могут поучаствовать в бою на стороне повстанцев или Первого ордена, мастерская по сбору световых мячей, бар-кантина, а также тематические кафе и сувенирные магазины.

Фото: Getty Images

В июне в Star Wars: Galaxyʼs Edge будут пускать посетителей по предварительному бронированию. Цена входного билета — 150$ (почти 10 тысяч рублей). В конце августа Disney откроет еще один тематический парк по «Звездным войнам» — в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Star Wars: Galaxyʼs Edge открывали режиссер Джордж Лукас, актеры Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Билли Ди Уильямс и глава Disney Роберт Айгер.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

А вот что выкладывают первые посетители Star Wars: Galaxyʼs Edge.