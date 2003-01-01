ММКФ-2019: Звезды на красной дорожке

41-й Московский международный кинофестиваль из-за переноса на апрель второй год дарит нам весьма своеобразные звездные наряды.
В столице открылся Московский международный кинофестиваль. Мы уже рассказывали, что интересного на нем покажут — теперь же традиционно посмотрим на звездную дорожку.
ММКФ окончательно переехал с июня на апрель, и если с точки зрения фестивального программирования это, может, и лучше (верим на слово президенту Никите Михалкову), то для светской жизни такие даты — головная боль. Во-первых, холодно. Во-вторых и в-третьих — холодно-холодно. В прошлом году на открытии хлестал ливень, на закрытии — звезд сносил штормовой ветер. Отсюда красная дорожка превращается в невероятной пестроты подборку, где дресс-код либо не соблюдается, либо выглядит комичным. Апрельские даты подарили нам замерзших актрис с посиневшими от холода голыми ногами и плечами, актеров в спортивных костюмах и верхней одежде. Плюс ко всему фестивальная лестница, укутанная в дорожку ярчайшего красного цвета, грозит актрисам модным конфузом: практически в любом наряде можно слиться с этим буйством кораллового. Поэтому большинство выбрало беспроигрышный черный цвет для своих нарядов — хотя были и смельчаки!
Отдельно отметим самых стильных барышень вечера — сестер Михалковых: многие дамы пришли в черном, но не всем так шли их платья, как Анне и Надежде. Хайп дорожки — блогер и звезда «Я худею» Евгений Кулик, явившийся «на адидасе». Ну, и наш Джейсон Момоа — Александр Кузнецов: немногие рискнут выйти в свет в розовом или лососевом костюме!