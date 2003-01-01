ММКФ-2019: Звезды на красной дорожке

В столице открылся Московский международный кинофестиваль. Мы уже рассказывали, что интересного на нем покажут — теперь же традиционно посмотрим на звездную дорожку.

ММКФ окончательно переехал с июня на апрель, и если с точки зрения фестивального программирования это, может, и лучше (верим на слово президенту Никите Михалкову), то для светской жизни такие даты — головная боль. Во-первых, холодно. Во-вторых и в-третьих — холодно-холодно. В прошлом году на открытии хлестал ливень, на закрытии — звезд сносил штормовой ветер. Отсюда красная дорожка превращается в невероятной пестроты подборку, где дресс-код либо не соблюдается, либо выглядит комичным. Апрельские даты подарили нам замерзших актрис с посиневшими от холода голыми ногами и плечами, актеров в спортивных костюмах и верхней одежде. Плюс ко всему фестивальная лестница, укутанная в дорожку ярчайшего красного цвета, грозит актрисам модным конфузом: практически в любом наряде можно слиться с этим буйством кораллового. Поэтому большинство выбрало беспроигрышный черный цвет для своих нарядов — хотя были и смельчаки!

Отдельно отметим самых стильных барышень вечера — сестер Михалковых: многие дамы пришли в черном, но не всем так шли их платья, как Анне и Надежде. Хайп дорожки — блогер и звезда «Я худею» Евгений Кулик, явившийся «на адидасе». Ну, и наш Джейсон Момоа — Александр Кузнецов: немногие рискнут выйти в свет в розовом или лососевом костюме!

Анна Чурина Анна Чурина

Анна и Надежда Михалковы Надежда Михалкова Анна Михалкова

Ирина Апексимова Ирина Апексимова

Валерия Ланская Валерия Ланская

Марина Петренко Марина Петренко

Ольга Кабо Ольга Кабо

Егор Бероев и Ксения Алферова Егор Бероев и Ксения Алферова Егор Бероев и Ксения Алферова

Иван И. Твердовский и Анна Слю

Александр и Екатерина Стриженовы Александр и Екатерина Стриженовы

Елена Захарова Елена Захарова

Александр Кузнецов Александр Кузнецов Александр Кузнецов Александр Кузнецов

Марина Александрова Марина Александрова

Наталья Бардо Наталья Бардо

Евгений Кулик Евгений Кулик

Екатерина Климова Екатерина Климова

Елизавета Боярская Елизавета Боярская

Вера Алентова и Юлия Меньшова Вера Алентова Вера Алентова Юлия Меньшова

Ян Гэ Ян Гэ

Любовь Толкалина с дочерью Любовь Толкалина с дочерью

Ирина Безрукова Ирина Безрукова

Александр Горчилин Александр Горчилин